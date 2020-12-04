Дайджест новостей на 04.12.2020

 

Дайджест новостей на 04.12.2020

 

[В мире]

 

16 октября Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя

 

17 октября в Бишкеке сняли все блокпосты

 

20 октября Лукашенко сменил ректоров вузов, чьи студенты участвовали в акциях

 

20 октября Жапаров принял полномочия президента Киргизии

 

[Внешняя политика]

 

10 ноября Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

 

[Внутренняя политика]

 

Минифры хочет обязать операторов связи блокировать телефонных мошенников

 

[Экономика]

 

Кировская область увеличила экспорт из региона в первом полугодии на 11,2%

 

[Общество]

 

В Ростовской области возбудили дело на полицейского, вымогавшего деньги у дальнобойщиков

 

[Происшествия]

 

Площадь пожара в автосервисе на  северо-западе Москвы выросла до 120 квадратных метров

 

[Протесты]

 

11 сентября на несанкционированном митинге в Минске прошли задержания

 

[Пенсии]

 

Профсоюзы прокомментировали заявление Жириновского об упразднении Пенсионного фонда России

 

[Экология]

 

Запасы промысловой рыбы в Азовском море ежегодно уменьшаются из-за его осолонения

 

[В мире]

 

В Киргизии снизят избирательный порог для партий с семи до трех процентов

 

23 октября белорусские правозащитники приняли заявление о поправках к Конституции

 

27 октября Литва направил Белоруссии ноту протеста из-за пуска БелАЭС

 

Европа вновь закрывается на карантин

 

[Внешняя политика]

 

10 ноября президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе

 

[Внутренняя политика]

 

Счетная палата заявила, что расходы бюджета в четвертом квартале составят 8,7 трлн рублей

 

[Экономика]

 

Россия в январе – октябре снизила импорт товаров из дальнего зарубежья на 7%

 

[Общество]

 

В Москве арестовали главу управляющей компании «Покровские ворота»  Андрея Бордунова

 

[Происшествия]

 

17 ноября в Ейске более 80 тысяч человек остались без газа из-за аварии в ходе земляных работ

 

[Протесты]

 

12 сентября в Белоруссии задержали за участие в акциях протеста 32 человека

 

[Пенсии]

 

Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной пенсии

 

[Образование]

 

Ректором бизнес-школы Сколково станет профессор из Канады Юрий Левин

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4-12-2020 События, , 11
В Индии продолжается всеобщая забастовка
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