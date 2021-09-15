Профсоюзный активист Кирилл Украинцев арестован на десять суток

Коптевский районный суд председателю профсоюза «Курьер» Кириллу Украинцеву максимальный срок отбывания в спецприёмнике — 10 суток ареста. Это приговор — наказание по сфабрикованному делу, заведенному из-за прошлогоднего поста в Инстаграме. Украинцев приглашал своих подписчиков прийти на открытое судебное заседание по делу Азата Мифтахова, чьё дело также было сшито белыми нитками.

Слова Кирилла о судилище:

“Благодарю журналистов, соратников по борьбе и коллег журналистов за информационную поддержку. Вчера мы не успели выпустить новое видео, но сделаем это в самое ближайшее время. Меня действительно будут судить за картинку в инстаграме ВБ Originals. Октябрь 2020 года, судебное заседаниие по делу Азата Мифтахова. В нашей инсте была дата и время заседания. Вот такая Свобода слова. Я связываю свой арест с профсоюзной, журналистской деятельностью и грядущими выборами. Защищайте права рабочего класса!”

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