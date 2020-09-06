Хроники коронавируса 22

«Рабкор» продолжает следить за распространением пандемии коронавируса в России и в мире. На этой неделе впервые за долгое время список стран, где эпидемия прошла пополнился. Туда вторично вошло Макао. Список стран, где эпидемия отступает также пополнился многими странами, которые входят в него вторично, то есть в этих странах ситуация снова начала улучшаться. К таким странам относятся: Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Болгария и Гонконг. Впервые ситуация улучшилась на Филиппинах и в Эсватини (бывший Свазиленд). Однако, в Люксембурге, Венгрии, Палестине и Конго ситуация, наоборот, ухудшилась.

В России на этой неделе общее число случаев заражения превысило 1 миллион. Наша страна остается по общему числу случаев заражения на четвертом месте в мире, по общему числу летальных исходов на двенадцатом месте в мире. Эпицентром распространения болезни по-прежнему остается Москва, где заболевает не меньше 670 человек в день. Однако, выздоравливает в столице не меньше восьмисот человек в день. На сегодняшний день в Москве более 40 тысяч больных. Это самое большое число активных случаев среди регионов России. Второе место по ежедневному приросту числа больных занимает Санкт-Петербург, где заболевает не меньше 180 человек в день, а выздоравливает не больше 112. То есть в этом городе ситуация ухудшается, болеет в Санкт-Петербурге около 8800 человек. Третье место по ежедневному приросту числа больных как и на прошлой неделе остается за Московской областью. За последнюю неделю в этом регионе заболевало не меньше 146 человек в день, максимальное число выздоровевших составило 212 человек в день. В целом, ситуация в области неустойчивая, так как число заболевающих растет, а число выздоравливающих падает.

В Хабаровском крае остается около 2 тысяч больных. В Иркутской области больных остается около трех с половиной тысяч человек. За последнюю неделю в Хабаровском крае заболевало не менее 49 человек в день, а выздоравливало не более девяноста. За последнюю неделю ежедневно заболевает не менее семидесяти человек а выздоравливает не более ста сорока. Таким образом, ситуация в целом улучшается в обоих регионах. В Хабаровском крае и в Иркутской области продолжает действовать первый этап снятия ограничений. Можно предположить, что руководство проблемных регионов в политическом плане регионов предпочитает не усиливать ограничения, но и не снимать их.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Финляндия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Куба, Латвия, Кипр, Нигер, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Шри Ланка, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Черногория, Аргентина, Израиль, Нигерия, Венесуэла, Македония, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Болгария, Гонконг, Эсватини.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), остров Мэн (336), Макао (46).