На выборах в Боливии победил кандидат левых

Президентские выборы в Боливии завершились сокрушительным поражением сил, организовавших отстранение от власти предыдущего избранного президента Эво Моралеса. Победу одержал его преемник Луис Арсе Катакора. Опубликованные в ночь после выборов данные экзитполов свидетельствовали, что кандидат от партии «Движение к социализму» (MAS) Луис Арсе набирает более 52 процентов голосов. Идущий на втором месте Карлос Меса набрал 31,5 процента голосов, кандидат от ультраправых Фернандо Камачо — чуть более 14 процентов голосов.

Победу Луиса Арсе признала и временно исполняющая обязанности президента Жанин Аньес, хотя лично ей такие результаты не сулят ничего хорошего. Представители «Движения к социализму» объявили о том, что им удалось завоевать большинство и в обеих палатах парламента — депутатов выбирали параллельно с выборами президента.