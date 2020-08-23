Белорусские левые обращаются к российскому обществу

Белорусская партия левых «Справедливый мир» приняла обращение к российским партиям и обществу, призывая их поддержать требование демократических перемен в республике. По просьбе руководства партии «Рабкор» публикует полный текст обращения.

Обращение Белорусской партии левых «Справедливый мир»

к органам государственной власти, политическим партиям, общественным объединениям, гражданам Российской Федерации

В результате грубого нарушения действующей властью Конституции, законов и международных обязательств Беларуси в области соблюдения основных гражданских и политических прав, а также объективного и закономерного в этих условиях общественного протеста, в республике развивается острый политический кризис, к которому приковано внимание всего мира.

Детонатором массового протеста стали откровенно наглые действия исполнительной вертикали власти по фальсификации итогов президентских выборов и последовавший за этим террор со стороны силовых структур против народа Беларуси. В итоге как минимум три человека были убиты, сотни покалечены и около семи тысяч задержаны.

Ставшие известными общественности многочисленные факты зверских избиений и пыток, которым подверглись граждане не только на улицах городов, но и в местах изоляции задержанных, по своей циничности и жестокости не уступают преступлениям, которые творили фашисты во время Великой Отечественной войны.

В результате народный протест охватил всю страну. К нему присоединились все слои населения: рабочие, крестьяне, инженеры, учителя, врачи, творческая интеллигенция, спортсмены, студенты, домохозяйки. Нарастает стачечное движение в трудовых коллективах.

Главные требования протестующих:

– отставка А.Г. Лукашенко с поста Президента Республики Беларусь и проведение новых выборов главы государства;

– освобождение всех политических заключенных, а также граждан, задержанных за участие в протестных акциях;

– проведение тщательного расследования каждого случая избиения, пыток, издевательств в отношении граждан и привлечения всех виновных в незаконных действиях к ответственности.

Несмотря на то, что массовые протесты в Беларуси имеют внутренние причины, из уст некоторых российских политиков, а также в ряде российских СМИ звучит крайне тенденциозная трактовка белорусских событий как организуемых извне и угрожающих белорусско-российским отношениям. Но объективно это не так. Народный протест в Беларуси не направлен против братских отношений между нашими народами и государствами. Протестующие не выступают с антироссийскими лозунгами. Более того, большинство граждан Беларуси являются сторонниками сохранения и развития Союзного государства Беларуси и России.

Зато именно А.Г. Лукашенко уже длительное время наносит ощутимый урон белорусско-российским отношениям. Достаточно вспомнить его антироссийскую предвыборную риторику, обвинения в попытках раскачать ситуацию в Республике Беларусь, вмешаться во внутренние дела страны, грубый и систематический шантаж в адрес России.

В условиях, когда абсолютное большинство белорусского народа не желает дальнейшего пребывания А.Г. Лукашенко на посту Президента Республики Беларусь, заявления некоторых российских политических деятелей, а также политических комментаторов и аналитиков в поддержку созданного им антинародного режима и одновременно тенденциозные и оскорбительные оценки народного протеста являются подарком для тех внешних и внутренних сил, которые давно стремятся рассорить наши народы, похоронить Союзное государство и оторвать Беларусь от России. Эти безответственные действия, наряду со спекуляцией самого А.Г. Лукашенко, заявляющего о полной и безоговорочной поддержке его со стороны России, наносят колоссальный ущерб будущему российско-белорусских отношений, дают прозападной правонационалистической оппозиции легкую возможность внести в народный протест антироссийские настроения.

В этой ситуации Белорусская партия левых «Справедливый мир» обращается с призывом к органам государственной власти, политическим партиям, общественным объединениям, гражданам Российской Федерации:

– поддержать белорусский народ в его требованиях отставки А.Г. Лукашенко, использующего для удержания власти фашистские методы;

– осудить действия белорусских властей, допускающих грубое насилие в отношении участников мирных протестов и просто граждан;

– потребовать выпустить всех задержанных и политических заключённых и прекратить преследования граждан по политическим мотивам;

– содействовать консолидации усилий граждан, политических и общественных организаций двух стран, выступающих за развитие братских отношений между народами и за Союзное государство Беларуси и России.