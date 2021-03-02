Хроники коронавируса 38

После небольшого перерыва «Рабкор» продолжает информировать своих читателей о распространении пандемии коронавирусной инфекции. За два месяца, прошедшие с прошлого выпуска в Индонезии, Чехии и Нидерландах общее количество случаев заражения превысило один миллион. Новая волна эпидемии началась в Макао, в Монтсеррат и в Самоа: там появились новые случаи заражения после долгого перерыва. В Таджикистане, в Микронезии и в Западной Сахаре эпидемия прошла, причем Таджикистан – это первая страна где эпидемия прошла после более чем 13 тысяч случаев заражения. В Чаде, Демократической Республике Конго, Сомали, Французской Гвиане,Южном Судане, Бенине, Эсватини, Бразилии, Малави, Вьетнаме, Сенегале, Руанде, Бахрейне, Мозамбике, Израиле, Аргентине, Словении, Того, Сен-Мартене, Бурунди, Папуа-Новой Гвинее, Португалии, Ямайке и в Монако ситуация ухудшалась, а в Иране, на Украине, в Болгарии, Кении, Македонии, Черногории, Норвегии, Мальте и на Коморских островах эпидемия пошла на спад.

В России по данным официальной статистики наметилась тенденция к улучшению ситуации. Самое большое количество болеющих в нашей стране было 8 января. За прошедшие два месяца общее число случаев заражения превысило четыре миллиона. Наша страна остается на четвертом месте в мире по этому показателю. По общему числу летальных исходов Россия остается на восьмом месте в мире.

Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. За последний месяц в столице ежедневно выявляют все меньше больных. 30 января заболело 2430 человек, а 23 февраля 1198. Количество выздоравливающих за сутки тоже уменьшается с 5 584 человек 30 января до 1 364 человек 23 февраля. На сегодняшний день в Москве болеет 65 723 человека, то есть меньше, чем два месяца назад. Вторым регионом по количеству заболевших остается Санкт-Петербург. Здесь тоже количество заболевших за сутки снижается с 2512 человек 30 января до 939 человек 28 февраля. За последний месяц наибольшее количество выздоравлений за сутки в городе на Неве пришлось на 9 февраля и составило 3 739 человек. Всего в культурной столице на сегодняшний день болеет 57 163 человека, что меньше, чем два месяца назад. Третьим регионом по общему числу случаев заражения остается Московская область, где тоже прослеживается общая тенденция к улучшению ситуации. За прошедший месяц максимальное число заболеваний за сутки наблюдалось 6 февраля и составило 955 случаев, минимум пришелся на 17 февраля – 470 случаев. Количество выздоровевших за сутки также падало с 1 033 4 февраля до 369 24 февраля.

В Иркутской области в феврале заболеваемость также падала с 264 случаев 5 февраля до 230 случаев 28 февраля. Максимальное число выздоровевших за сутки пришлось на 6 февраля и составило 418 человек. Всего больных в области – 1426 человек, что меньше, чем два месяца назад. В Хабаровском крае наблюдается значительное улучшение ситуации. За февраль количество новых случаев снизилось с 265 третьего февраля до 74 двадцать восьмого февраля. Максимальное число выздоровевших за день наблюдалось 9 февраля – 301 человек. Всего больных в крае 2647 человек, это меньше, чем в конце декабря.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Кувейт, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Гвинея, Джибути, Афганистан, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Гаити, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Габон, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Узбекистан, Гонконг, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Австралия, Экваториальная Гвинея, Перу, Колумбия, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Гайана, Синт-Мартен, Никарагуа, Мьянма, Кабо-Верде, Ботсвана, Багамские острова, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Эфиопия, Андорра, Ирак, Швейцария, Армения, Босния и Герцеговина, Люксембург, Тайвань, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Шри Ланка, Иран, Украина, Болгария, Кения, Македония, Черногория, Норвегия, Мальта, Коморские острова.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Вануату (1), Маршалловы острова (4), Самоа (2), Таджикистан (13 308), Микронезия, Западная Сахара (10)

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу, Индонезия, Чехия, Нидерланды.