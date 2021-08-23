Дайджест новостей на 23 августа
[В мире]
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы
МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы
США ввели санкции против начальника полиции Кубы
[Внешняя политика]
МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов
В Литве политика Палецкиса признали виновным в шпионаже в пользу России
Лавров заявил о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России
Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае санкций
В МИД России назвали дело литовского оппозиционера Палецкиса политизированным
[Внутренняя политика]
Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами
Борис Кагарлицкий о давлении власти на несогласных и ее перспективах
Вице-спикер Госдумы призвал решить проблему трудового стажа многодетных матерей
[Экономика]
Авиакомпании России в июне увеличили перевозки в 3,8 раза
Чистый отток капитала из России в январе-июне снизился на 9,6%
Профицит текущего счета платежного баланса России за первое полугодие вырос на 71,7%
Добыча урана в России снизилась в 2020 году на 2%
Грузооборот морских портов России в первом полугодии вырос на 0,3%
Долги за тепло в России в мае снизились на 20 млрд рублей
[Происшествия]
21 июля на всей территории Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Число смертей из-за коронавируса в России в июле стало максимальным за всю эпидемию
30 июля построенный при Сталине химический завод взорвался в Ростовской области
[Протесты]
24 июля в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими
25 июля на акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
25 июля на митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили слезоточивый газ
25 июля во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции
25 июля в Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента
27 июля жители Рима вышли на протесты против санитарных пропусков
[Пенсии]
Как купить стаж для выхода на пенсию
[Наука]
На улице Сретенка в Москве нашли более 200 артефактов XVI – конца XIX века
[Культура]
Мишустин поздравил Коми-Пермяцкий краеведческий музей со 100-летием со дня открытия
Власти Петербурга выделили субсидии на создание 19 кинокартин на сумму 59 млн рублей