Борьба за выборы мэров в Свердловской области: новый поворот

Борьба за возвращение выборов мэров городов в Свердловской области, начатая инициативной группой, которую создали представители левых организаций и социальных движений, приняла новый поворот. С собственной параллельной инициативой выступила региональная организация КПРФ. Ниже мы приводим комментарий из Инстаграма екатеринбургской организации Российского социалистического движения.

«Партия КПРФ решила попиариться на теме выборов мэра.

Дождавшись когда инициативная группа соберёт положенные 10 тыс. подписей, КПРФ решила вбросить свой, практически дублирующий законопроект о выборах мэра. Разница в том, что у “коммунистов” прописаны полномочия будущего главы, но сам законопроект касается только Екатеринбурга, а не всей области.

Господа Ладыгин и Ивачев по сути решили воспользоваться чужим трудом. Целый месяц инициативная группа и поддержавшие её волонтеры работали с гражданами: собирали подписи, вели разъяснительную работу, давали интервью. Подвергались нападкам и угрозам со стороны полиции и чиновников МОБ. Это не говоря про все тернии бюрократической работы этому предшествовавшие: регистрация инициативной группы, публикация законопроекта в Областной газете и т.д. Господа Ивачев и Ладыгин все это время отсиживались в стороне.

По сути предъявленных претензий к НИ заметим, во-первых, следующее: на данный момент мэры городов Свердловской области уже обладают полным перечнем полномочий, которые прописаны в уставах муниципальных образований (например в статье 34 устава Екатеринбурга). Изобретать велосипед здесь не требуется. Если будет необходимо, поправки в законопроект, можно будет внести на профильной комиссии или в одном из чтений.

Во-вторых, Свердловская КПРФ, уже не раз пиарилась на выдвижении заведомо непроходных законопроектов, вроде закона о Детях войны, но в попытке пиара обвиняет нас. О каком пиаре с нашей стороны может идёт речь?

Очевидно, если бы участники не поступились своими интересами ради общей цели, группа давно бы перессорилась и не смогла продолжать работу.

Законопроект КПРФ это и полумера, и попытка присвоить голос народа. Хотим напомнить “коммунистам”, что демократическая и тем более левая политика, предполагают не переговоры с единоросами в кулуарах областной думы, а работу с массами. Это работа не одного месяца, усилия не одного десятка человек.

А ваш внезапный выход на сцену, после года тишины это прыжок в последний вагон уходящего поезда, чтобы окончательно не впасть в забвение.

Nice try».

https://www.instagram.com/p/CET8xY1qnoi/?igshid=1djw9ruvv7ypc