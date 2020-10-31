Дайджест новостей на 31.10.2020
[В мире]
24 августа оппозиция Белоруссии призвала инициировать отзыв депутатов
24 августа Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не планирует подменять собой власть
24 августа кандидат п президенты Белоруссии Дмитриев обжаловал итоги выборов в суде
24 августа Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе
24 августа Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии
[Внешняя политика]
14 сентября Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность
[Внутренняя политика]
Правительство выделило 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
[Экономика]
Россия в январе-сентябре снизила импорт товаров до $143,7 млрд
[Общество]
В Воронежской области в 8 раз выросло число протоколов за нарушение масочного режима
[Происшествия]
В Пензенской области природный пожар локализован на площади 600 кв. м.
[Протесты]
4 сентября на акции работников IT-сферы в Минске задержали несколько человек
[Культура]
Объединение Псковского театра и Александринки завершиться в январе 2021 года
[В мире]
24 августа в Висконсине ранивших афроамериканца полицейских отстранили от службы
25 августа Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии
25 августа самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае
25 августа Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов
25 августа белорусская оппозиция осудила арест членов координационного совета
[Внешняя политика]
14 сентября Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
[Внутренняя политика]
В Фонде ЖКХ заявили, то застройщики расселяют менее 2% аварийного жилья по нацпроекту
[Экономика]
Россияне резко увеличили траты на путешествия перед «длинными» школьными каникулами
[Общество]
Почти в половине регионов России зафиксировали превышение порогов заболеваемости ОРВИ
[Происшествия]
Площадь пожаров в зоне ЧП на складе в Рязанской области составила 650 га
[Протесты]
4 сентября в Минске около 300 женщин провели акцию протеста
[Культура]
В Ярославле открылась выставка итальянского экспрессиониста Караччо