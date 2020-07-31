Профсоюз авиадиспетчеров защищает своих членов

23 июля 2020 года Солнцевский районный суд г. Москвы огласил приговор по делу о крушении самолета Фалкон-50 и гибели главы корпорации TOTAL Кристофа де Маржери и трех членов экипажа, произошедших в ночь с 20 на 21 октября 2014 года в Московском аэропорту Внуково. Суд приговорил: − руководителя полетов Романа Дунаева к шести годам, с отбыванием срока в колонии поселении; − диспетчера старта Александра Круглова к пяти годам шести месяцам, с отбыванием срока в колонии поселении; − диспетчера руления Надежду Архипову к пяти годам, с отбыванием срока в колонии поселении. Н. Архиповой объявлена амнистия. Гражданский иск оставлен без рассмотрения, с правом подачи нового иска. До вступления приговора в законную силу, Роману Дунаеву и Александру Круглову сохранена мера пресечения – подписка о невыезде. Ранее, 17 июля 2020 года, в судебных прениях по данному делу государственный обвинитель запросил суд приговорить руководителя полетов Романа Дунаева к 6 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима, диспетчера старта Александра Круглова к 6 годам заключения в колонии общего режима, диспетчера руления Надежду Архипову к 5 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима, без возможности отбытия наказания в виде условного срока заключения, а также лишения права занимать должности, связанные с управлением воздушным движением. В 2017 году по данному делу были осуждены реальные виновники произошедшей трагедии, сотрудники АО «Международный аэропорт «Внуково»: водитель снегоуборочной машины Мартыненко и его непосредственный руководитель, мастер аэродромной службы Леденев. Оба в день трагедии находились на работе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мартыненко и Леденев были осуждены к четырем и трем годам лишения свободы, соответственно, и в день оглашения приговора освобождены в зале суда от отбывания наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы.

В связи с этим приговором Исполнительный Комитет Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России принял заявление «О приговоре суда в отношении авиадиспетчеров аэропорта Внуково», в котором решительно осуждаются действия «карательной государственной машины России», которая продолжила уголовное преследование в отношении авиадиспетчеров Внуково.

Руководителю полетов Роману Дунаеву, диспетчеру старта Александру Круглову и диспетчеру руления Надежде Архиповой «не повезло оказаться на своих рабочих местах в момент, когда пьяные сотрудники АО «Международный аэропорт «Внуково», нарушая все писанные и неписанные правила авиации, скрыв от службы управления воздушным движением факт потери связи с одной из автомашин и утраты контроля за ее местоположением, устроили на взлетнопасадочной полосе столкновение с воздушным судном Фалкон-50».

В заявлении говорится:

«Можно застраховаться от злонамеренного поведения, предусмотрев различные системы предупреждения, но нельзя застраховаться от поведения пьяного дурака, способного внезапно, без предупреждения и разрешения выскочить на автомобиле под взлетающее воздушное судно! СК РФ и прокуратура, видимо, решили, что двух виновников трагедии будет мало, поскольку в катастрофе погиб личный друг Президента России, глава нефтяной транс-национальной корпорации TOTAL г-н Кристоф де Маржери, стало быть, необходимо устроить «показательный процесс» и тем самым показать, что государство готово на любые жертвы своих граждан, чтобы зарубежные друзья оценили такие действия, а еще звания и награды можно получить на громком деле. Совершенно не важно, виноват ли авиадиспетчер или не виноват. Был бы человек, а статья найдется, – старинная национальной традиция. Тут же были найдены удобные для следствия эксперты, которые, как выяснилось позже, даже не обладали специальными познаниями в области производства судебных экспертиз, а потому, по их же собственному признанию, они умудрялись подписывать экспертизы, подготовленные и отредактированные следователями. И такие экспертизы явились доказательством вины авиадиспетчеров. Вместе с тем, выводы экспертиз, проведенных по заданию следственного комитета, противоречат основным выводам, сделанным Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), проводившим расследование по факту катастрофы, произошедшей с воздушным судном Фалкон-50 в ночь с 20 на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково. Так, например, в окончательном отчете МАК указано, что технологии работы диспетчеров старта и руления и их должностные инструкции не содержали инструкций и указаний о необходимости и порядке работы диспетчеров с локатором обзора летного поля (А3000), обучение и работа персонала с системой ОЛП на требуем уровне организована не была, система предупреждения о несанкционированном выезде на летное поле была настроена техническими специалистами таким образом, что в момент несанкционированного выезда снегоуборочной машины на летное поле сигнал тревоги на мониторах диспетчеров старта и руления не индефицировался, на рабочих местах СДП и ДПР все режимы предупреждения были выключены, у диспетчеров не имелось технической возможности включать/выключать режимы предупреждения, требований о непрерывном контроле со стороны специалистов службы управления воздушным движением за отображаемой радиолокационной информацией в нормативных документах по ОВД нет, требований к проведению подготовки по распределению внимания при работе с радиолокационной информацией нет, подготовка со специалистами службы УВД Внуковского центра ОВД по распределению внимания при работе с системой А3000 не проводилась. Таким образом, все действия диспетчеров полностью соответствовали утвержденным требованиям и инструкциям. На момент выдачи диспетчерского разрешения на взлет ВПП была свобода. Снегоочиститель, которым управлял Мартыненко, а также другие автомобили находились на безопасном расстоянии от нее и в направлении ВПП не двигались. После начала разбега воздушного судна по ВПП, диспетчер старта осуществлял визуальный контроль за взлетающим судном, что согласно технологии его работы является основным средством контроля и наблюдения. Обязанности осуществлять параллельный контроль за разбегом воздушного судна при помощи монитора локатора обзора летного поля А3000 диспетчер не имел, звуковые и световые сигналы предупреждения о несанкционированном выезде на ВПП были отключены и диспетчер не имел возможности изменить настройки оборудования. Как уже указано и судом установлены, что главными виновниками случившейся трагедии являются, отделавшиеся «легким испугом» водитель снегоуборщика Мартыненко, выехавший без разрешения диспетчера УВД на взлетно-посадочную полосу под взлетающий самолет и никому не сообщивший о том, что якобы потерял ориентировку на летном поле аэродрома, руководитель смены аэродромной службы Леденев, потерявший на летном поле одну из машин, но не сообщивший об этом ни своему руководству, ни диспетчерам УВД. Вызывает также удивление, что ни один из руководителей АО «Международный аэропорт Внуково», так и не ответил за то, что их подчиненные разъезжали по летному полю аэродрома в состоянии алкогольного опьянения, нарушая при этом все возможные правила и инструкции. Вероятно проще, как обычно, свалить все на «стрелочника», а большое начальство, имеющее связи с высоким государственным руководством, остается в стороне и полной безопасности. Исполнительный комитет ФПАД России заявляет о намерении продолжать борьбу за полное оправдание своих коллег авиадиспетчеров Внуково, используя при этом, все доступные средства, включая обращение в Европейский суд по правам человека. О случившемся нами будут проинформированы соответствующие международные авиационные организации ICAO (Международная организация гражданской авиации) и IFATCA (Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров), с просьбой принятия в отношении Российской Федерации эффективных мер, направленных на исполнение взятых ею обязательств по обеспечению объективной и беспристрастной процедуры расследования авиационных инцидентов и катастроф в соответствии с общепринятым в авиации принципом «Just Culture»: когда сообщая о деталях происшествий и инцидентов, летчики и диспетчеры уверены, что эта информация будет использована с единственной целью – обеспечить безопасность на транспорте, а не найти стрелочника и свалить вину на него. На 37-й Ассамблее ICAO, которая состоялась в 2010 году, Россия была в числе 170 стан, заявивших о намерении внедрить принцип «Just Culture» у себя в авиации. Также мы намерены поставить в известность Международную федерацию транспортных рабочих (ITF), в которую входят профсоюзы авиадиспетчеров всех стран, в том числе и ФПАД России, с просьбой оказания солидарной поддержки и начале международной компании за освобождение наших товарищей. Оглашенный 23 июля 2020 приговор, должен быть отменен, а наши товарищи оправданы и освобождены. Этого требуют правда и справедливость. В государстве, где не уважают честный труд, нельзя требовать от трудящихся лояльности к такому государству. Статья 52 Воздушно кодекса РФ запрещает авиадиспетчерам участвовать в забастовках и ином прекращении работы в целях разрешения трудовых споров, но не мешает им единовременно коллективно увольняться или одновременно и бессрочно голодать. Соответствующие и наиболее подходящие методы борьбы, не противоречащие обновленной Конституции РФ, будут использованы нами в зависимости от развития ситуации».

По поручению Исполнительного Комитета ФПАД России, текст подписал Президент ФПАД России С.А.Ковалев 23 июля 2020 года.