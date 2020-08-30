Дайджест новостей на 30.08.2020
[В мире]
Штаб Тихановской не признает результаты выборов
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах
[Внешняя политика]
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии как ей жить
[Внутренняя политика]
Власти Москвы работают над ускорением реализации программы реновации
Глава Башкирии приостановил геологоразведку на горе Куштау
[Экономика]
Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло в 3,3 раза
[Общество]
В пяти регионах России восстановят права более тысячи дольщиков
[Происшествия]
Алексея Навального госпитализировали с отравлением
[Протесты]
Несколько тысяч человек приняли участие в акции оппозиции в Минске
В Минске задержали участников оппозиционного велопробега
В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД
В Бейруте число пострадавших в ходе столкновений превысило 230
9 августа в Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией
[Культура]
В Татарстане с 17 августа разрешили открыть театры и кинозалы
[В мире]
Президент Казахстана поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
[Внешняя политика]
В МИД осудили задержание российских журналистов в Минске
[Внутренняя политика]
В Минпросвещения считают, что нельзя изымать детей из семьи из-за плохого ремонта
Минтруд не поддержал предложение о выходном дне 31 декабря
[Экономика]
Стоимость 50 крупнейших российских брендов может упасть на 750 млрд рублей из-за пандемии
[Общество]
Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии ордена
[Происшествия]
Что известно о взрыве газа в Ярославле
[Протесты]
В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств
Военные освободили ранее занятые протестующими здания в Бейруте
При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек
9 августа на акциях протеста белорусы потребовали продлить время голосования в Варшаве и Киеве
[Наука]
Археологи в Москве за последние девять лет нашли более 45 тысяч артефактов