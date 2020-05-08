Дайджест новостей на 08.05.2020

[В мире]

Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ

https://ria.ru/20200419/1570274861.html

Власти Афганистана разместили больных коронавирусной инфекцией в историческом дворце

https://ria.ru/20200419/1570269398.html

[Внешняя политика]

МИД России сообщил о расширении географии вывоза россиян из-за рубежа

https://www.kommersant.ru/doc/4325577

[Внутренняя политика]

В Архангельской области ввели карантин для приезжих из Москвы

https://ria.ru/20200419/1570272899.html

Саратовские власти приостановили работу горнолыжных трасс

https://ria.ru/20200330/1569348173.html

В Пензенской области ужесточили ограничения для населения

https://ria.ru/20200330/1569350336.html

Вологодская область ввела режим полной самоизоляции для граждан

https://ria.ru/20200330/1569351150.html

В Рязанской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569352657.html

[Экономика]

«Аэроэкспресс» сократил число рейсов в аэропорт «Внуково» из-за коронавируса

https://ria.ru/20200419/1570258977.html

[Общество]

Верховный суд провел первые в России онлайн заседания

https://ria.ru/20200420/1570307972.html

[Происшествия]

Почти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из России

https://www.interfax.ru/world/704028

В Нидерландах после заражения коронавирусом выздоровела 107-летняя женщина

https://www.interfax.ru/world/703384

[Протесты]

В штате Вашингтон более 2 тысяч человек вышли на митинг против карантина

https://ria.ru/20200420/1570278522.html

[Культура]

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме вооруженных сил

https://www.kommersant.ru/doc/4335483

[В мире]

В Мексике освободили депортированных мигрантов из-за риска заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200419/1570252213.html

В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории

https://ria.ru/20200419/1570253000.html

[Внешняя политика]

Россия перебросила военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

https://www.interfax.ru/russia/704694

[Внутренняя политика]

В Псковской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569340375.html

Саратовские власти ввели режим полной самоизоляции в регионе

https://ria.ru/20200330/1569354464.html

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

https://ria.ru/20200330/1569355267.html

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569357669.html

Глава Марий Эл обязал жителей республики не покидать места проживания

https://ria.ru/20200330/1569357823.html

[Экономика]

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

https://ria.ru/20200419/1570273179.html

[Общество]

Следственный комитет проводит проверку после нападения на врача скорой помощи в Кировской области

https://ria.ru/20200418/1570248488.html

[Происшествия]

В России медиков с рисками по коронавирусу обязали сдавать тесты раз в неделю

https://www.interfax.ru/russia/701890

Сто граждан Армении вернулись на родину из Краснодара чартерным рейсом

https://ria.ru/20200419/1570257330.html

[Протесты]

«Газпром» отреагировал на протесты на месторождении в Якутии

https://ria.ru/20200429/1570720489.html

[Культура]

Пятая часть российских кинотеатров может закрыться из-за коронавируса

https://life.ru/p/1317682