Дайджест новостей на 14 февраля
[В мире]
В Азербайджане заявили о сокращении в 2020 году добычи нефти на 8,2% в рамках сделки ОПЕК+
Торговый дефицит США вырос на 8%
Белоруссия намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти
Лукашенко объявил в Белоруссии Год народного единства
США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем
В Мьянме произошел военный переворот
Жапаров вышел в лидеры на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
[Внешняя политика]
Володин обвинил США в поощрении насилия
Посольство США прокомментировало несогласованные акции в России
Госдеп США осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России
МИД Украины прокомментировал несанкционированные акции в России
МИД Британии прокомментировал несанкционированные акции в России
В Кремле прокомментировали публикации посольства США о незаконных акциях
МИД пообещал ответ на заявление дипломатов из США о несанкционированных акциях
[Внутренняя политика]
Песков заявил, что соратники Навального демонстрируют статус иноагента
Путин поручил обеспечить своевременные выплаты медикам за работу в новогодние праздники
Григорий Явлинский о текущих событиях
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах
Роскомнадзор потребовал от «ВК» пресекать вовлечение детей в процессы
Роскомнадзор решил штрафовать соцсети за призывы к протестам
Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам
[Экономика]
Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года
Четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством
Российские авиакомпании в 2020 сократили перевозки пассажиров на 46%
Россия в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт водки на 9,8%
Инфляция в России превысила 5% впервые за 1,5 года
Экспорт легковых машин из России за 11 месяцев снизился на 43%
Экспорт пшеницы из России в январе-ноябре 2020 года вырос на 15,2%
[Общество]
«Вконтакте» заблокировала группы, призывающие к участию в митингах
Число обратившихся за медпомощью с коронавирусом в Петербурге в праздники снизилось на 22%
В Петербурге закрыли 15 ресторанов из-за нарушения работы в новогодние праздники
Во всех регионах России не хватает средств для тестирования диабетиков
В 2020 году в Москве погасили долги по зарплате на 1,1 млрд рублей
Более четверти молодых людей в России живет с родителями
Более 78% россиян хотя бы раз в месяц пользовались интернетом в 2020 году
[Происшествия]
В Подмосковье на территории мебельной фабрики произошел пожар
Крушение легкомоторного самолета в Ленобласти. Главное
Сход лавины на горнолыжной базе в Норильске. Главное
Число погибших при пожарах в больницах в России в 2020 году выросло
В Краснодаре остались без тепла более 150 домов из-за аварии на сетях
В Саратовской области выявили пять очагов бешенства
[Протесты]
8 февраля в Саратове задержан депутат Николай Бондаренко
23 января на незаконные акции на Дальнем Востоке вышли несколько сотен человек
23 января в Новосибирской области завели дело о призыве к массовым беспорядкам
23 января в Москве участники незаконной акции кидали в полицию снежки
23 января в Москве на дорогах пробки достигли пяти баллов из-за незаконной акции
23 января полиция оттеснила участников незаконной акции на Пушкинской площади
23 января в Москве перекрыли Манежную площадь
23 января участники несогласованной акции в Москве облили полицейских краской
23 января в Петербурге один из участников несогласованной акции ударил силовика
23 января во Владивостоке завели два дела из-за применения силы против силовиков
23 января участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом
23 января в Москве во время несогласованных акций пострадали 39 силовиков
23 января в Петербурге задержали нескольких участников незаконной акции
23 января участники несанкционированной акции в Москве пытались перекрыть центр
23 января у «Матросской тишины» задержали нескольких участников несанкционированной акции
23 января в Москве полностью перекрыли улицу у «Матросской тишины»
23 января в Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции
23 января полиция начала проверку инцидента с женщиной и силовиком в Петербурге
23 января Следственный комитет возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве
24 января задержанных на несанкционированной акции детей передали родителям
24 января в Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на несанкционированной акции
24 января Следственный комитет возбудил четыре дела о насилии в отношении полицейских в Москве
24 января в Москве возбудили дело из-за перекрытия дорог на несанкционированной акции
6 декабря в Молдавии прошел антиправительственный митинг
6 декабря в Минске задержали более 300 человек на акциях протеста
6 декабря в Афинах задержали более ста человек за участие в митингах
7 декабря на акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека
7 декабря в Минске силовики заблокировали «маршу пенсионеров» выходы с площади
7 декабря в Париже участнику протестов оторвало пальцы гранатой
8 декабря протестующие собрались у здания генпрокуратуры в Ереване
[Культура]
Специалисты установили местонахождение витражей павильона Латвийской ССР
Новосибирский симфонический оркестр выступит с концертом в московском зале «Зарядье»
[Образование]
Минпросвещения начнет с 2021 года проект по строительству почти 2 тысяч школ
Минпросвещения решает вопрос о доплатах за классное руководство в техникумах
ТюмГУ совместно с университетами Финляндии и Канады реализуют проект для изучения Арктики
Умерла создательница отечественной школы неонатологов Елена Новикова
[Наука]
Российские ученые выступили против законопроекта о просветительской деятельности