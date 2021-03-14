Дайджест новостей на 14 марта

 

Дайджест новостей 14 марта

 

[В мире]

 

Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии

 

В Грузии задержали главу партии Саакшвили Мелию

 

Британский посол отреагировал на задержание оппозиционера в Тбилиси

 

[Внешняя политика]

 

Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях

 

МИД Польши пообещал выслать российского дипломата

 

Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России

 

[Внутренняя политика]

 

Первым заместителем министра транспорта РФ назначен Андрей Костюк

 

МВФ поспорил с российскими властями о размере пособий по безработице

 

В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

 

[Общество]

 

Задержанные на митингах россияне – о том, в какой стране они хотят жить

 

Около десяти генералов увольняются из Росгвардии

 

Бывшего главу Хабаровского края Ишаева приговорили к условному сроку

 

[Происшествия]

 

После взрыва на газопроводе «Союз» в Оренбургской области прекращен транзит в Казахстан

 

Снижение подачи газа затронуло более 10 тысяч человек в Оренбургской области

 

Режим ЧС ввели в одном из районов Оренбургской области после взрыва на газопроводе «Союз»

 

[Протесты]

 

12 февраля в Белоруссии задержали людей за призывы к акциям протеста в  интернете

 

12 февраля участники пикета в Риге призвали Навального извиниться перед ветераном

 

14 февраля белорусские правозащитники заявили о задержании 67 человек под Минском

 

14 февраля в Белоруссии задержали лыжников, пытавшихся провести несанкционированный митинг

 

14 февраля на акции протеста в Афинах полицейских забросали апельсинами

 

18 февраля в Испании акции в поддержку арестованного рэпера завершились беспорядками

 

19 февраля при беспорядках в Испании задержали не менее 14 человек

 

19 февраля в Тбилиси задержали десять человек на акции протеста

 

20 февраля при беспорядках в Испании задержали четырех человек

 

20 февраля противники Пашиняна провели шествие по центральным улицам Еревана

 

21 февраля в Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера

 

21 февраля в Тбилиси восемь  человек задержали за попытку расставить палатки

 

22 февраля за сутки беспорядков в Барселоне задержали не менее семи человек

 

22 февраля протестующие в Ереване забросали яйцами здание следственной службы

 

22 февраля в Минске задержали четырех человек за попытку устроить автопробег

 

23 февраля число задержанных на акции протеста в Ереване достигло 60 человек

 

23 февраля в Грузии прошла акция протеста после задержания главы партии Саакшвили

 

23 февраля во Львове прошли столкновения между националистами и полицией

Рабкор.ру
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14-3-2021 События, , 1
Дайджест новостей 11 мартаПолитический террор путинской власти против независимых депутатов
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