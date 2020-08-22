Дайджест новостей на 22 августа
[В мире]
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
[Внешняя политика]
Google заблокировал около 90 Youtube-каналов, связанных с Россией
Белый дом хочет подписать соглашение с Путиным на территории США
[Внутренняя политика]
Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Финансирование программы обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
[Экономика]
Российские авиакомпании 10 августа возобновили полеты на курорты Турции
[Общество]
Сенаторы задекларировали в 2019 году автомобильный кран, спорткары и дельталет
[Происшествия]
Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком при проверке готовности труб к зиме
[Протесты]
В Портленде применили слезоточивый газ против протестующих
В ЮАР разогнали протест против карантина при помощи водяных пушек
В Портленде задержали 18 человек за время протестов
[Пенсии]
Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
[Образование]
Число учащихся во вторую смену в Кировской области в 2020 году сократят на 5 тысяч
[В мире]
Минобороны Белоруссии объявило о военных учениях на границе с Литвой
Сотрудники ФБР США прибудут в Бейрут для изучения обстоятельств взрыва
[Внешняя политика]
Россия и Мальта договорились об изменении налогового режима
Украина сократила импорт товаров из России на 42,6%
[Внутренняя политика]
Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в октябре
Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму
[Экономика]
Россияне стали в три раза больше покупать в интернете
[Общество]
Количество безнадзорных животных на улицах столицы уменьшилось на 25% с начала 2020 года
[Происшествия]
Спасатели в Еврейской Автономной области эвакуировали 14 человек из подтопленных ливнями домов
[Протесты]
В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
В Техасе один человек погиб при стрельбе в ходе протестов
[Пенсии]
Названы условия получения «сверхвысоких» пенсий
[Наука]
В России произвели первую партию вакцины от коронавируса