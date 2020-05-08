Дайджест новостей на 08.05.2020
[В мире]
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
https://ria.ru/20200419/1570274861.html
Власти Афганистана разместили больных коронавирусной инфекцией в историческом дворце
https://ria.ru/20200419/1570269398.html
[Внешняя политика]
МИД России сообщил о расширении географии вывоза россиян из-за рубежа
https://www.kommersant.ru/doc/4325577
[Внутренняя политика]
В Архангельской области ввели карантин для приезжих из Москвы
https://ria.ru/20200419/1570272899.html
Саратовские власти приостановили работу горнолыжных трасс
https://ria.ru/20200330/1569348173.html
В Пензенской области ужесточили ограничения для населения
https://ria.ru/20200330/1569350336.html
Вологодская область ввела режим полной самоизоляции для граждан
https://ria.ru/20200330/1569351150.html
В Рязанской области усилили меры по борьбе с коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569352657.html
[Экономика]
«Аэроэкспресс» сократил число рейсов в аэропорт «Внуково» из-за коронавируса
https://ria.ru/20200419/1570258977.html
[Общество]
Верховный суд провел первые в России онлайн заседания
https://ria.ru/20200420/1570307972.html
[Происшествия]
Почти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из России
https://www.interfax.ru/world/704028
В Нидерландах после заражения коронавирусом выздоровела 107-летняя женщина
https://www.interfax.ru/world/703384
[Протесты]
В штате Вашингтон более 2 тысяч человек вышли на митинг против карантина
https://ria.ru/20200420/1570278522.html
[Культура]
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме вооруженных сил
https://www.kommersant.ru/doc/4335483
[В мире]
В Мексике освободили депортированных мигрантов из-за риска заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200419/1570252213.html
В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории
https://ria.ru/20200419/1570253000.html
[Внешняя политика]
Россия перебросила военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом
https://www.interfax.ru/russia/704694
[Внутренняя политика]
В Псковской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569340375.html
Саратовские власти ввели режим полной самоизоляции в регионе
https://ria.ru/20200330/1569354464.html
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
https://ria.ru/20200330/1569355267.html
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569357669.html
Глава Марий Эл обязал жителей республики не покидать места проживания
https://ria.ru/20200330/1569357823.html
[Экономика]
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
https://ria.ru/20200419/1570273179.html
[Общество]
Следственный комитет проводит проверку после нападения на врача скорой помощи в Кировской области
https://ria.ru/20200418/1570248488.html
[Происшествия]
В России медиков с рисками по коронавирусу обязали сдавать тесты раз в неделю
https://www.interfax.ru/russia/701890
Сто граждан Армении вернулись на родину из Краснодара чартерным рейсом
https://ria.ru/20200419/1570257330.html
[Протесты]
«Газпром» отреагировал на протесты на месторождении в Якутии
https://ria.ru/20200429/1570720489.html
[Культура]
Пятая часть российских кинотеатров может закрыться из-за коронавируса