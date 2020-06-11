Ценности компании «Новомет»

Компания “Новомет” отказывается оплачивать своим работникам дни, которые они не смогли отработать из-за эпидемии коронавриса. Таким образом прямо нарушается статья 157 трудового кодекса, обязывающая работодателя оплачивать время простоя: “Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя”.

Начальство заявило, что у Новомета нет на это денег. Однако, официальная отчётность говорит о том что чистая прибыль и выручка комании растут все последнии годы. Посмотрим на рост чистой прибыли:

2015 – 314 858 000 руб.

2016 – 10 648 000 руб.

2017 – 1 241 619 000 руб.

2018 – 3 117 030 000 руб.

В денежном выражении прибыль увеличилась в 10 раз за три года.

За 2019 год компания отказалась раскрывать информацию о чистой прибыли,тем не менее известно, что её выручка выросла с 23 млрд руб в 2018 до 25 млрд руб в 2019. Получается, что компания зарабататывает всё больше и больше, но когда наступили тяжелые времена (сокращение добычи нефти, пандемия) руководство “Новомет” сложило бремя финансовых невзгод на плечи рабочих, на время оставив людей без средств к существоваванию. На сайте компании в разделе “корпоративные ценности” написано: “ключ к успеху в любом бизнесе – это люди”. Действительно, руководство Новомета нашло свой ключ к успеху в отказе от соблюдения социальных обязательств перед сотрудниками.