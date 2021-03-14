Дайджест новостей на 14 марта

Дайджест новостей 14 марта
[В мире]
Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии
В Грузии задержали главу партии Саакшвили Мелию
Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси
[Внешняя политика]
Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России
[Внутренняя политика]
Первым заместителем министра транспорта РФ назначен Андрей Костюк
МВФ поспорил с российскими властями о размере пособий по безработице
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
[Общество]
Задержанные на митингах россияне – о том, в какой стране они хотят жить
Около десяти генералов увольняются из Росгвардии
Бывшего главу Хабаровского края Ишаева приговорили к условному сроку
[Происшествия]
После взрыва на газопроводе «Союз» в Оренбургской области прекращен транзит в Казахстан
Снижение подачи газа затронуло более 10 тысяч человек в Оренбургской области
Режим ЧС ввели в одном из районов Оренбургской области после взрыва на газопроводе «Союз»
[Протесты]
12 февраля в Белоруссии задержали людей за призывы к акциям протеста в интернете
12 февраля участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном
14 февраля белорусские правозащитники заявили о задержании 67 человек под Минском
14 февраля в Белоруссии задержали лыжников, пытавшихся провести несанкционированный митинг
14 февраля на акции протеста в Афинах полицейских забросали апельсинами
18 февраля в Испании акции в поддержку арестованного рэпера завершились беспорядками
19 февраля при беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек
19 февраля в Тбилиси задержали десять человек на акции протеста
20 февраля при беспорядках в Испании задержали четырех человек
20 февраля противники Пашиняна провели шествие по центральным улицам Еревана
21 февраля в Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
21 февраля в Тбилиси восемь человек задержали за попытку расставить палатки
22 февраля за сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек
22 февраля протестующие в Ереване забросали яйцами здание следственной службы
22 февраля в Минске задержали четырех человек за попытку устроить автопробег
23 февраля число задержанных на акции протеста в Ереване достигло 60 человек
23 февраля в Грузии прошла акция протеста после задержания главы партии Саакшвили
23 февраля во Львове прошли столкновения между националистами и полицией