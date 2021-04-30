Хроники коронавируса 41

«Рабкор» продолжает знакомить читателей с информацией о распространении коронавирусной инфекции в России и мире. В последние дни по всему миру выявлено так много новых случаев, что можно говорить о начале «третьей волны», к счастью, пока менее смертоносной, чем была вторая. За последние две неделе общее число случаев заражения в Индии превысило 17 миллионов, в Бразилии – 14, а во Франции – 5. Ирак стал двадцать пятой страной, где заразилось больше, чем миллион человек. Количество стран, где эпидемия прошла, не изменилось: на островах Сен-Пьер и Микелон обнаружили новых больных, зато в Самоа уже больше месяца нет новых случаев заражения. Ситуация ухудшилась в Габоне, на Мадагаскаре, в Эквадоре, Гайане, Канаде и Таиланде (см. Приложение). Улучшение ситуации наблюдается в США, Мексике, Дании, Мозамбике, Демократической Республике Конго, Лесото, Нигере, Вьетнаме, на Сен-Мартене, острове Мэн, в Карибских Нидерландах, и на островах Антигуа и Барбуда.

Россия все еще остается на пятом месте в мире по общему числу случаев заражения и на седьмом месте в мире по числу летальных исходов. В нашей стране по данным официальной статистики ситуация улучшается, хотя количество больных все еще больше максимального летнего значения.

Центром распространения инфекции остается Москва. В столице число новых случаев сначала увеличилось до 2822 семнадцатого апреля, затем немного снизилось до 2704 двадцать второго апреля. Максимум выздоровлений за сутки пришелся на 23 апреля и составил 2 123 случаев. Общее количество болеющих в столице составляет 79 053, что больше, чем две недели назад. Вторым регионом по уровню распространения инфекции остается Санкт-Петербург. В культурной столице за последние две недели число новых случаев сначала выросло до 719 пятнадцатого апреля, а затем упало до 701 двадцать пятого апреля. Максимальное число выздоровевших пришлось на двадцатое апреля и составило 1613 человек. В городе на Неве остается 29 321 больной, это меньше, чем две недели назад. Третьим регионом-лидером по уровню распространения инфекции остается Московская область. Здесь, как и в Москве, количество новых случаев растет: если пятнадцатого апреля их было 565, то двадцать пятого – 611. Наибольшее количество выздоровлений за суки пришлось на двадцатое апреля и составило 620 человек. Продолжает болеть 37 655 человек, что больше, чем две недели назад.

В Иркутской области число новых случаев снижалось: пятнадцатого апреля было выявлено 166 случаев, а двадцать первого – 154. Наибольшее число выздоровлений за сутки пришлось на двадцатое апреля и составило 198 человек. В области остается 758 больных, что меньше, чем две недели назад. В Хабаровском крае тоже наблюдалась тенденция к снижению новых случаев: двенадцатого апреля было выявлено 43 случая, а двадцатого уже 33. Наибольшее число выздоровлений за сутки случилось двадцать первого апреля, когда выздоровело 45 человек. В крае остается 1811 больных, что меньше, чем две недели назад.

За последние две недели в Москве и области ситуация ухудшилась. Положение улучшается в целом по стране за счет улучшения в регионах.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Кувейт, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Джибути, Афганистан, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гаити, Гвинея Бисау, Гана, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Замбия, Узбекистан, Гонконг, Бангладеш, Боливия, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Колумбия, Гамбия, Намибия, Суринам, Конго, Тринидад и Тобаго, Аруба, Синт-Мартен, Мьянма, Багамские острова, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Андорра, Швейцария, Армения, Люксембург, Тайвань, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Шри Ланка, Болгария, Македония, Черногория, Коморские острова, Великобритания, Ливан, Грузия, Хорватия, Коста-Рика, Ангола, Сирия, Сент-Люсия, Эритрея, Сент-Винсент и Гренадины, Бутан, Россия, Испания, Германия, Индонезия, Южно-Африканская Республика, Израиль, Португалия, Сербия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Панама, Азербайджан, Доминиканская республика, Словения, Литва, Ливия, Нигерия, Южная Корея, Латвия, Куба, Малави, Судан, Руанда, Мавритания, Эсватини, Буркина-Фасо, Белиз, Чад, Гибралтар, коронное владение Джерси, Сьерра-Леоне, Барбадос, Лихтенштейн, Монако, острова Теркс и Кайкос, США, Мексика, Дания, Мозамбик, Сенегал, Демократическая Республика Конго, Лесото, Нигер, Вьетнам, Сен-Мартен, остров Мэн, Карибские Нидерланды, Антигуа и Барбуда.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Маршалловы острова (4), Таджикистан (13 308), Микронезия, Западная Сахара (10), Ватикан (27), Самоа (3).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды, Чили, Канада, Румыния, Ирак.