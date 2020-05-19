Против ижевского левого активиста фабрикуют дело

Ижевский активист РСД – Дмитрий Морозов попал в беду. Местный следственный комитет пытается склепать против него дело об оправдании терроризма (ч.1, ст. 205.2 УК РФ). Поводом послужило высказывание Дмитрия на митинге против Путина, 22 марта, в поддержку людей, осужденных по знаменитому «Делу Сети».

Реальные же причины кроются в многолетней оппозиционной деятельности Дмитрия в своём родном городе. Он участник многочисленных протестов против политики действующей власти, экологических и социальных протестов.

Как мы все знаем, у власти на носу плебисцит по поправкам в конституцию в конце июня и выборы осенью. Очевидно ижевское начальство пытается зачистить политическое поле накануне этих процедур.

Правоохранители с самого начала повели дело очень грязными методами. Выдали Морозову повестку: 14.05 явится на допрос по делу о поджоге офиса Единой России. Якобы инициатор поджога сказал, что состоит в РСД, а Дмитрий является его руководителем. При этом статус в деле прописан не был. На допрос Дмитрий сходил, его опросили и вручили повестку явиться на допрос повторно, уже в следственный комитет, 18 мая. Что Дмитрий и сделал. На последнем допросе оказалось, что причастность Морозова к делу о поджоге офиса ЕР – чистая выдумка правоохранителей. Таким способом они пытались заманить его на допрос и опросить уже по митингу против Путина и высказываниям о деле Сети.

Теперь Дмитрию грозит дело и наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет либо штраф от 100 до 500 тыс руб. В примечании к статье сказано: «В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Хотя ничего подобного Морозов не озвучивал. Он считал приговор неправосудным и всё. Также в комментариях к статье сказано: «Оправдание терроризма, предполагает заявление о признании идеологии и практики терроризма правильной, нуждающейся в поддержке и подражании. Одобрение деятельности террористических организаций либо отдельных террористических актов, имевших место как на территории РФ, так и за рубежом, без указания на необходимость либо целесообразность их повторения не образует состава рассматриваемого преступления».

Как видим дело шито белыми нитками. Оснований для привлечения к статье нет. Зато есть политический интерес местных и даже федеральных властей избавиться от видного активиста социалистического толка. Призываю всех следить за ситуацией и по возможности помочь Дмитрию выбраться из неё.

Ссылка на пост с видео-интервью Морозова: https://vk.com/wall257153781_10156

Предупреждение всем политическим активистам: никогда не ходите на беседы, чаепития и прочие опросы в полицию. В повестке по уголовному делу всегда должен быть указан статус лица в деле. Если пришла повестка – нужно сразу обращаться в правозащитные организации. На допросы стоит ходить только с адвокатом. Стоит сразу отказываться от дачи показаний против себя.