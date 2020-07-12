Дайджест новостей на 12.07.2020
[В мире]
Индия возложила ответственность на Китай за инцидент в Ладакхе
Трамп подписал указ о повышении качества работы полиции
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
В США снесут памятник конкистадору, ставший причиной протестов и стрельбы
[Внешняя политика]
Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям
[Внутренняя политика]
Путин поддержал идею о подготовке Общественной палатой докладов о народосбережении
Минкомсвязь предлагает бессрочную финансовую помощь IT-компаниям при отмене льгот по НДС
[Экономика]
Авиакомпания «Победа» открыла регулярный рейс Мурманск-Сочи
[Общество]
Прокурор просит 2 года и 3 месяца колонии экс-главбуху Серебрянникова и освободить ее
[Происшествия]
На границе Ингушетии и Северной Осетии произошла перестрелка
[Протесты]
Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста
Протестующие в Сиэтле возобновили встречи с местными властями
Протестующие в Сиэтле заявили, что продолжат бороться против жестокости
В Сиэтле многие протестующие покинули «автономную зону»
[Культура]
HBO Max вернул «Унесенных ветром» на платформу с пояснением контекста
[В мире]
Иранская артиллерия обстреляла деревню в Иракском Курдистане
Главы МИД Китая и Индии договорились решить ситуацию на границе
ООН призвала Индию и Китай проявить максимальную сдержанность
Евросоюз призвал Китай и Индию к деэслакации конфликта на границе
[Внешняя политика]
Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая
[Внутренняя политика]
Глава ЦИК заявила, что более 86 тыс. человек досрочно проголосовали в отдаленных местах и на судах
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
[Экономика]
Федеральная антимонопольная служба отмечает снижение стоимости ряда социально значимых продуктов с апреля
[Общество]
Явка на голосовании по поправкам к Конституции за первые четыре дня составила 37,2%
[Происшествия]
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
[Протесты]
В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом
В Белоруссии на акциях протеста задержано более 360 человек
В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих
В Черногории запретили все политические и религиозные собрания
[Культура]
Третьяковская галерея готовит выставку Михаила Врубеля в 2021 году