Дайджест новостей на 30.08.2020

 

Дайджест новостей на 30.08.2020

 

[В мире]

 

Штаб Тихановской не признает результаты выборов

 

Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах

 

[Внешняя политика]

 

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии как ей жить

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Москвы работают над ускорением реализации программы реновации

 

Глава Башкирии приостановил геологоразведку на горе Куштау

 

[Экономика]

 

Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло в 3,3 раза

 

[Общество]

 

В пяти регионах России восстановят права более тысячи дольщиков

 

[Происшествия]

 

Алексея Навального госпитализировали с отравлением

 

[Протесты]

 

Несколько тысяч человек приняли участие в акции оппозиции в Минске

 

В Минске задержали участников оппозиционного велопробега

 

В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД

 

В Бейруте число пострадавших в ходе столкновений превысило 230

 

9 августа в Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией

 

[Культура]

 

В Татарстане с 17 августа разрешили открыть театры и кинозалы

 

[В мире]

 

Президент Казахстана поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

 

Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

 

[Внешняя политика]

 

В МИД осудили задержание российских журналистов в Минске

 

[Внутренняя политика]

 

В Минпросвещения считают, что нельзя изымать детей из семьи из-за плохого ремонта

 

Минтруд не поддержал предложение о выходном дне 31 декабря

 

[Экономика]

 

Стоимость 50 крупнейших российских брендов может упасть на 750 млрд рублей из-за пандемии

 

[Общество]

 

Дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии ордена

 

[Происшествия]

 

Что известно о взрыве газа в Ярославле

 

[Протесты]

 

В Бейруте протестующие штурмовали здания четырех министерств

 

Военные освободили ранее занятые протестующими здания в Бейруте

 

При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей

 

Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек

 

9 августа на акциях протеста белорусы потребовали продлить время голосования в Варшаве и Киеве

 

[Наука]

 

Археологи в Москве за последние девять лет нашли более 45 тысяч артефактов

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30-8-2020 События, , 50
Дайджест новостей на 28.08.2020
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