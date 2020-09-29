Хроники коронавируса 25

На этой неделе «Рабкор», как и прежде, следит за развитием пандемии коронавирусной инфекции в России и в мире. Количество стран, где эпидемия прошла, опять уменьшилось. Из списка выбыли острова Сент-Китс и Невис. Впрочем, количество стран, где эпидемия отступает, увеличилось, хотя есть и выбывшие из этого списка страны. Ситуация ухудшилась в Испании, Словении и Аргентине. Эпидемия пошла на спад в Гондурасе, Намибии, Люксембурге, Суринаме, Руанде, Того и Польше. Причем, в Люксембурге, Того и Польше ситуация улучшилась повторно.

В России по данным официальной статистики ситуация продолжает незначительно ухудшаться: количество болеющих достигло показателей, характерных для начала августа. Россия продолжает оставаться на четвертом месте в мире по общему количеству случаев заражения, однако, сменилась страна, которая может обогнать нашу по этому показателю. На этой неделе Колумбия вышла на пятое место в мире по общему числу случаев заражения, ежедневно том заражается больше человек, чем в России. Россия также остается на двенадцатом месте в мире по общему числу летальных исходов.

Эпицентром распространения болезни продолжает оставаться Москва. На этой неделе в столице с каждым днем заболевает все больше человек: ежедневный прирост числа зараженных подскочил с 915 в понедельник до 2016 в воскресенье, причем максимальное число выздоровевших на неделе было в четверг 24 сентября и составило 1304 человека. Таким образом ситуация в Москве переломилась и теперь количество больных растет. На втором месте по ежедневному приросту больных остается Санкт-Петербург. В этом регионе прирост числа больных тоже вырос, но незначительно: с 209 человек в понедельник до 227 на сегодняшний день. Выздоравливает в Санкт-Петербурге около 110 человек в день. Московская область сейчас находится на третьем месте по ежедневному приросту числа заболевших. В этом регионе тоже наблюдается рост числа заболевших. В начале недели за день заражалось 193 человека, а на сегодняшний день – 226. Максимальное число выздоравливавших за день в регионе 186 человек.

В Хабаровском крае максимальное количество заболевших в сутки наблюдалось в четверг 24 сентября и составило 76 человек, с тех пор наблюдается спад до 64 заболевших за сутки. Общее количество болеющих в крае – 2205, то есть наблюдается рост числа больных по сравнению с прошлой неделей. В Иркутской области тоже ежедневно выявляют все больше больных. Во вторник выявили 73 случая, а в субботу уже 86. Общее количество болеющих в области составляет 2830 человек, то есть меньше, чем на прошлой неделе. В Иркутской области перешли ко второму этапу снятия ограничений, в Хабаровском крае – сразу к третьему(на прошлой неделе в обоих регионах был первый этап снятия ограничений).

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Финляндия, Андорра, Италия, Ирландия, Турция, Куба, Латвия, Кипр, Нигер, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Шри Ланка, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Македония, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Болгария, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Кения, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Гондурас, Намибия, Люксембург, Суринам, Руанда, Того, Польша.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), Макао (46).