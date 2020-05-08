Дайджест новостей на 06.05.2020

[В мире]

В Париже заболевших коронавирусом начали размещать в отелях

https://ria.ru/20200419/1570263311.html

Власти Парижа намерены наладить бесплатную раздачу масок жителям города

https://ria.ru/20200419/1570265141.html

[Внешняя политика]

США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием

https://ria.ru/20200416/1570109940.html

[Внутренняя политика]

Министр строительства Якушев госпитализирован с коронавирусом

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/05/01/829517-ministr-gospitalizirovan

Калининградская область 31 марта перешла в режим самоизоляции

https://ria.ru/20200330/1569341803.html

В Крыму нарушителей режима самоизоляции будут помещать в обсерваторы

https://ria.ru/20200329/1569310746.html

Мишустин поручил развернуть дополнительные койки для борьбы с коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569342194.html

[Экономика]

В Москве заполняемость гостиниц в марте снизилась вдвое

https://realty.ria.ru/20200420/1570293365.html

[Общество]

В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи

https://ria.ru/20200419/1570256698.html

[Происшествия]

В Нью-Йорке построили полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569329979.html

Больница №67 в Москве за десять дней превратилась в инфекционный центр

https://ria.ru/20200330/1569332148.html

[Протесты]

В Берлине задержали более ста участников акции протеста против карантина

https://ria.ru/20200426/1570579465.html

[Пенсии]

Верховный суд восстановил право на пенсию вдовы ликвидатора аварии на Чернобльской АЭС

https://ria.ru/20200427/1570629593.html

[Образование]

Часть российских школ досрочно отпустила детей на летние каникулы

https://tass.ru/obschestvo/8381961

[В мире]

Южная Корея продлила режим социального дистанцирования

https://ria.ru/20200419/1570266740.html

В Иране частично возобновили деятельность бизнеса

https://ria.ru/20200419/1570257818.html

[Внешняя политика]

Россия отвергла обвинения США в проведении экспериментов с ядерным оружием

https://www.kommersant.ru/doc/4323223

[Внутренняя политика]

Администрация Петербурга поручила оценить в процентах вину медиков, заразившихся коронавирусом

https://zona.media/news/2020/05/01/vina

Более 600 предприятий попали в список системообразующих

https://ria.ru/20200330/1569345293.html

В Приамурье ужесточили ограничения для населения из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569345789.html

Центры «Мои документы» ограничили прием граждан в Москве из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569347071.html

Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами

https://ria.ru/20200330/1569347590.html

[Экономика]

ВТБ начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты

https://ria.ru/20200420/1570283141.html

[Общество]

Пассажиропоток в автобусах Подмосковья снизился на 75% с начала марта

https://ria.ru/20200420/1570309331.html

[Происшествия]

В Росавиации рассказали о запланированных рейсах для эвакуации россиян

https://ria.ru/20200328/1569292745.html

Подросток с коронавирусом умер в Калифорнии после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки

https://ria.ru/20200328/1569292126.html

[Протесты]

В Херсонской области аграрии перекрыли трассу из-за закрытия рынков

https://ria.ru/20200426/1570598693.html

[Образование]

Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

https://rg.ru/2020/04/30/shkoly-zavershat-uchebnyj-god-s-15-maia-do-5-iiunia.html