Хроники коронавируса 34

«Рабкор» продолжает информировать читателей о распространении коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедшую неделю к странам, в которых общее количество случаев заражения превысило миллион, прибавилась Германия (см. Приложение). Список стран, где эпидемия прошла, уменьшился: из него выбыли Аруба и острова Сент-Китс и Невис, но добавились Британские Виргинские острова. Количество стран, где эпидемия отступает, увеличилось, не смотря на то, что ситуация ухудшилась в Турции, Индонезии, Ямайке и Палестине, так как улучшилась ситуация в Тунисе, Эфиопии, Андорре, Лихтенштейне и на Гибралтаре, причем в Андорре вторично.

В России по данным официальной статистики ситуация продолжает ухудшаться. Наша страна снова поднялась на четвертое место в мире по общему числу случаев заражения, обогнав по этому показателю Францию. Однако, это не все антирекорды недели. По общему числу летальных исходов Россия вышла на десятое место в мире, обогнав Аргентину. Таким образом, наша страна вновь очутилась на десятом месте, на котором была весной.

Центром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице минимальное число новых случаев заражения наблюдалось в среду ( 4685 случаев), а максимальное в пятницу (7918 случаев). В столице снова побит антирекорд по числу новых случаев заражения. Максимальное число выздоровевших в Москве наблюдалось в субботу и составило 6633 человека. Общее число болеющих в Москве составляет 143274 человека, что больше, чем на прошлой неделе. Санкт-Петербург на прошедшей неделе вышел на второе место в России не только по числу новых случаев, но и по общему числу случаев заражения. Количество новых случаев в культурной столице увеличивалось день ото дня. Если в понедельник оно составляло 2926 человек, то в воскресенье уже 3701. Наибольшее количество выздоровевших за сутки наблюдалось в Санкт-Петербурге в субботу (1991 человек). Третье место во числу новых случаев все еще занимает Московская область. В этом регионе тоже наблюдается неуклонный рост числа заболевших в сутки. Если в понедельник был выявлен 971 новый случай, то в воскресенье – 1069. Максимальное число выздоровевших за сутки в Московской области наблюдалось в четверг и составило 644 человека.

В Иркутской области наблюдается небольшой рост числа новых случаев с 257 в понедельник до 277 в субботу. Максимальное число выздоровевших за день в этой области наблюдалось в тоже в субботу и составило 312 человек. Общее количество болеющих в области составляет 2614 человек, что меньше, чем неделю назад неделе. В Хабаровском крае в начале неделе наблюдался рост числа новых случаев с 311 случаев в понедельник до 344 в четверг, а потом произошел небольшой спад до 329 случаев в воскресенье. Максимальное число выздоровевших в крае пришлось на субботу и составило 448 человек. Общее число болеющих в этом регионе составляет 7165 человек, что меньше, чем на прошлой неделе.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Куба, Нигер, Сингапур, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Мавритания, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Панама, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Джерси, Синт-Мартен, Израиль, Никарагуа, Буркина-Фасо, Мьянма, Кабо-Верде, Ботсвана, Багамские острова, Аргентина, Непал, Исландия, острова Теркс и Кайкос, Тунис, Эфиопия, Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Макао (46), Монтсеррат (12), Британские Виргинские острова (71).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика, Германия.