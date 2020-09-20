В Боливии победа ускользает из рук новой власти

Это стратегия отчаяния: де-факто президент Боливии Жанин Аньес использует судебную власть как оружие, потому что знает, что шансов победить на выборах у нее нет. Власть надеялась, что Конституционный Суд запретит участвовать в выборах Движению к социализму (исп. MAS) «на основании закона, без насилия и конфронтации». Она ошибается. Конституционный суд подтвердил, что экс-президенту Эво Моралесу, вынужденному бежать из страны, не разрешается баллотироваться на сенаторский пост, но MAS это не остановило.

MAS по-прежнему имеет большинство в две трети в парламенте. Ввиду неспособности правительства должным образом реагировать на вызовы связанные с пандемией коронавируса обеим палатам парламента приходится все чаще брать на себя задачи исполнительной власти. К ним относятся постановление, обязывающее частные клиники принимать к себе пациентов с коронавирусом, а также распоряжение, согласно которому арендаторам позволено снижать арендную плату на 50 процентов во время пандемии.

Попытка Аньес отложить новые выборы на неопределенный срок провалилась. Давление со стороны социальных движений, вышедших на улицы, способствовало назначению точной даты выборов: 18 октября. После этого Аньес уйдет в историю. На данный момент опросы возглавляет бывший министр экономики Луис Арсе, занимавший свой пост при президенте Моралисе. Остановить движение МАС может только оно само.

Перевел с немецкого Максим Говорухин

Максим, студент Московского государственного лингвистического университета.

Источник:

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1141544.bolivien-justiz-kann-mas-nicht-stoppen.html