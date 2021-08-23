Дайджест новостей на 23 августа

 

Дайджест новостей на 23 августа

 

[В мире]

 

США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы

 

МИД Китая призвал США отменить новые санкции против Кубы

 

США ввели санкции против начальника полиции Кубы

 

[Внешняя политика]

 

МИД Китая прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов

 

В Литве политика Палецкиса признали виновным в шпионаже в пользу России

 

Лавров заявил о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России

 

Минсельхоз Белоруссии готов перенаправить экспорт в Россию в случае санкций

 

В МИД России назвали дело литовского оппозиционера Палецкиса политизированным

 

[Внутренняя политика]

 

Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами

 

Борис Кагарлицкий о давлении власти на несогласных и ее перспективах

 

Вице-спикер Госдумы призвал решить проблему трудового стажа многодетных матерей

 

[Экономика]

 

Авиакомпании России в июне увеличили перевозки в 3,8 раза

 

Чистый отток капитала из России в январе-июне снизился на 9,6%

 

Профицит текущего счета платежного баланса России за первое полугодие вырос на 71,7%

 

Добыча урана в России снизилась в 2020 году на 2%

 

Грузооборот морских портов России в первом полугодии вырос на 0,3%

 

Долги за тепло в России в мае снизились на 20 млрд рублей

 

[Происшествия]

 

21 июля на всей территории Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

 

Число смертей из-за коронавируса в России в июле стало максимальным за всю эпидемию

 

30 июля построенный при Сталине химический завод взорвался в Ростовской области

 

[Протесты]

 

24 июля в Париже произошли столкновения между полицией и протестующими

 

25 июля на акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек

 

25 июля на митинге против принудительной вакцинации в Афинах применили слезоточивый газ

 

25 июля во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции

 

25 июля в Тунисе вспыхнули протесты с требованием роспуска парламента

 

27 июля жители Рима вышли на протесты против санитарных пропусков

 

[Пенсии]

 

Как купить стаж для выхода на пенсию

 

[Наука]

 

На улице Сретенка в Москве нашли более 200 артефактов XVI – конца XIX века

 

[Культура]

 

Мишустин поздравил Коми-Пермяцкий краеведческий музей со 100-летием со дня открытия

 

Власти Петербурга выделили субсидии на создание 19 кинокартин на сумму 59 млн рублей

 

Рабкор.ру
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23-8-2021 События, , 58
Хроники коронавируса 45
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