Казахстан: забастовки продолжаются

Из-за давления, которое активно оказывалось на коллектив сервисной компании ТОО «West Oil Software», забастовка, начатая 23 августа, была в минувшую субботу прекращена. В официальном сообщении указывалось на то, что стороны договорились о поэтапном повышении заработной платы, но главные требования трудящихся так и не были выполнены. В то же время в Жетыбае Мангистауской области продолжается с 27 августа забастовка рабочих компании «Techno Trading LTD».

Причиной завершения забастовки в ТОО «West Oil Software» является массированная кампания запугивания и давления на трудовой коллектив. Как известно, власти и работодатели устроили суд о признании отказа от работы незаконной. В итоге шестеро рабочих активистов, создававших независимый профсоюз и возглавлявших протест, были уволены. Сотрудники спецслужб и хозяева угрожали многим рабочим возбуждением уголовных дел, массовым увольнением и штрафами для возмещения ущерба.

Напомним, что работники ТОО «West Oil Software» вышли на забастовку с требованиями приравнять заработную плату к уровню заработных плат штатных работников ТОО «OTC», входящих в основное производство и относящихся к АО «Казмунайгаз». По сути, бастовавшие настаивали на отмене результатов политики оптимизации. Этого в итоге сделано не было.

Отказались работодатели также заключить коллективный договор и разрешить действовать на предприятии независимому профсоюзу, а эти требования входили в число основных. В итоге хозяева согласились лишь на поэтапное повышение заработной платы, которая всё равно не достигнет уровня оплаты труда работников основного производства.

А соответственно, и сохраняется дискриминация в оплате труда за равный труд, в том числе и в сравнении с иностранными специалистами. По сути главные проблемы остались, а незначительное повышение зарплаты острую социальную ситуацию не решит, так как надбавки будут съедены в ближайшее время значительным ростом дороговизны. Поэтому вскоре стоит ожидать повторных забастовок в сервисных компаниях Мангистауской области.

К тому же продолжают свою борьбу рабочие «Techno Trading LTD», которые 13 сентября озвучили новое заявление в адрес местных и республиканских властей и настаивают на удовлетворении своих требований.

— Мы обращаемся к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву. Мы, работники компании «Techno Trading LTD» в Жетыбае, выходим с 27 августа на митинг. Уже сколько дней прошло. Но никто нам ничего так и не сказал. Никто не решает наши вопросы по Трудовому Кодексу. Уважаемые Президент и аким области, просим вас решить наши проблемы, — заявили рабочие.

Поэтому говорить о полном завершении забастовочного движения в Мангистауской области преждевременно, так как готовы вступить в борьбу новые коллективы сервисных компаний. Репрессии, увольнения, суды и запугивания в целом не решают социальную проблему обесценивания и так низких зарплат рабочих. Поэтому новые выступления рабочих в разных регионах Казахстана просто неизбежны.

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