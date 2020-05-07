Петиция ко дню Победы: перестаньте драпировать Мавзолей!

Хотя 9 мая 2020 года парад 9 мая в Москве отменен из-за коронавируса, власти всё же решили провести воздушный парад, в связи с чем ожидается очередная драпировка Мавзолея В.И.Ленина. Присутствие этого здания на Красной площади по-прежнему смущает и пугает российские власти. В свою очередь представители общественности разместили на платформе Change.org петицию:

«Вот уже пятнадцать лет 9 мая, в день празднования годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, во время проведения военного парада Мавзолей В.И.Ленина драпируют, закрывая фанерными щитами.

Это делается, несмотря на то, что Мавзолей, как важнейший символ Советского государства, государства-победителя в Великой Отечественной войне, неразрывно связан с её историей.

Здесь Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин в критический для судеб страны момент принимал парад советских войск 7 ноября 1941 года, с которого бойцы уходили прямо на фронт. К подножию Мавзолея наши воины бросали знамёна поверженной фашистской армии во время Парада Победы 24 июня 1945 года. Этим они отдавали дань не только руководству страны, но и создателю Красной Армии, уничтожившей фашистскую орду.

Эти неоспоримые факты недопустимо скрывать за фанерной драпировкой. Фальсификации истории, против которой вроде бы борется российская власть, и здесь следует положить конец. Даже если какие-то исторические факты кому-то не нравятся, не следует их замалчивать — тем более, когда они прочно сохранились в памяти народа.

В этом году из-за коронавируса Парад Победы будет перенесён. Но в какую бы дату он ни состоялся, во время его проведения Красная площадь должна сохранять свой исторический облик. То же самое относится и ко всем будущим мероприятиям в честь великой Победы, которые состоятся в последующие годы.

В связи с вышеизложенным мы призываем:

Прекратите драпировку (закрытие панелями оформления) Мавзолея В. И. Ленина во время празднования годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Подписать петицию вы можете, пройдя по ссылке:

https://www.change.org/p/президент-российской-федерации-в-в-путин-прекратите-драпировку-мавзолея-во-время-празднования-победы-в-великой-отечественной-войне?signed=true