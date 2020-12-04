Дайджест новостей на 04.12.2020
[В мире]
16 октября Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя
17 октября в Бишкеке сняли все блокпосты
20 октября Лукашенко сменил ректоров вузов, чьи студенты участвовали в акциях
20 октября Жапаров принял полномочия президента Киргизии
[Внешняя политика]
10 ноября Кремль опубликовал заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
[Внутренняя политика]
Минифры хочет обязать операторов связи блокировать телефонных мошенников
[Экономика]
Кировская область увеличила экспорт из региона в первом полугодии на 11,2%
[Общество]
В Ростовской области возбудили дело на полицейского, вымогавшего деньги у дальнобойщиков
[Происшествия]
Площадь пожара в автосервисе на северо-западе Москвы выросла до 120 квадратных метров
[Протесты]
11 сентября на несанкционированном митинге в Минске прошли задержания
[Пенсии]
Профсоюзы прокомментировали заявление Жириновского об упразднении Пенсионного фонда России
[Экология]
Запасы промысловой рыбы в Азовском море ежегодно уменьшаются из-за его осолонения
[В мире]
В Киргизии снизят избирательный порог для партий с семи до трех процентов
23 октября белорусские правозащитники приняли заявление о поправках к Конституции
27 октября Литва направил Белоруссии ноту протеста из-за пуска БелАЭС
Европа вновь закрывается на карантин
[Внешняя политика]
10 ноября президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе
[Внутренняя политика]
Счетная палата заявила, что расходы бюджета в четвертом квартале составят 8,7 трлн рублей
[Экономика]
Россия в январе – октябре снизила импорт товаров из дальнего зарубежья на 7%
[Общество]
В Москве арестовали главу управляющей компании «Покровские ворота» Андрея Бордунова
[Происшествия]
17 ноября в Ейске более 80 тысяч человек остались без газа из-за аварии в ходе земляных работ
[Протесты]
12 сентября в Белоруссии задержали за участие в акциях протеста 32 человека
[Пенсии]
Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной пенсии
[Образование]
Ректором бизнес-школы Сколково станет профессор из Канады Юрий Левин