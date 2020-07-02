Дайджест новостей на 02.07.2020

 

Дайджест новостей на 02.07.2020

 

[В мире]

 

В Калифорнии Национальная гвардия начала покидать города

 

В Пентагоне готовы переименовать базы, названные в честь полководцев-южан

 

В Миннеаполисе предъявили обвинение участнику поджога здания полиции

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Москвы предлагают работодателям изменить время начала рабочего дня

 

Центризбирком заявил, что проведение конкурсов и викторин в ходе голосования по Конституции разрешено законом

 

[Экономика]

 

Коронавирус принес «Яндексу» миллиардные убытки

 

[Общество]

 

Опальный схиигумен Сергий захватил монастырь в Среднеуральске

 

[Происшествия]

 

Открытое горение в здании под Сыктывкаром ликвидировали

 

[Протесты]

 

В Париже прошла масштабная акция протеста против полицейского произвола

 

В Париже около десяти тысяч человек приняли участие в акции против расизма

 

В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

 

В Париже задержали 26 участников акции против расизма

 

[Пенсии]

 

Государственная Дума приняла во втором чтении проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

 

[Культура]

 

Над Всероссийской библиотекой иностранной литературы нависла угроза

 

[В мире]

 

В Лос-Анджелесе не будут наказывать нарушителей комендантского часа

 

Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу

 

В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли

 

[Внешняя политика]

 

Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь

 

[Внутренняя политика]

 

Минюст разъяснил правила предлагаемой системы скидок на штрафы

 

Матвиенко предложила реновировать всю Россию

 

[Экономика]

 

В июне россияне сняли на треть больше наличных в банкоматах, чем в мае

 

[Общество]

 

Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрений в расизме

 

[Происшествия]

 

В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

 

Протесты

 

В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца

 

В Лондоне задержали более ста человек в ходе беспорядков

 

В США протестующие снесли бюст рабовладельца и бросили его в реку

 

В Атланте около 6 человек задержали на фоне протестов

 

[Пенсии]

 

В Совете Федерации прокомментировали рост пенсий по старости

 

[Культура]

 

В Британии умер уличный кот по кличке Боб

Рабкор.ру
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2-7-2020 События, , 4
Градостроительные скандалы июняДайджест новостей на 04.07.2020
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