Мобилизация студентов-медиков на коронавирусную практику

Конфликт вокруг принудительной отправки студентов-медиков на практику в больницы, где идет борьба с эпидемией COVID-19 принимает всё большие масштабы. События разворачиваются преимущественно в Москве и Петербурге. В ряде провинциальных вузов руководство воздержалось от принуждения. Напротив, в столичных городах студентов (включая будущих стоматологов, невропатологов и гинекологов) не просто отправляют на практику в инфекционные отделения, но и грозят им отчислением в случае отказа. По сообщениям участников событий практикантов не обеспечивают ни средствами защиты, ни общежитиями, что необходимо дабы они не пользовались общественным транспортом по дороге на работу и не создавали угрозы заражения других пассажиров.

Сами врачи-инфекционисты во многих случаях жалуются, что к ним направляют совершенно неподготовленную молодежь, появление которой лишь усугубляет общий хаос и отвлекает профессионалов от работы. Часть студентов (беременных, страдающих хроническими заболеваниями и т. д.) направляют в т. н. «зеленую зону», где нет больных с COVID-19, но, к сожалению, в большинстве больниц разделение между зонами является совершенно условным.

Студенческие активисты, не согласные с проводимыми мерами, опубликовали свой Манифест, в котором призывают бойкотировать требования Минздрава.

«Мы, студенты и ординаторы медицинских вузов, а также работники сферы здравоохранения и их близкие, призываем объединиться все медицинское сообщество (студентов, преподавателей, ординаторов, аспирантов, врачей, фармакологов и независимые профсоюзы), а также всех, кому не безразлично состояние системы здравоохранения нашей страны, на базе единой платформы. Мы выдвигаем следующие требования к условиям прохождения “практической работы”:

1. Мы требуем отказаться от принуждения к подписанию добровольных согласий и привлечения студентов к борьбе с пандемией COVID-19, т.к. считаем это неэффективной и опасной попыткой заткнуть давно существующие дыры в системе здравоохранения за счет студентов, которые не обладают достаточными знаниями и навыками.

2. Мы требуем обратить внимание на тот факт, что не все медработники и учреждения (сокращенные доктора, “оптимизированные” больницы, частные клиники и врачи, управленцы из министерства здравоохранения) задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Соответственно, более целесообразно привлечь их на передовую с оказанием соответствующей поддержки наравне с уже работающими врачами. У них больше знаний, опыта и навыков в отличие от студентов.

3. Мы требуем отмены приказа Минздрава России, Минобрнауки России №378/619 от 27.04.2020 и всех возможных санкций, следующих за его неисполнение. Трудоустройство и волонтерство должны носить исключительно добровольный характер.

4. Принудительная мобилизация студентов допустима только в крайнем случае, после задействования вышеперечисленных работников и ресурсов и только при соблюдении ряда условий и требований. Эти же требования касаются студентов-добровольцев:

4.1. Исключить работу с пациентами с подтвержденным диагнозом или подозрением на заражение COVID-19 студентам с противопоказаниями и рассмотреть возможные направления их деятельности: работа в колл-центре, ведение документов, статистики, баз данных, содействие социальным службам (обеспечение доставки продуктов/готовой еды и медикаментов).

4.2. Всех студентов, работающих в очаге с пациентами с подтвержденным диагнозом или подозрением на заражение COVID-19, обеспечить средствами индивидуальной защиты (противочумные костюмы, респираторы с уровнем защиты не ниже FFP3, одноразовые перчатки, очки/защитный экран) в необходимом объеме за счет средств отдельного фонда, а не фонда стимулирующих выплат.

4.3. Составить четко прописанные должностные инструкции, исключающие любую двоякость трактовок (“иные виды помощи” и т.д.), дать четкое определение понятий “чистая (зеленая) зона” и “грязная (красная) зона” и т.д.

4.4. Обеспечить отдельным жильем за счет государства (общежитие, отель, мотель, хостел) всех студентов для исключения заражения близких COVID-19.

4.5. Обеспечить изолированную транспортировку студентов до медицинских организаций в случае проживания на отдаленных от нее территориях (более 15 минут пешей ходьбы), что снизит количество контактов с окружающими людьми.

4.6. Обеспечить полноценное рациональное трехразовое питание или эквивалентные компенсационные выплаты.

4.7. Обеспечить перевод студентов на бюджетную форму обучения и гарантию бюджетной ординатуры в будущем.

4.8. Исключить “практическую работу” из учебного плана учебных заведений. Скорректировать учебные планы, приостановить проведение занятий на дистанционных платформах. Перевести студентов, работающих в очагах, на индивидуальный учебный план без формирования новых академических задолженностей.

4.9. Прописать корректные условия труда и размер выплат, сопоставимые с действующими для медицинских работников.

4.10.Признать недействительными информированные добровольные согласия, подписанные ранее 01.05.2020.

5. Мы требуем обязательное страхование жизни с гарантией выплат всем заболевшим участникам ликвидации пандемии при заражении COVID-19, а также единовременные выплаты семьям погибших от COVID-19. Всё это должно быть обеспечено без урезания стимуляционных выплат.

Студенты, выпускники, ординаторы готовы бороться с пандемией при соблюдении обязательных безопасных условий. Для этого необходимы усилия как со стороны студенческого сообщества, так и со стороны руководства вузов и системы здравоохранения в целом.

Если вы согласны с вышеуказанными требованиями, то призываем к бойкоту приказу Минздрава России, Минобрнауки России №378/619 от 27.04.2020, не подписывать информированное добровольное согласие до рассмотрения Минздравом России данных требований, а также оставить свою подпись в Google-форме ».

Одновременно прошла новость о том, что в Петербурге не все врачи, заразившиеся COVID-19 на работе, получат компенсационные выплаты. Специальные комиссии будут определять, не является ли медик сам виновником своего заболевания. Это значит, что даже те, кому выплаты достанутся, получат их с задержкой. Если врач скончался от сопутствующих заболеваний, его семья на выплату компенсаций претендовать не может.

Источники: https://medach.pro/post/2347

https://twitter.com/noneift/status/1257054902758621187

https://tjournal.ru/news/164468-v-peterburge-ne-vse-vrachi-s-covid-19-poluchat-vyplaty-komissii-budut-opredelyat-naskolko-v-zarazhenii-vinovat-sam-medik