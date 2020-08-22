Дайджест новостей на 22 августа

 

Дайджест новостей на 22 августа

 

[В мире]

 

Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии

 

Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

 

[Внешняя политика]

 

Google заблокировал около 90 Youtube-каналов, связанных с Россией

 

Белый дом хочет подписать соглашение с Путиным на территории США

 

[Внутренняя политика]

 

Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

 

Финансирование программы обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей

 

[Экономика]

 

Российские авиакомпании 10 августа возобновили полеты на курорты Турции

 

[Общество]

 

Сенаторы задекларировали в 2019 году автомобильный кран, спорткары и дельталет

 

[Происшествия]

 

Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком при проверке готовности труб к зиме

 

[Протесты]

 

В Портленде применили слезоточивый газ против протестующих

 

В ЮАР разогнали протест против карантина при помощи водяных пушек

 

В Портленде задержали 18 человек за время протестов

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

 

[Образование]

 

Число учащихся во вторую смену в Кировской области в 2020 году сократят на 5 тысяч

 

[В мире]

 

Минобороны Белоруссии объявило о военных учениях на границе с Литвой

 

Сотрудники ФБР США прибудут в Бейрут для изучения обстоятельств взрыва

 

[Внешняя политика]

 

Россия и Мальта договорились об изменении налогового режима

 

Украина сократила импорт товаров из России на 42,6%

 

[Внутренняя политика]

 

Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в октябре

 

Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму

 

[Экономика]

 

Россияне стали в три раза больше покупать в интернете

 

[Общество]

 

Количество безнадзорных животных на улицах столицы уменьшилось на 25% с начала 2020 года

 

[Происшествия]

 

Спасатели в Еврейской Автономной области эвакуировали 14 человек из подтопленных ливнями домов

 

[Протесты]

 

В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах

 

В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек

 

В Техасе один человек погиб при стрельбе в ходе протестов

 

[Пенсии]

 

Названы условия получения «сверхвысоких» пенсий

 

[Наука]

 

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

Рабкор.ру
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22-8-2020 События, , 6
Хроники коронавируса 20
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