Дайджест новостей на 14 февраля

 

Дайджест новостей на 14 февраля

 

[В мире]

 

В Азербайджане заявили о сокращении в 2020 году добычи нефти на 8,2% в рамках сделки ОПЕК+

 

Торговый дефицит США вырос на 8%

 

Белоруссия намерена продолжать работу по диверсификации поставок нефти

 

Лукашенко объявил в Белоруссии Год народного единства

 

США сняли все ограничения на сотрудничество с Тайванем

 

В Мьянме произошел военный переворот

 

Жапаров вышел в лидеры на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней

 

[Внешняя политика]

 

Володин обвинил США в поощрении насилия

 

Посольство США прокомментировало несогласованные акции в России

 

Госдеп США осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России

 

МИД Украины прокомментировал несанкционированные акции в России

 

МИД Британии прокомментировал несанкционированные акции в России

 

В Кремле прокомментировали публикации посольства США о незаконных акциях

 

МИД пообещал ответ на заявление дипломатов из США о несанкционированных акциях

 

[Внутренняя политика]

 

Песков заявил, что соратники Навального демонстрируют статус иноагента

 

Путин поручил обеспечить своевременные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

 

Григорий Явлинский о текущих событиях

 

Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах

 

Роскомнадзор потребовал от «ВК» пресекать вовлечение детей в процессы

 

Роскомнадзор решил штрафовать соцсети за призывы к протестам

 

Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам

 

[Экономика]

 

Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

 

Четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством

 

Российские авиакомпании в 2020 сократили перевозки пассажиров на 46%

 

Россия в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт водки на 9,8%

 

Инфляция в России превысила 5% впервые за 1,5 года

 

Экспорт легковых машин из России за 11 месяцев снизился на 43%

 

Экспорт пшеницы из России в январе-ноябре 2020 года вырос на 15,2%

 

[Общество]

 

«Вконтакте» заблокировала группы, призывающие к участию в митингах

 

Число обратившихся за медпомощью с коронавирусом в Петербурге в праздники снизилось на 22%

 

В Петербурге закрыли 15 ресторанов из-за нарушения работы в новогодние праздники

 

Во всех регионах России не хватает средств для тестирования диабетиков

 

В 2020 году в Москве погасили долги по зарплате на 1,1 млрд рублей

 

Более четверти молодых людей в России живет с родителями

 

Более 78% россиян хотя бы раз в месяц пользовались интернетом в 2020 году

 

[Происшествия]

 

В Подмосковье на территории мебельной фабрики произошел пожар

 

Крушение легкомоторного самолета в Ленобласти. Главное

 

Сход лавины на горнолыжной базе в Норильске. Главное

 

Число погибших при пожарах в больницах в России в 2020 году выросло

 

В Краснодаре остались без тепла более 150 домов из-за аварии на сетях

 

В Саратовской области выявили пять очагов бешенства

 

[Протесты]

 

8 февраля в Саратове задержан депутат Николай Бондаренко

 

23 января на незаконные акции на Дальнем Востоке вышли несколько сотен человек

 

23 января в Новосибирской области завели дело о призыве к массовым беспорядкам

 

23 января в Москве участники незаконной акции кидали в полицию снежки

 

23 января в Москве на дорогах пробки достигли пяти баллов из-за незаконной акции

 

23 января полиция оттеснила участников незаконной акции на Пушкинской площади

 

23 января в Москве перекрыли Манежную площадь

 

23 января участники несогласованной акции в Москве облили полицейских краской

 

23 января в Петербурге один из участников несогласованной акции ударил силовика

 

23 января во Владивостоке завели два дела из-за применения силы против силовиков

 

23 января участники незаконной акции на Трубной площади устроили потасовку с ОМОНом

 

23 января в Москве во время несогласованных акций пострадали 39 силовиков

 

23 января в Петербурге задержали нескольких участников незаконной акции

 

23 января участники несанкционированной акции в Москве пытались перекрыть центр

 

23 января у «Матросской тишины» задержали нескольких участников несанкционированной акции

 

23 января в Москве полностью перекрыли улицу у «Матросской тишины»

 

23 января в Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции

 

23 января полиция начала проверку инцидента с женщиной и силовиком в Петербурге

 

23 января Следственный комитет возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве

 

24 января задержанных на несанкционированной акции детей передали родителям

 

24 января в Красноярске задержали бросившего снегом в полицию на несанкционированной акции

 

24 января Следственный комитет возбудил четыре дела о насилии в отношении полицейских  в Москве

 

24 января в Москве возбудили дело из-за перекрытия дорог на несанкционированной акции

 

6 декабря в Молдавии прошел антиправительственный митинг

 

6 декабря в Минске задержали более 300 человек на акциях протеста

 

6 декабря в Афинах задержали более ста человек  за участие в митингах

 

7 декабря на акциях протеста в Белоруссии задержали 344 человека

 

7 декабря в Минске силовики заблокировали «маршу пенсионеров» выходы с площади

 

7 декабря в Париже участнику протестов оторвало пальцы гранатой

 

8 декабря протестующие собрались у здания генпрокуратуры в Ереване

 

[Культура]

 

Специалисты установили местонахождение витражей павильона Латвийской ССР

 

Новосибирский симфонический оркестр выступит с концертом в московском зале «Зарядье»

 

[Образование]

 

Минпросвещения начнет с 2021 года проект по строительству почти 2 тысяч школ

 

Минпросвещения решает вопрос о доплатах за классное руководство в техникумах

 

ТюмГУ совместно с университетами Финляндии и Канады реализуют проект для изучения Арктики

 

Умерла создательница отечественной школы неонатологов Елена Новикова

 

[Наука]

 

Российские ученые выступили против законопроекта о просветительской деятельности

 

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
14-2-2021 События, , 3
Политическое самообразование25 июля прошлого года лидеры Иорданского союза учителей были посажены в тюрьму. 
  См. также  
 
 
 