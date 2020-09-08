Дайджест новостей на 08.09.2020
[В мире]
Глава Европейской комиссии призвала Минск обеспечить точный подсчет и публикацию голосов
Бывший президент Казахстана поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
[Внешняя политика]
Вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске
Представители России и Белоруссии обсудили вопросы двусторонних отношений
[Внутренняя политика]
Передача БСК иному собственнику после получения регионом контроля невозможна
[Экономика]
Экспорт продукции АПК Нижегородской области за год вырос на 17%
[Общество]
Власти Москвы выявили десять случаев принципиального нарушения масочного режима
[Происшествия]
Лесной пожар на площади 10 га в Воронежской области ликвидирован
[Протесты]
10 августа в Бресте прошли задержания
10 августа в Гродно прошли задержания
10 августа в Варшаве прошла акция в поддержку белорусской оппозиции
10 августа в Минске милиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
10 августа в Минске прогремели взрывы
[Культура]
[В мире]
МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
Лукашенко заявил, что голосование в Минске продлили по его просьбе
[Внешняя политика]
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
В МИД России оценили ситуацию в Белоруссии
[Внутренняя политика]
В Кировской области найдут альтернативную площадку для мусороперабатывающего завода
[Экономика]
Росрыболовство понизило по вылову лососевых в 2020 году до 330-350 тыс. тонн
[Общество]
Замглавы «Аэрофлота» Александрова могут обвинить в хищениях на сумму более $10 млн
[Происшествия]
Река Томь начала подтапливать дома жителей Белогорска
[Протесты]
Ливанская армия восстановила контроль над центром Бейрута
10 августа в Бресте случились стычки, ОМОН использовал светошумовые шашки
10 августа в Минске и Бресте стреляли резиновыми пулями по протестующим
10 августа в Минске протестующие возвели баррикады из мусорных контейнеров
10 августа в Минске автомобили заблокировали машины внутренних войск
[Культура]
Завершена реставрация «Зеленой полосы» Ольги Розановой
[В мире]
Чехия отвергла обвинения в организации протестов в Белоруссии
В ОБСЕ выразили обеспокоенность развитием событий в Белоруссии
[Внешняя политика]
Силовики покинули офис «Яндекса» в Минске
[Внутренняя политика]
Карантин по коронавирусу в Псковской области продлили до конца сентября
[Экономика]
«Лукойл» смог восстановить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в течение суток
[Общество]
Иммунитет к коронавирусу нашли у 24-26% обследованных россиян
[Происшествия]
Несколько улиц в Москве оказались подтопленными из-за проливного дождя
[Протесты]
14 августа десятки людей собрались у посольства Белоруссии в Москве
11 августа в Минске протестующие начали кидать в ОМОН «коктейли Молотова»
11 августа центр города Гродно перекрыли
11 августа рабочие Минского электромеханического завода вышли на митинг
11 августа за сутки в Белоруссии задержали более двух тысяч человек
[Пенсии]
В Пенсионном фонде рассказали, кто будет получать больше выплат в 2021 году
[Образование]
Путин заявил о начале учебного года 1 сентября
[В мире]
Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ходе протестов
В НАТО осудили насилие в ходе протестов в Белоруссии
[Внешняя политика]
В Госдуме призвали защитить российские компании в Белоруссии
[Внутренняя политика]
В Башкирии создадут «Карту заботы» с информацией о людях, нуждающихся в помощи
[Экономика]
Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника
[Общество]
Почти 50% россиян против, чтобы их дети носили маски в школе
[Происшествия]
В психдиспансере Магаданской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции
[Протесты]
5 сентября несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 1 тысячи человек
11 августа в Минске протестующий заблокировал движение одной из веток метро
11 августа в Белоруссии после протестов более 200 человек лечатся в стационарах
11 августа в центре Бреста прошли столкнивения протестующих с ОМОНом
11 августа в Киеве прошел митинг недовольных результатами выборов в Белоруссии
11 августа в Гродно прошли задержания
[Образование]
Конкурс в творческие вузы в 2020 году составил 7 человек на место