Дайджест новостей на 31.10.2020

 

Дайджест новостей на 31.10.2020

 

[В мире]

 

24 августа оппозиция Белоруссии призвала инициировать отзыв депутатов

 

24 августа Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не планирует подменять собой власть

 

24 августа кандидат п президенты Белоруссии Дмитриев обжаловал итоги выборов в суде

 

24 августа Белоруссия передала Литве ноту протеста из-за инцидента на границе

 

24 августа Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии

 

[Внешняя политика]

 

14 сентября Лукашенко поблагодарил Путина за порядочность

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство выделило 8,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

 

[Экономика]

 

Россия в январе-сентябре снизила импорт товаров до $143,7 млрд

 

[Общество]

 

В Воронежской области в 8 раз выросло число протоколов за нарушение масочного режима

 

[Происшествия]

 

В Пензенской области природный пожар локализован на площади 600 кв. м.

 

[Протесты]

 

4 сентября на акции работников IT-сферы в Минске задержали несколько человек

 

[Культура]

 

Объединение Псковского театра и Александринки завершиться в январе 2021 года

 

[В мире]

 

24 августа в Висконсине ранивших афроамериканца полицейских отстранили от службы

 

25 августа Тихановская заявила в Европарламенте о фальсификации выборов в Белоруссии

 

25 августа самолет-разведчик США вторгся в запретную для полетов зону в Китае

 

25 августа Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

 

25 августа белорусская оппозиция осудила арест членов координационного совета

 

[Внешняя политика]

 

14 сентября Кремль назвал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

В Фонде ЖКХ заявили, то застройщики расселяют менее 2% аварийного жилья по нацпроекту

 

[Экономика]

 

Россияне резко увеличили траты на путешествия перед «длинными» школьными каникулами

 

[Общество]

 

Почти в половине регионов России зафиксировали превышение порогов заболеваемости ОРВИ

 

[Происшествия]

 

Площадь пожаров в зоне ЧП на складе в Рязанской области составила 650 га

 

[Протесты]

 

4 сентября в Минске около 300 женщин провели акцию протеста

 

[Культура]

 

В Ярославле открылась выставка итальянского экспрессиониста Караччо

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31-10-2020 События, , 24
Дайджест новостей на 29.10.2020
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