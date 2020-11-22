Дайджест новостей на 22.11.2020

 

Дайджест новостей на 22.11.2020

 

[В мире]

 

18 сентября президент Молдавии назвал Лукашенко примером в области развития экономики

 

20 сентября в Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко

 

20 сентября в центре Минска приостановили работу метрополитена

 

20 сентября в Минске по требованию властей снизили скорость мобильного интернета

 

[Внешняя политика]

 

Россия выступает за диалог в Белоруссии, заявил Лавров 14 октября

 

[Внутренняя политика]

 

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ за занятия спортом

 

[Экономика]

 

Московские торговые центры восстановили посещаемость на 80% от показателей до пандемии

 

[Общество]

 

Заведующий реанимацией ростовской больницы отказывал больным в приеме

 

[Происшествия]

 

Пожар в промзоне около Рузы потушили

 

[Протесты]

 

6 сентября в центре Минска перекрыли проспект Независимости

 

[Пенсии]

 

В Кремле обсудят вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам

 

[Культура]

 

Театр им. Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова в ноябре из-за болезни актера

 

[В мире]

 

Белорусские студенты должны будут подтверждать дипломы польских вузов

 

28 сентября более 320 белорусам разрешили въехать в Литву по гуманитарным причинам

 

29 сентября Тихановская обсудила с Макроном площадку для переговоров по Белоруссии

 

29 сентября Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

 

29 сентября Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

 

[Внешняя политика]

 

Киргизия не будет пересматривать соглашение о российской авиабазе в Канте

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в Хабаровске

 

[Экономика]

 

Сельхозпроизводители Хабаровского края предварительно оценили ущерб от паводка в 140 млн

 

[Общество]

 

В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели пациентов ковидного госпиталя

 

[Происшествия]

 

В Бурятии у браконьера изъяли более 100 кг байкальского омуля

 

[Протесты]

 

6 сентября протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

 

[Культура]

 

Умер актер Клод Жиро

 

[В мире]

 

29 сентября Канада ввела санкции против Лукашенко и правительства Белоруссии

 

30 сентября Германия не признала Лукашенко президентом Белоруссии

 

30 сентября Турция обвинила Грецию и Кипр в шантаже ЕС по теме санкций против Минска

 

1 октября Карабах заявил о большом числе погибших среди нацменьшинств Азербайджана

 

1 октября Сейм Латвии отказался признавать легитимность Лукашенко

 

[Внешняя политика]

 

Лавров обвинил США в затягивании назначения спецпосланника ООН по Ливии

 

[Внутренняя политика]

 

Дегтярев заявил о большом числе провокаторов на протестах в Хабаровске

 

[Экономика]

 

Роскосмос внес в госбюджет за девять месяцев в 3,5 раза больше прогнозируемых доходов

 

[Общество]

 

Глава Минпромторга заявил о проблемах с медицинским кислородом

 

[Происшествия]

 

В Иркутске произошло загрязнение Ангары из-за аварии на канализаионно-насосной станции

 

[Протесты]

 

6 сентября в центре в Минска задержали около 20 протестующих

 

[Культура]

 

Умер литовский композитор Фаустас Латенас

 

[В мире]

 

1 октября в Чехии и Польше призвали сделать поддержку белорусов приоритетом ЕС

 

Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии

 

2 октября Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза

 

2 октября Европейский совет принял план экономической помощи для Белоруссии

 

2 октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии

 

[Внутренняя политика]

 

Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума

 

[Экономика]

 

Российские авиакомпании в октябре снизили перевозки почти на 40%

 

[Общество]

 

У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск

 

[Происшествия]

 

Землетрясение на западе Турции привело к разрушению домов в Измире

 

[Протесты]

 

6 сентября в Белоруссии на акциях протеста задержали 633 человека

 

[Культура]

 

Токио разрешил гастроли Венского оркестра с Гергиевым и Мацуевым по особой просьбе Австрии

 

[В мире]

 

2 октября Белоруссия попросила Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране

 

2 октября Белоруссия ввела ответные санкции против Великобритании и Канады

 

2 октября США ввели санкции против Белоруссии

 

2 октября Литва отказалась сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии

 

5 октября Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха

 

[Внешняя политика]

 

Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве появится новое производство 20 жизненно необходимых лекарств

 

[Экономика]

 

Продажи абонементов в фитнес-клубы России за октябрь упали почти на 40%

 

[Общество]

 

Более половины россиян признались, что не понимают современное искусство

 

[Происшествия]

 

Шесть человек погибли, 321 пострадал при землетрясении на западе Турции

 

[Протесты]

 

7 сентября протестующие в Гродно забросали милицию камнями

 

[Культура]

 

Музей археологии Чудова монастыря пополнил список достопримечательностей Кремля

 

 

Рабкор.ру
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22-11-2020 События, , 6
Репрессии против левых в БелоруссииХроники коронавируса 33
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