Хроники коронавируса 36

«Рабкор» продолжает следить за распространением пандемии коронавируса в России и в мире. За прошедшую неделю вспышка коронавирусной инфекции прошла На Маршалловых островах. Ухудшилась ситуация на Кубе, в Мавритании, Лихтенштейне и на Гибралтаре. Однако, в Чехии, Швейцарии, Армении, Словакии, Боснии и Герцеговине, Люксембурге, Того, на Сен-Мартене и на Тайване, в Бурунди и Папуа-Новой Гвинее эпидемия начала отступать.

В России ситуация продолжает ухудшаться. 21 декабря было выявлено рекордное количество новых случаев заражения – 29 350. Наша страна остается на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения и поднялась на девятое место по общему числу летальных исходов, обогнав по этому показателю Испанию.

Центром распространения инфекции согласно официальной статистике продолжает оставаться Москва. На прошлой неделе в столице количество новых случаев сначала уменьшалось до 5 028 16 декабря, а затем к 21 декабря увеличилось до 7 797. Максимальное количество выздоровевших за день наблюдалось 19 декабря и составило 5 925 человек. Общее количество болеющих на сегодняшний день составляет 162 850 человек, что больше, чем неделю назад. Санкт-Петербург находится на втором месте среди регионов России по общему числу случаев заражения. На прошлой неделе в этом городе ежедневно заболевало около 3 760 человек. Максимальное число выздоровевших в Петербурге наблюдалось 16 декабря и составило 3 168 человек. На третьем месте продолжает оставаться Московская область. В этом регионе на прошлой неделе количество новых случаев росло до 1 539 случаев 20 декабря, затем несколько снизилось до 1498 на сегодняшний день. Максимальное число выздоровевших в день наблюдается 22 декабря и составляет 1 212 человек. Таким образом, во всех трех регионах с наихудшей ситуацией количество больных продолжает расти.

В Иркутской области количество новых случаев на прошлой неделе сначала росло до 280 в субботу 19 декабря, а затем снизилось до 217 в понедельник 21 декабря. .максимальное количество выздоровевших наблюдалось в области 22 декабря и составило 39 человек. Общее количество активных случаев в области составляет 3 702, что больше, чем неделю назад. В Хабаровском крае на прошлой неделе тоже наблюдались небольшие колебания числа новых случаев. С 334 в понедельник 14 декабря до 346 в субботу 19 декабря, затем небольшой спад до 339 сегодня 22 декабря. Максимальное количество выздоровевших за день в крае пришлось тоже на сегодня и составило 517 случаев. Общее количество болеющих в крае составляет 4552 человека, то есть меньше, чем неделю назад.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Новая Зеландия, Таиланд, Сингапур, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Гвинея, Джибути, Афганистан, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Синт-Мартен, Израиль, Никарагуа, Мьянма, Кабо-Верде, Ботсвана, Багамские острова, Аргентина, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Эфиопия, Андорра, Ирак, Словения, Чехия, Швейцария, Армения, Словакия, Босния и Герцеговина, Люксембург, Того, Сен-Мартен, Тайвань, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Макао (46), Монтсеррат (12), Сен-Пьер и Микелон (14), Вануату (1), Маршалловы острова (4).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия, Турция, Польша, Иран.