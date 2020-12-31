Хроники коронавируса 37

«Рабкор» продолжает информировать читателей о распространении коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедшую неделю еще в трех странах – Украине, Южно-Африканской Республике и в Перу, – общее количество случаев заражения превысило миллион. Количество стран, где вспышка инфекции прошла (см. Приложение), не изменилось: в Самоа уже месяц нет новых случаев, а на островах Сен-Пьер и Микелон снова обнаружили болезнь. За прошедшую неделю ситуация ухудшилась в Таиланде и в Доминиканской Республике. Однако, появилось много стран, где эпидемия отступает: Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Шри Ланка, Ямайка и Монако.

В России на прошлой неделе по данным официальной статистики ситуация продолжала ухудшаться. Общее количество случаев заражения превысило три миллиона. По этому показателю наша страна остается на четвертом месте в мире. К тому же Россия поднялась на восьмое место по общему числу летальных исходов, обогнав по этому показателю Иран. 24 декабря в нашей стране было выявлено рекордное количество новых случаев – 29 935.

Москва по-прежнему остается центром распространения инфекции. В столице на прошлой неделе наблюдался спад количества новых случаев заражения до 5 652 случаев 2 декабря, потом резкий рост до рекордных 8 203 случаев 24 декабря, затем постепенное снижение заболеваемости до 5 641 случая на сегодняшний день. Максимальное число выздоровевших за день пришлось на 25 декабря и составило 5 659 случаев. Общее число болеющих в столице – 171 638 человек, что больше, чем на прошлой неделе. На втором месте по общему количеству случаев заражения остается Санкт-Петербург. На прошлой неделе в этом городе ежедневно заражалось около 3 750 человек. Максимальное количество выздоровевших за день в городе на Неве пришлось на 26 декабря и составило 3 906 человек. Общее количество болеющих в культурной столице составляет 86 474 человека. На третьем месте по общему числу случаев заражения продолжает оставаться Московская область. В этом регионе количество новых случаев сначала росло с 1 540 случаев 23 декабря до 1 615 26 декабря, а затем начало снижаться до 1547 случаев на сегодняшний день. Максимальное число выздоровевших за день в области наблюдалось 29 декабря и составило 1 401 человек.

В Иркутской области количество новых случаев на прошлой неделе сначала росло с 269 человек 23 декабря до 275 человек 25 декабря, а затем снижалось до 261 человека 29 декабря. Максимальное число выздоровевших наблюдалось 26 декабря и составило 335 человек. Всего больных в области на сегодняшний день 3 585 человек, что меньше чем не прошлой неделе. В Хабаровском крае ежедневно заболевает около 340 человек. Наибольшее число выздоровевших пришлось на 25 декабря – 511 человек. Всего в крае болеет 3 961 человек, что меньше, чем неделю назад.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Сингапур, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Гвинея, Джибути, Афганистан, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Синт-Мартен, Израиль, Никарагуа, Мьянма, Кабо-Верде, Ботсвана, Багамские острова, Аргентина, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Эфиопия, Андорра, Ирак, Словения, Чехия, Швейцария, Армения, Словакия, Босния и Герцеговина, Люксембург, Того, Сен-Мартен, Тайвань, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Италия, Польша, Румыния, Марокко, Португалия, Австрия, Иордания, Шри Ланка, Ямайка, Монако.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Макао (46), Монтсеррат (12), Вануату (1), Маршалловы острова (4), Самоа (2).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран, Украина, Южно-Африканская Республика, Перу.