Политический террор путинской власти против независимых депутатов

Президенту Российской Федерации В.В. Путину.

Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву.

Мэру Москвы С.С. Собянину.

Начальнику ГУ МВД по городу Москве О.А. Баранову.

Политика террора против собственного народа, демонстративное попрание неотъемлемых прав граждан и борьба с инакомыслием вызывают только гнев, падение авторитета власти и эскалацию насилия. Это подрыв закрепленного Конституцией государственного строя Российской Федерации.

Сегодня, 13 марта 2021 года более 150 депутатов из 56 российских регионов были задержаны на форуме «Муниципальная Россия» в Москве. Народные избранники, за которыми стоят сотни тысяч граждан-избирателей, планировали на открытом форуме обменяться опытом, обсудить проблемы местного самоуправления, диспропорции развития центра и регионов, светлое будущее России. На наших глазах произошел наглый силовой разгон совершенно законного мероприятия, проводимого с соблюдением всех действующих сегодня санитарных норм – тягчайшее преступление, организаторы и исполнители которого должны ответить по всей строгости закона.

Мы требуем немедленно остановить политический террор, освободить всех политзаключенных и задержанных, прекратить преследования оппозиционных депутатов и политиков, не отдавать преступные приказы и не выполнять их, следуя присяге и Конституции, защищать демократию, граждан России и её государственный строй.

Президиум Ассоциации независимых депутатов:

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