Хроники коронавируса 28

«Рабкор» продолжает наблюдать за развитием пандемии коронавирусной инфекции в России и мире. На этой неделе ситуация в мире значительно ухудшилась. К пандемии присоединилась еще одна страна: Уоллис и Футуна (заморское сообщество Франции). Количество стран, где эпидемия прошла, уменьшилось. Новые случаи заражения обнаружены в Ватикане и в Гренаде. Также появилось много стран, где ситуация снова значительно ухудшилась. Такими странами стали Швейцария, Исландия, Финляндия, Италия, Кипр, Уругвай, Армения, Македония, Люксембург, США, Ливия, Хорватия, Белиз. Впрочем, в Панаме, Бахрейне, Мозамбике и Гайане ситуация улучшилась.

Россия на этой неделе вошла в число стран, где ситуация снова значительно ухудшилась. На этой неделе в нашей стране был побит летний антирекорд по количеству болеющих. Также был побит антирекорд по количеству летальных исходов за день. Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения и на тринадцатом месте в мире по общему количеству летальных исходов.

Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице по данным официальной статистики минимальное число заболевших за день на этой неделе было выявлено в четверг 15 октября и составило 3942 человека, а максимальное число выздоровевших наблюдалось в субботу 17 октября и составило 2001 человек. Вторым регионом по ежедневному приросту случаев заражения остается Санкт-Петербург. На этой неделе в Санкт-Петербурге заболеваемость росла: в понедельник было выявлено 538 случаев заражения, а в воскресенье уже 674. Количество выздоровевших тоже росло с 269 человек в понедельник до 337 человек в воскресенье. В Московской области, находящейся на третьем месте по числу новых случаев, минимальное число случаев заражения наблюдалось во вторник и составило 420 случаев, а максимальное число выздоровевших в день составило 299 и пришлось на четверг 15 октября. Таким образом, во всех трех регионах наблюдается прирост числа больных.

В Иркутской области тоже на этой неделе наблюдался рост число заболевших со 162 случаев в понедельник до 187 в субботу. Максимальное число выздоровевших наблюдалось в этом регионе во вторник и составило 240 человек. Общее число болеющих в Иркутской области составляет 3317 человек, что больше, чем на прошлой неделе. В Иркутской области продолжает действовать второй этап снятия ограничений. В Хабаровском крае тоже наблюдался рост числа новых случаев заражения со 108 человек во вторник до 131 человек в воскресенье. Максимальное число выздоровевших в крае наблюдалось в четверг и составило 65 человек. Общее число болеющих в крае составляет 3313 человек, это больше, чем на прошлой неделе.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Германия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Турция, Куба, Нигер, Эстония, Сингапур, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Кения, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Панама, Бахрейн, Мозамбик, Гайана.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Макао (46), Монтсеррат (12).