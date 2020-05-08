Дайджест новостей на 06.05.2020
[В мире]
В Париже заболевших коронавирусом начали размещать в отелях
https://ria.ru/20200419/1570263311.html
Власти Парижа намерены наладить бесплатную раздачу масок жителям города
https://ria.ru/20200419/1570265141.html
[Внешняя политика]
США заподозрили Россию в экспериментах с ядерным оружием
https://ria.ru/20200416/1570109940.html
[Внутренняя политика]
Министр строительства Якушев госпитализирован с коронавирусом
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/05/01/829517-ministr-gospitalizirovan
Калининградская область 31 марта перешла в режим самоизоляции
https://ria.ru/20200330/1569341803.html
В Крыму нарушителей режима самоизоляции будут помещать в обсерваторы
https://ria.ru/20200329/1569310746.html
Мишустин поручил развернуть дополнительные койки для борьбы с коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569342194.html
[Экономика]
В Москве заполняемость гостиниц в марте снизилась вдвое
https://realty.ria.ru/20200420/1570293365.html
[Общество]
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
https://ria.ru/20200419/1570256698.html
[Происшествия]
В Нью-Йорке построили полевой госпиталь для зараженных коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569329979.html
Больница №67 в Москве за десять дней превратилась в инфекционный центр
https://ria.ru/20200330/1569332148.html
[Протесты]
В Берлине задержали более ста участников акции протеста против карантина
https://ria.ru/20200426/1570579465.html
[Пенсии]
Верховный суд восстановил право на пенсию вдовы ликвидатора аварии на Чернобльской АЭС
https://ria.ru/20200427/1570629593.html
[Образование]
Часть российских школ досрочно отпустила детей на летние каникулы
https://tass.ru/obschestvo/8381961
[В мире]
Южная Корея продлила режим социального дистанцирования
https://ria.ru/20200419/1570266740.html
В Иране частично возобновили деятельность бизнеса
https://ria.ru/20200419/1570257818.html
[Внешняя политика]
Россия отвергла обвинения США в проведении экспериментов с ядерным оружием
https://www.kommersant.ru/doc/4323223
[Внутренняя политика]
Администрация Петербурга поручила оценить в процентах вину медиков, заразившихся коронавирусом
https://zona.media/news/2020/05/01/vina
Более 600 предприятий попали в список системообразующих
https://ria.ru/20200330/1569345293.html
В Приамурье ужесточили ограничения для населения из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569345789.html
Центры «Мои документы» ограничили прием граждан в Москве из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569347071.html
Севастополь приостановил автобусное сообщение с другими регионами
https://ria.ru/20200330/1569347590.html
[Экономика]
ВТБ начал выдачу кредитов компаниям среднего бизнеса для выплаты зарплаты
https://ria.ru/20200420/1570283141.html
[Общество]
Пассажиропоток в автобусах Подмосковья снизился на 75% с начала марта
https://ria.ru/20200420/1570309331.html
[Происшествия]
В Росавиации рассказали о запланированных рейсах для эвакуации россиян
https://ria.ru/20200328/1569292745.html
Подросток с коронавирусом умер в Калифорнии после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки
https://ria.ru/20200328/1569292126.html
[Протесты]
В Херсонской области аграрии перекрыли трассу из-за закрытия рынков
https://ria.ru/20200426/1570598693.html
[Образование]
Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня
https://rg.ru/2020/04/30/shkoly-zavershat-uchebnyj-god-s-15-maia-do-5-iiunia.html