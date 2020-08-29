Хроники коронавируса 21

«Рабкор» продолжает освещать тему развития пандемии коронавируса в России и в мире. За прошедшую неделю из списка стран, где эпидемия прошла во второй раз выбыла Доминика, а новых стран, где эпидемия закончилась, не появилось. Из тех стран, где раньше ситуация улучшалась, за неделю положение ухудшилось в Словакии, Уганде, Иордании и Ямайке. Однако, есть и страны, где ситуация улучшилась. Это такие страны, как Аргентина, Израиль, Нигерия, Венесуэла, Македония, Замбия, Зимбабве и Конго. Причем, в Израиле, Македонии и Замбии ситуация улучшается уже во второй раз за период наблюдения.

В России по данным официальной статистики эпидемия идет на спад. Наша страна по-прежнему остается на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения. По общему количеству летальных исходов Россия опустилась на двенадцатое место в мире, потому что ее «обогнала» по этому показателю Колумбия. Эпицентром в нашей стране по-прежнему остается Москва. В столице самый большой в стране прирост числа больных за сутки. За неделю ежедневный прирост больных в Москве снизился с примерно 690 человек в сутки до 640. На втором месте по числу ежедневно выявляемых больных остается Санкт-Петербург, в этом городе показатели за неделю выросли с примерно 160 случаев в день до примерно 180. Ситуация в Санкт-Петербурге вызывает опасения, потому что число заболевающих больше чем число выздоравливающих. 22 августа там наблюдалось пиковое значение количество выздоровевших, и составило оно 110 человек. Третьим в стране регионом по уровню ежедневного прироста числа больных остается Московская область. Здесь за неделю ежедневный прирост упал со 164 случаев 2 августа до 148 случаев 27 августа. Выздоравливает в области примерно 130-150 человек в день.

В Хабаровском крае на этой неделе 25 августа наблюдалось пиковое значение числа заболевших за сутки, оно составило 125 человек. В целом же число заболевающих в день человек в Хабаровском крае постоянно снижается и составляет 60-70 человек в сутки. Таким образом подтверждается наше наблюдение, что массовые митинги не ухудшают эпидемиологическую ситуацию. В Иркутской области на сегодняшний день общее число случаев заражения составляет 16 510 человек. За последний месяц ежедневный прирост числа больных постоянно сокращается со 159 человек 29 июля до 76 за сегодняшний день. В Башкортастане ситуация продолжает оставаться стабильной, заболевает примерно по 30-35 человек в день. Здесь тоже не видно связи между протестами и динамикой заболеваемости. При в среду 26 августа число выздоровевших было максимальным за неделю и составило 101 человек. Во всех трех вышеперечисленных регионах (в Хабаровском крае, в Иркутской области и республике Башкортостан) продолжает действовать первый этап снятия ограничений.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Финляндия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Куба, Латвия, Кипр, Нигер, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Шри Ланка, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Палестина, Мадагаскар, Черногория.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), остров Мэн (336).