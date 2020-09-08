Дайджест новостей на 08.09.2020

 

Дайджест новостей на 08.09.2020

 

[В мире]

 

Глава Европейской комиссии призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов

 

Бывший президент Казахстана поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

 

[Внешняя политика]

 

Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске

 

Представители России и Белоруссии обсудили вопросы двусторонних отношений

 

[Внутренняя политика]

 

Передача БСК иному собственнику после получения регионом контроля невозможна

 

[Экономика]

 

Экспорт продукции АПК Нижегородской области за год вырос на 17%

 

[Общество]

 

Власти Москвы выявили десять случаев принципиального нарушения масочного режима

 

[Происшествия]

 

Лесной пожар на площади 10 га в Воронежской области ликвидирован

 

[Протесты]

 

10 августа в Бресте прошли задержания

 

10 августа в Гродно прошли задержания

 

10 августа в Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции

 

10 августа в Минске милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

 

10 августа в Минске прогремели взрывы

 

[Культура]

 

Вандализм эпохи селфи

 

[В мире]

 

МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске

 

Лукашенко заявил, что голосование в Минске продлили по его просьбе

 

[Внешняя политика]

 

В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии

 

В МИД России оценили ситуацию в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

В Кировской области найдут альтернативную площадку для мусороперабатывающего завода

 

[Экономика]

 

Росрыболовство понизило по вылову лососевых в 2020 году до 330-350 тыс. тонн

 

[Общество]

 

Замглавы «Аэрофлота» Александрова могут обвинить в хищениях на сумму более $10 млн

 

[Происшествия]

 

Река Томь начала подтапливать дома жителей Белогорска

 

[Протесты]

 

Ливанская армия восстановила контроль над центром Бейрута

 

10 августа в Бресте случились стычки, ОМОН использовал светошумовые шашки

 

10 августа в Минске и Бресте стреляли резиновыми пулями по протестующим

 

10 августа в Минске протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров

 

10 августа в Минске автомобили заблокировали машины внутренних войск

 

[Культура]

 

Завершена реставрация «Зеленой полосы» Ольги Розановой

 

[В мире]

 

Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии

 

В ОБСЕ выразили обеспокоенность развитием событий в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

Силовики покинули офис «Яндекса» в Минске

 

[Внутренняя политика]

 

Карантин по коронавирусу в Псковской области продлили до конца сентября

 

[Экономика]

 

«Лукойл» смог восстановить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в течение суток

 

[Общество]

 

Иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян

 

[Происшествия]

 

Несколько улиц в Москве оказались подтопленными из-за проливного дождя

 

[Протесты]

 

14 августа десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве

 

11 августа в Минске протестующие начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова»

 

11 августа центр города Гродно перекрыли

 

11 августа рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг

 

11 августа за сутки в Белоруссии задержали более двух тысяч человек

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде рассказали, кто будет получать больше выплат в 2021 году

 

[Образование]

 

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

 

[В мире]

 

Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ходе протестов

 

В НАТО осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

В Госдуме призвали защитить российские компании в Белоруссии

 

[Внутренняя политика]

 

В Башкирии создадут «Карту заботы» с информацией о людях, нуждающихся в помощи

 

[Экономика]

 

Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника

 

[Общество]

 

Почти 50% россиян против, чтобы их дети носили маски в школе

 

[Происшествия]

 

В психдиспансере Магаданской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции

 

[Протесты]

 

5 сентября несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1 тысячи человек

 

11 августа в Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро

 

11 августа в Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах

 

11 августа в центре Бреста прошли столкнивения протестующих с ОМОНом

 

11 августа в Киеве прошел митинг недовольных результатами выборов в Белоруссии

 

11 августа в Гродно прошли задержания

 

[Образование]

 

Конкурс в творческие вузы в 2020 году составил 7 человек на место

 

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Хроники коронавируса 22Дайджест новостей на 10.09.2020
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