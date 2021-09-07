Кампания Михаила Лобанова нуждается в поддержке

Михаил Лобанов, независимый левый, выдвинутый в Государственную Думу по списку КПРФ, опубликовал важное сообщение, которое мы считаем нужным воспроизвести для читателей «Рабкора».

Нехорошие новости. За две недели до начала голосования я должен признаться, что мы рискуем не справиться. Вчера штаб подбил планы и расходы и пришёл к выводу, что мы оказались на довольно драматической развилке.

Скажем прямо, у Попова с самого начала есть уверенное преимущество в рейтинге просто за счёт гигантского бюджета в 40+ млн рублей и административного ресурса, поэтому обойти его априори выглядит практически невыполнимой задачей. Но мы с командой при вашей массовой поддержке за последние полтора месяца сумели каким-то невероятным образом построить такую мощную агитационную машину, что за две недели до выборов имеем вполне реальные шансы обойти Попова и взять мандат.

Так вот, сейчас наступил такой момент кампании, когда нужно играть ва-банк. И у нас уже готова вся инфраструктура, чтобы совершить последний мобилизационный рывок к победе. Но потянем ли мы его — большой вопрос.

Дальше произойдёт одно из двух. Либо мы каким-то чудом прямо в ближайшие 2-3 дня сможем собрать не меньше 500 тысяч рублей и запустить с понедельника на полную мощность все заготовленные агитационные направления, ведущие к победе. Либо мы остаёмся на текущем уровне и занимаем почётное второе место.

Это не шутка, не манипуляция и не учебная тревога. Это чисто рациональный вывод мозгового центра нашего штаба. С одной стороны, это неприятный вывод. С другой, он даёт нам надежду. Я верю, что мы можем справиться, а пути к отступлению всё равно нет.

Поэтому я прошу каждого из вас прямо сейчас сделать две вещи. Во-первых, оформить пожертвование на любую подходящую вам сумму. Во-вторых, распространить этот пост. Если вы вдруг сомневались или откладывали, пришло время. Через две недели всё закончится, и мы либо сможем воспользоваться своим историческим шансом, либо упустим его и будем сожалеть всю жизнь.

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