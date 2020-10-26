Хроники коронавируса 29

«Рабкор» продолжает следить за распространением коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедшую неделю список стран, где эпидемия прошла не изменился (см. Приложение). Эпидемия пошла на спад в Палестине, Уганде, в коронном владении Джерси и на Синт-Мартене, причем в Палестине повторно. Однако, в Германии, Мали, Кабо-Верде и Кении ситуация снова ухудшилась. Также на этой неделе появились новые страны, в которых общее количество случаев заражения превысило миллион. Это – Франция, Испания, Аргентина и Колумбия.

В России по данным официальной статистики ситуация ухудшается. Наша страна по-прежнему находится на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения и на тринадцатом – по общему числу летальных исходов. На этой неделе общее число случаев заражения в России превысило полтора миллиона случаев. За прошедшую неделю у России появился новый «конкурент» за четвертое место в виде Франции, вышедшей за неделю на пятое место. Во Франции в последние дни заражается по нескольку десятков тысяч человек в день. На первом этапе снятия ограничений остаются пять регионов: Костромская, Ивановская, Курская, Воронежская и Тверская области.

Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице на этой неделе ежедневно заражалось около четырех с половиной тысяч человек. Максимальное количество новых случаев наблюдалось в пятницу 23 октября и составило 5 478 человек. Максимальное количество выздоровевших наблюдалось тоже в пятницу и составило 2 779 человек. Вторым регионом по числу новых случаев остается Санкт-Петербург. В этом городе на прошлой неделе каждый день заражалось примерно по семьсот человек. Максимальное число выздоровевших наблюдалось в субботу 24 октября, когда выздоровел 401 человек. Третье место в этом печальном списке занимает Московская область. В этом регионе ежедневно заражалось около 480 человек, причем максимальное число выздоровевших было в субботу 24 октября и составило 357 человек. Таким образом во всех регионах-лидерах по числу новых случаев наблюдается прирост больных. В Санкт-Петербурге действует второй этап снятия ограничений, в Москве и Московской области – третий.

В Иркутской области наблюдался рост числа новых случаев со 177 случаев во вторник 20 октября до 208 в воскресенье 25 октября. 23 октября наблюдалось максимальное число выздоровевших, которое составило 253 человека. Общее число болеющих в регионе составляет 3435, что больше, чем на прошлой неделе. В Хабаровском крае на прошедшей неделе тоже наблюдался рост числа новых случаев со 142 в понедельник до 179 в воскресенье. В четверг было зарегистрировано максимальное число выздоровевших, которое составило 165 человек. Общее число болеющих в крае на сегодняшний день составляет 3905 человек, что больше, чем на прошлой неделе. В Иркутской области сохраняется второй этап снятия ограничений, в Хабаровском крае действует третий.

Переходя к бытовым наблюдениям, стоит также отметить, что власти в России организовывают спекуляцию не только масками, перчатками и антисептиками, но и тестами на коронавирус. В последнее время фирмы, учебные заведения и посольства стали требовать справки об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Однако не все районные поликлиники могут сделать тест для подобной справки, и людям приходится обращаться в частные клиники.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Турция, Куба, Нигер, Эстония, Сингапур, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Мавритания, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Панама, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Палестина, Уганда, Джерси, Синт-Мартен.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Макао (46), Монтсеррат (12).