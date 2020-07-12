Дайджест новостей на 12.07.2020

 

Дайджест новостей на 12.07.2020

 

[В мире]

 

Индия возложила ответственность на Китай за инцидент в Ладакхе

 

Трамп подписал указ о повышении качества работы полиции

 

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

 

В США снесут памятник конкистадору, ставший причиной протестов и стрельбы

 

[Внешняя политика]

 

Суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям

 

[Внутренняя политика]

 

Путин поддержал идею о подготовке Общественной палатой докладов о народосбережении

 

Минкомсвязь предлагает бессрочную финансовую помощь IT-компаниям при отмене льгот по НДС

 

[Экономика]

 

Авиакомпания «Победа» открыла регулярный рейс Мурманск-Сочи

 

[Общество]

 

Прокурор просит 2 года и 3 месяца колонии экс-главбуху Серебрянникова и освободить ее

 

[Происшествия]

 

На границе Ингушетии и Северной Осетии произошла перестрелка

 

[Протесты]

 

Глава «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

 

Протестующие в Сиэтле возобновили встречи с местными властями

 

Протестующие в Сиэтле заявили, что продолжат бороться против жестокости

 

В Сиэтле многие протестующие покинули «автономную зону»

 

[Культура]

 

HBO Max вернул «Унесенных ветром» на платформу с пояснением контекста

 

[В мире]

 

Иранская артиллерия обстреляла деревню в Иракском Курдистане

 

Главы МИД Китая и Индии договорились решить ситуацию на границе

 

ООН призвала Индию и Китай проявить максимальную сдержанность

 

Евросоюз призвал Китай и Индию к деэслакации конфликта на границе

 

[Внешняя политика]

 

Лавров оценил ситуацию на границе Индии и Китая

 

[Внутренняя политика]

 

Глава ЦИК заявила, что более 86 тыс. человек досрочно проголосовали в отдаленных местах и на судах

 

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

 

[Экономика]

 

Федеральная антимонопольная служба отмечает снижение стоимости ряда социально значимых продуктов с апреля

 

[Общество]

 

Явка на голосовании по поправкам к Конституции за первые четыре дня составила 37,2%

 

[Происшествия]

 

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

 

[Протесты]

 

В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом

 

В Белоруссии на акциях протеста задержано более 360 человек

 

В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих

 

В Черногории запретили все политические и религиозные собрания

 

[Культура]

 

Третьяковская галерея готовит выставку Михаила Врубеля в 2021 году

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12-7-2020 События, , 5
Дайджест новостей на 10.07.2020
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