Забастовки в Казахстане

В Мангистауской oбласти забастовали рабочие двух компаний. В пятницу 15 октября забастовали рабочие «Интергаз Центральная Азия» в Мангистауской области, которые обратились к руководству Казахстана с требованием улучшений условий труда и пересмотра системы оплаты труда. В этот же день выступили с аналогичным заявлением рабочие компании «Buzachi Operating Ltd» на месторождении Бузачи, потребовав повышения зарплаты.

Рабочие «Buzachi Operating Ltd» в этот раз записали видео обращение на русском языке, чтобы как можно больше людей в стране и за рубежом узнало о бедственном положении нефтяников Мангистауской области. По их словам, мизерные зарплаты полностью обесценились из-за роста цен на продукты питания и на коммунальные услуги.

«Из-за инфляционных скачков все вокруг стремительно дорожает, наша заработная плата каждый день обесценивается, теряет покупательную способность. Многим из нас на межвахтовом отдыхе приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплачивать кредиты. На сегодняшний день цена…

Казахстан. В Мангистауской oбласти забастовали рабочие двух компаний.

В пятницу 15 октября забастовали рабочие «Интергаз Центральная Азия» в Мангистауской области, которые обратились к руководству Казахстана с требованием улучшений условий труда и пересмотра системы оплаты труда. В этот же день выступили с аналогичным заявлением рабочие компании «Buzachi Operating Ltd» на месторождении Бузачи, потребовав повышения зарплаты.

Рабочие «Buzachi Operating Ltd» в этот раз записали видео обращение на русском языке, чтобы как можно больше людей в стране и за рубежом узнало о бедственном положении нефтяников Мангистауской области. По их словам, мизерные зарплаты полностью обесценились из-за роста цен на продукты питания и на коммунальные услуги.

«Из-за инфляционных скачков все вокруг стремительно дорожает, наша заработная плата каждый день обесценивается, теряет покупательную способность. Многим из нас на межвахтовом отдыхе приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплачивать кредиты. На сегодняшний день цена на нефть превысила отметку 82 доллара США за баррель. А это значит, что доходы компании, по сравнению с предыдущими годами, значительно увеличились. В связи с этим мы обратились к руководству о пересмотре заработной платы в сторону увеличения и возврате стимулирующих выплат, отмененных еще в 2015 году в связи с падением цены на нефть. Однако все наши предпринятые меры оказались безрезультатными», — отметили рабочие в своём заявлении.

Впрочем, забастовки на «Buzachi Operating Ltd» происходят не в первой. Там в сентябре и ноябре 2019-го года происходили забастовки с требованием уравнения заработной платы казахстанских и китайских рабочих той же специальности и разряда. Тогда перед генеральным директором филиала компании «Buzachi Operating Ltd» Лю Шаою было выставлено условие выполнения принципа «равная оплата за равный труд».

Данная забастовка тогда стала спусковым крючком к аналогичным забастовкам в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и Алматинской областях. Вполне возможно, что ситуация может повториться так как это уже нефтяники, работающие в иностранной компании, которая будет скоро обновлять контракт по недропользованию с правительством Казахстана. Поэтому нынешнее видеообращение и адресовано президенту республики.

Несмотря на то, что властям и работодателям посулами, уступками и угрозами массовых увольнений, а также судом о признании забастовки незаконной, удалось погасить повторное выступление рабочих сервисного предприятия ТОО «Кезби» в Жанаозене, как видим распространение стачек остановить они уже не способны.

И существенное отличие состоит в том, что теперь вышли на акцию протеста уже непосредственно добывающего предприятия. В то же время не прекращаются и волнения рабочих сервисных компаний, как например, забастовка на предприятии «Интергаз Центральная Азия». В этой ситуации важно не допустить массовых увольнений и использования судов в качестве инструментов преследования и репрессий.

Как известно в результате сентябрьских судов о признании забастовок незаконными уже было уволено на различных предприятиях в Мангистауской области несколько десятков активистов. Кстати, одним из требований повторной забастовки в ТОО «Кезби» было восстановление на своих местах уволенных товарищей. Мы должны сейчас начать новую информационную кампанию с целью оповещения международных профсоюзных центров, а также предотвращения перерастания мер давления на бастующих в открытые репрессии.

Информационная служба казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»

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