Дайджест новостей на 24 июня
[В мире]
Евросоюз может остановить любое авиасообщение с Белоруссией
Лукашенко запретил СМИ освещать несогласованные акции
МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
МИД Чехии вызвал посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair
Лукашенко подписал закон, ограничивающий работу связи в случае угрозы безопасности
Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов
В Мали сформировали новое правительство
Протасевич признался в организации беспорядков в Минске
Германия выразила протест белорусскому послу после инцидента с самолетом
Белоруссия закроет посольство в Канаде
[Внешняя политика]
Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы
Кремль не хочет «кого-то осуждать или поддерживать» после посадки самолета Ryanair в Минске
Белоруссия получила от России второй транш кредита на $1 млрд
МИД Украины предупредил о санкциях в случае полетов «Белавиа» в Крым
[Внутренняя политика]
На редактора DOXA завели еще одно уголовное дело
Почему члены ЛДПР покидают партию
Поклонская сняла кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму
Власти Якутии обязали работодателей вакцинировать всех сотрудников от коронавируса
[Экономика]
Цена на новостройки Московского региона впервые превысила 200 тысяч рублей за квадратный метр
Перевозки пассажиров на ДВЖД увеличились на 90,4% в апреле 2021 года
Перевозки пассажиров на ГЖД увеличились в 2,5 раза
Перевозки контейнеров по сети РЖД за четыре месяца вросли на 15,5%
[Общество]
Бизнес-сообщество Москвы предложило упростить трудоустройство несовершеннолетних
Развитие фриланса может сократить трудовую миграцию в Москву на 35%
Наибольший дефицит кадров в апреле отмечен в сфере туризма и гостеприимства
Каждый пятый предприниматель в России в пандемию задумался о возврате в наем
[Происшествия]
Вырванное ветром дерево насмерть придавило пенсионерку в Подмосковье
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Суд приговорил к 16 годам серийного отравителя с Чистых прудов
Инцидент со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге. Подробности
[Протесты]
23 мая в Тбилиси прошла акция протеста против строительства ГЭС
23 мая у МИД Украины прошла акция в поддержку Протасевича
24 мая в Тбилиси прошла акция протеста у здания парламента
25 мая белорусский оппозиционер Северинец получил семь лет колонии
[Пенсии]
Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в России в 2021 году
Более 160 тысяч жителей Подмосковья оформили доплату к пенсии
[Культура]
В Музее Востока открылась выставка, посвященная каджарскому периоду персидского искусства
[Образование]
ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ
[Экология]
Кабмин предложил запретить вылов китов и дельфинов
[Наука]
Минобрнауки внесло в правительство предложение по ипотеке под 3% для молодых ученых
[В мире]
Президент Франции назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым
Участники саммита ЕС решили расширить санкции против Белоруссии
МИД Финляндии вызвал посла Белорусии после инцидента с самолетом Ryanair
«Белавия» отменила полеты в украинские города
Британия закрыла свое воздушное пространство для самолетов «Белавия»
МИД Австрии вызвал посла Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair
Финляндия запретила полеты «Белавиа» в страну
Президент Австрии назвал инцидент с рейсом Ryanair воздушным пиратством
Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
Минск обвинил ЕС в стремлении создать условия для переворота в Белоруссии
Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
[Внешняя политика]
Посольство России на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских санкций
В Совете федерации прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России
В Госдуме прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России
[Внутренняя политика]
Комитет Госдумы одобрил поправку о запрете участия причастных к экстремизму в выборах всех уровней
Путин заявил, что выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с шести лет
Совет федерации одобрил запрет избираться лицам, причастным к экстремизму
[Экономика]
Хуснуллин заявил, что банки выдали с начала года более 610 тысяч ипотечных кредитов
Минпромторг заявил, что доля отечественного промышленного ПО составляет 23%
Объем экспорта немецких товаров в Россию вырос в марте на 11,3%
[Общество]
Доходы губернатора Сахалинской области сократились за год почти в два раза
Губернатор Самарской области увеличил доходы за 2020 год почти в четыре раза
Доходы губернатора Тюменской области в 2020 году выросли на 531 тысячу рублей
[Происшествия]
В акватории Туапсе произошел разлив нефти
[Протесты]
29 мая в Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек
29 мая власти Колумбии направили армию в районы, охваченные протестами
30 мая в Бразилии прошли митинги против правительства Болсонару
[Экология]
Росприроднадзор назвал причину разлива дизельного топлива на территории «Норникеля»
[Образование]
Инвестиционная программа к юбилею МГУ составит до 80 млрд рублей
[Наука]
Начальник Центра подготовки космонавтов написал заявление об увольнении
[В мире]
ФБР начало расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair
Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада
Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата
[Внешняя политика]
МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках
25 мая россиянку Сапегу задержали в Минске на 72 часа
Консул получил разрешение на встречу с россиянкой, задержанной в Минске
Российский консул встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой
[Внутренняя политика]
Путина удивили свои же слова из девяностых об опасности «жесткой руки»
В Общественной палате предложили ввести Отцовский капитал
«Аэрофлот» отменил рейс Москва – Вильнюс
[Экономика]
Объем ипотеки на частные дома и участки в России вырос в 3,4 раза в I квартале
Экспорт кубанской металлургической продукции с начала года вырос почти в два раза
Грузооборот морских портов в России за четыре месяца сократился на 4,2%
Центробанк аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка
Более 20% отсроченных платежей погасили арендаторы в Подмосковье с начала года
Москва с начала года поставила здоровое питание в 81 страну
[Общество]
Глава Кабардино-Балкарии заработал в 2020 году 1,4 млн рублей
Доход главы Забайкалья в 2020 году вырос на 860 тысяч рублей
Доходы иркутского губернатора в 2020 году снизились более чем на 3 млн рублей
ФАС оштрафует «Почту России» за надбавки к тарифам доставки в труднодоступные регионы
Суд признал законным штраф Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Доходы губернатора Саратовской области выросли на 300 тысяч рублей за 2020 год
«Мегафон» оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за рекламных сообщений
Twitter удалил более 91% запрещенной информации. Роскомнадзор не будет его блокировать
[Происшествия]
Вода из Днепра потекла в Крым сквозь разрушающуюся дамбу
3 июня площадь лесных пожаров в России утроилась за счет Красноярского края
3 июня в чукотском селе Ваеги из-за весеннего половодья были подтоплены 16 жилых домов и дорога
3 июня три землетрясения магнитудой до 3,7 произошли рядом с Курильскими островами
[Протесты]
9 июня в Варшаве у представительства Европейской комиссии прошла акция протеста
9 июня мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа
[Пенсии]
Депутат Госдумы Миронов предложил лишить пенсии одну категорию россиян
Курским пенсионерам заплатят по три тысячи рублей за прививку от коронавируса
Федерации профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий
В Совете Федерации назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам
[Экология]
Что известно о разливе нефтепродуктов в Туапсе
[Образование]
Льготы и выплаты учителям в 2021 году
[Культура]
Меценат подарил картину Тропинина музею Пушкина
Правда ли, что портрет Лопухиной кисти Боровиковского в пушкинское время считали проклятым?