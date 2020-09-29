Дайджест новостей на 29.09.2020
[В мире]
Правительство Белоруссии сложило полномочия
В Малайзии зафиксировали крупнейшее падение ВВП за последние 20 лет
[Внешняя политика]
19 августа Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
[Внутренняя политика]
Минсельхоз предложил исключить из продэмбарго племенных улиток
[Экономика]
Около 1 млн российских семей живут в самостроях
[Общество]
Более 60% россиян не берут в долг у друзей и родных
[Происшествия]
Неизвестный проник в здание полиции в Петербурге и выпустил служебных собак
[Протесты]
21 августа в Брестской крепости прошла акция в поддержку Лукашенко
21 августа Лукашенко пригрозил бастующим на «Беларуськалии», что их заменят украинцы
21 августа Следственный комитет Белоруссии предупредил, что блокирующие дорогу автомобили могут изъять
22 августа в Минске прошла акция протеста
22 августа в Варшаве прошла акция в поддержку Лукашенко
[Пенсии]
Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»
[Образование]
В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора
[В мире]
Индия не планирует допускать китайские компании Huawei и ZTE к созданию сети 5G в стране
Издатель Daily Mail и Metro впервые с 2009 сократит рабочие места
[Внешняя политика]
19 августа белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией
[Внутренняя политика]
Отцовский капитал появится в Ульяновской области
[Экономика]
Россияне резко увеличили покупку валюты
[Общество]
В Ростове-на-Дону задержали полицейского за получение взятки в 500 тысяч рублей
[Происшествия]
У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла
[Протесты]
23 августа в Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции
23 августа протестующие в Минске подходили к резиденции Лукашенко
23 августа в Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейским
23 августа стелу «Минск – город-герой» обнесли забором
23 августа на площади Независимости в Минске прошла акция протеста
[Пенсии]
В Подмосковье выделят средства на доплаты к пенсиям в 2021 году
[Культура]
В Туле завершилось создание музейного квартала к 500-летию кремля