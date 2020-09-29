Дайджест новостей на 29.09.2020

 

Дайджест новостей на 29.09.2020

 

[В мире]

 

Правительство Белоруссии сложило полномочия

 

В Малайзии зафиксировали крупнейшее падение ВВП за последние 20 лет

 

[Внешняя политика]

 

19 августа Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко

 

[Внутренняя политика]

 

Минсельхоз предложил исключить из продэмбарго племенных улиток

 

[Экономика]

 

Около 1 млн российских семей живут в самостроях

 

[Общество]

 

Более 60% россиян не берут в долг у друзей и родных

 

[Происшествия]

 

Неизвестный проник в здание полиции в Петербурге и выпустил служебных собак

 

[Протесты]

 

21 августа в Брестской крепости прошла акция в поддержку Лукашенко

 

21 августа Лукашенко пригрозил бастующим на «Беларуськалии», что их заменят украинцы

 

21 августа Следственный комитет Белоруссии предупредил, что блокирующие дорогу автомобили могут изъять

 

22 августа в Минске прошла акция протеста

 

22 августа в Варшаве прошла акция в поддержку Лукашенко

 

[Пенсии]

 

Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

 

[Образование]

 

В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора

 

[В мире]

 

Индия не планирует допускать китайские компании Huawei и ZTE к созданию сети 5G в стране

 

Издатель Daily Mail и Metro впервые с 2009 сократит рабочие места

 

[Внешняя политика]

 

19 августа белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

Отцовский капитал появится в Ульяновской области

 

[Экономика]

 

Россияне резко увеличили покупку валюты

 

[Общество]

 

В Ростове-на-Дону задержали полицейского за получение взятки в 500 тысяч рублей

 

[Происшествия]

 

У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла

 

[Протесты]

 

23 августа в Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции

 

23 августа протестующие в Минске подходили к резиденции Лукашенко

 

23 августа в Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейским

 

23 августа стелу «Минск – город-герой» обнесли забором

 

23 августа на площади Независимости в Минске прошла акция протеста

 

[Пенсии]

 

В Подмосковье выделят средства на доплаты к пенсиям в 2021 году

 

[Культура]

 

В Туле завершилось создание музейного квартала к 500-летию кремля

Рабкор.ру
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29-9-2020 События, , 18
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