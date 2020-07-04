Хроники коронавируса 14

«Рабкор» продолжает следить за развитием пандемии нового коронавируса в России и в мире. За неделю число стран, где эпидемия прошла, уменьшился: из него выбыли четыре страны, а добавились две. Выбыли Макао, Сейшельские острова, Аруба и Французская Полинезия. Добавились Гренада и Лихтенштейн. Число стран, где эпидемия отступает, тоже уменьшилось: ситуация ухудшилась в четырех странах и улучшилась в трех других. Ухудшилась ситуация в Марокко, Алжире, Греции и Боснии и Герцеговине. Улучшилась ситуация в России, Перу и Джибути. В Джибути, как и в Шри Ланке на прошлой неделе, ситуация улучшается во второй раз.

На этой неделе Россия вошла в число стран, где эпидемия отступает. Однако, большое число случаев заражения продолжает сказываться. За неделю Россия вышла на одиннадцатое место в мире по числу летальных исходов, обогнав Бельгию. К тому же смертность на миллион человек впервые незначительно превысила среднемировое значение. В России тот показатель составляет 68 человек на миллион населения, в мире – 67,4.

Борис Кагарлицкий высказывал предположение[1], что власти могут объявить о второй волне коронавируса, чтобы не допустить протестов граждан после голосования по поправкам к Конституции. Технически, чтобы «организовать» вторую волну эпидемии, могут изменить методику постановки диагноза. Коронавирус могут начать диагностировать по симптомам, а не по тестам, как сейчас.

Стоит отметить, что возможный второй период самоизоляции усилит уже имеющееся раздражение граждан, а значит потребует применения полицейских мер. Тогда как раньше самоизоляция держалась на дисциплине граждан. Такие меры требуют больше усилий и вложений средств у поиздержавшихся властей. Также самоизоляция может помешать проведению пресловутого ЕГЭ и приемной кампании в вузы (без поступления в вуз сдавать ЕГЭ в этом оду не имеет смысла.) И наконец, может оказаться, что протесты начнутся там, где мало больных. География протеста может не совпасть с географией вируса.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info .

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Япония, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Франция, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Замбия, Чад, Чили, Канада, Эквадор, Таджикистан, Майотта, Мальдивскиая республика, Россия, Перу, Джибути.

Список стран, где эпидемия прошла.

Сен-Бартелеми, Ангилья, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Китс и Невис, Фарерские острова, Фолклендские острова, Восточный Тимор, Монтсеррат, Карибские Нидерланды, Лаос, Фиджи, Ватикан, Синт-Мартен, Британские Виргинские острова, остров Мэн, Бруней, Лихтенштейн, Гренада.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=neoaOw3sTRw