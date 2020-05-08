Дайджест новостей на 08.05.2020

 

Дайджест новостей на 08.05.2020

 

[В мире]

 

Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ

 

https://ria.ru/20200419/1570274861.html

 

Власти Афганистана разместили больных коронавирусной инфекцией в историческом дворце

 

https://ria.ru/20200419/1570269398.html

 

[Внешняя политика]

 

МИД России сообщил о расширении географии вывоза россиян из-за рубежа

 

https://www.kommersant.ru/doc/4325577

 

[Внутренняя политика]

 

В Архангельской области ввели карантин для приезжих из Москвы

 

https://ria.ru/20200419/1570272899.html

 

Саратовские власти приостановили работу  горнолыжных трасс

 

https://ria.ru/20200330/1569348173.html

 

В Пензенской области ужесточили ограничения для населения

 

https://ria.ru/20200330/1569350336.html

 

Вологодская область ввела режим полной самоизоляции для граждан

 

https://ria.ru/20200330/1569351150.html

 

В Рязанской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200330/1569352657.html

 

[Экономика]

 

«Аэроэкспресс» сократил число рейсов в аэропорт  «Внуково» из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200419/1570258977.html

 

[Общество]

 

Верховный суд провел первые в России онлайн заседания

 

https://ria.ru/20200420/1570307972.html

 

[Происшествия]

 

Почти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из России

 

https://www.interfax.ru/world/704028

 

В Нидерландах после заражения  коронавирусом выздоровела 107-летняя женщина

 

https://www.interfax.ru/world/703384

 

[Протесты]

 

В штате Вашингтон более 2 тысяч человек вышли на митинг против карантина

 

https://ria.ru/20200420/1570278522.html

 

[Культура]

 

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме вооруженных сил

 

https://www.kommersant.ru/doc/4335483

 

[В мире]

 

В Мексике освободили депортированных мигрантов из-за риска заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200419/1570252213.html

 

В Казахстане жители села устроили погром в пустующей амбулатории

 

https://ria.ru/20200419/1570253000.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия перебросила военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/russia/704694

 

[Внутренняя политика]

 

В Псковской области ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200330/1569340375.html

 

Саратовские власти ввели режим полной самоизоляции в регионе

 

https://ria.ru/20200330/1569354464.html

 

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

 

https://ria.ru/20200330/1569355267.html

 

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200330/1569357669.html

 

Глава Марий Эл обязал жителей республики не покидать места проживания

 

https://ria.ru/20200330/1569357823.html

 

[Экономика]

 

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

 

https://ria.ru/20200419/1570273179.html

 

[Общество]

 

Следственный комитет проводит проверку после нападения на врача скорой помощи в Кировской области

 

https://ria.ru/20200418/1570248488.html

 

[Происшествия]

 

В России медиков с рисками по коронавирусу обязали сдавать тесты раз в неделю

 

https://www.interfax.ru/russia/701890

 

Сто граждан Армении вернулись на родину из Краснодара чартерным рейсом

 

https://ria.ru/20200419/1570257330.html

 

[Протесты]

 

«Газпром» отреагировал на протесты на месторождении в Якутии

 

https://ria.ru/20200429/1570720489.html

 

[Культура]

 

Пятая часть российских кинотеатров может закрыться из-за коронавируса

 

https://life.ru/p/1317682

Рабкор.ру
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8-5-2020 События, , 32
Дайджест новостей на 06.05.2020
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