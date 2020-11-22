Дайджест новостей на 22.11.2020
[В мире]
18 сентября президент Молдавии назвал Лукашенко примером в области развития экономики
20 сентября в Минске стартовал автопробег сторонников Лукашенко
20 сентября в центре Минска приостановили работу метрополитена
20 сентября в Минске по требованию властей снизили скорость мобильного интернета
[Внешняя политика]
Россия выступает за диалог в Белоруссии, заявил Лавров 14 октября
[Внутренняя политика]
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ за занятия спортом
[Экономика]
Московские торговые центры восстановили посещаемость на 80% от показателей до пандемии
[Общество]
Заведующий реанимацией ростовской больницы отказывал больным в приеме
[Происшествия]
Пожар в промзоне около Рузы потушили
[Протесты]
6 сентября в центре Минска перекрыли проспект Независимости
[Пенсии]
В Кремле обсудят вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам
[Культура]
Театр им. Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова в ноябре из-за болезни актера
[В мире]
Белорусские студенты должны будут подтверждать дипломы польских вузов
28 сентября более 320 белорусам разрешили въехать в Литву по гуманитарным причинам
29 сентября Тихановская обсудила с Макроном площадку для переговоров по Белоруссии
29 сентября Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
29 сентября Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко
[Внешняя политика]
Киргизия не будет пересматривать соглашение о российской авиабазе в Канте
[Внутренняя политика]
Дегтярев прокомментировал ситуацию с протестами в Хабаровске
[Экономика]
Сельхозпроизводители Хабаровского края предварительно оценили ущерб от паводка в 140 млн
[Общество]
В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели пациентов ковидного госпиталя
[Происшествия]
В Бурятии у браконьера изъяли более 100 кг байкальского омуля
[Протесты]
6 сентября протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции
[Культура]
[В мире]
29 сентября Канада ввела санкции против Лукашенко и правительства Белоруссии
30 сентября Германия не признала Лукашенко президентом Белоруссии
30 сентября Турция обвинила Грецию и Кипр в шантаже ЕС по теме санкций против Минска
1 октября Карабах заявил о большом числе погибших среди нацменьшинств Азербайджана
1 октября Сейм Латвии отказался признавать легитимность Лукашенко
[Внешняя политика]
Лавров обвинил США в затягивании назначения спецпосланника ООН по Ливии
[Внутренняя политика]
Дегтярев заявил о большом числе провокаторов на протестах в Хабаровске
[Экономика]
Роскосмос внес в госбюджет за девять месяцев в 3,5 раза больше прогнозируемых доходов
[Общество]
Глава Минпромторга заявил о проблемах с медицинским кислородом
[Происшествия]
В Иркутске произошло загрязнение Ангары из-за аварии на канализаионно-насосной станции
[Протесты]
6 сентября в центре в Минска задержали около 20 протестующих
[Культура]
Умер литовский композитор Фаустас Латенас
[В мире]
1 октября в Чехии и Польше призвали сделать поддержку белорусов приоритетом ЕС
Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии
2 октября Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза
2 октября Европейский совет принял план экономической помощи для Белоруссии
2 октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы
[Внешняя политика]
В Кремле прокомментировали отставку президента Киргизии
[Внутренняя политика]
Минтруд рассказал о плюсах новой методики расчета прожиточного минимума
[Экономика]
Российские авиакомпании в октябре снизили перевозки почти на 40%
[Общество]
У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск
[Происшествия]
Землетрясение на западе Турции привело к разрушению домов в Измире
[Протесты]
6 сентября в Белоруссии на акциях протеста задержали 633 человека
[Культура]
Токио разрешил гастроли Венского оркестра с Гергиевым и Мацуевым по особой просьбе Австрии
[В мире]
2 октября Белоруссия попросила Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране
2 октября Белоруссия ввела ответные санкции против Великобритании и Канады
2 октября США ввели санкции против Белоруссии
2 октября Литва отказалась сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии
5 октября Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха
[Внешняя политика]
Новый глава МИД Киргизии отметил стратегическое партнерство с Россией
[Внутренняя политика]
В Москве появится новое производство 20 жизненно необходимых лекарств
[Экономика]
Продажи абонементов в фитнес-клубы России за октябрь упали почти на 40%
[Общество]
Более половины россиян признались, что не понимают современное искусство
[Происшествия]
Шесть человек погибли, 321 пострадал при землетрясении на западе Турции
[Протесты]
7 сентября протестующие в Гродно забросали милицию камнями
[Культура]
Музей археологии Чудова монастыря пополнил список достопримечательностей Кремля