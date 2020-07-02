Дайджест новостей на 02.07.2020
[В мире]
В Калифорнии Национальная гвардия начала покидать города
В Пентагоне готовы переименовать базы, названные в честь полководцев-южан
В Миннеаполисе предъявили обвинение участнику поджога здания полиции
[Внешняя политика]
В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе
[Внутренняя политика]
Власти Москвы предлагают работодателям изменить время начала рабочего дня
Центризбирком заявил, что проведение конкурсов и викторин в ходе голосования по Конституции разрешено законом
[Экономика]
Коронавирус принес «Яндексу» миллиардные убытки
[Общество]
Опальный схиигумен Сергий захватил монастырь в Среднеуральске
[Происшествия]
Открытое горение в здании под Сыктывкаром ликвидировали
[Протесты]
В Париже прошла масштабная акция протеста против полицейского произвола
В Париже около десяти тысяч человек приняли участие в акции против расизма
В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки
В Париже задержали 26 участников акции против расизма
[Пенсии]
Государственная Дума приняла во втором чтении проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
[Культура]
Над Всероссийской библиотекой иностранной литературы нависла угроза
[В мире]
В Лос-Анджелесе не будут наказывать нарушителей комендантского часа
Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли
[Внешняя политика]
Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь
[Внутренняя политика]
Минюст разъяснил правила предлагаемой системы скидок на штрафы
Матвиенко предложила реновировать всю Россию
[Экономика]
В июне россияне сняли на треть больше наличных в банкоматах, чем в мае
[Общество]
Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
[Происшествия]
В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса
Протесты
В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
В Лондоне задержали более ста человек в ходе беспорядков
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и бросили его в реку
В Атланте около 6 человек задержали на фоне протестов
[Пенсии]
В Совете Федерации прокомментировали рост пенсий по старости
[Культура]
В Британии умер уличный кот по кличке Боб