Хроники коронавируса 5

За прошедшую неделю список стран, где эпидемия пошла на спад пополнился. Ситуация начала улучшаться в Италии, Ирландии, Узбекистане, Македонии и Литве. В Таджикистане и на Коморских островах зарегистрированы первые случаи заражения. В России ситуация продолжила ухудшаться. В понедельник по числу заражений Россия обогнала Китай, а во вторник – Иран. Таким образом ситуация с коронавирусной инфекцией приближается к катастрофической. На сегодняшний день по числу случаев заражения Россия на восьмом месте в мире, по числу летальных исходов – на восемнадцатом.

На этой неделе выяснилось, что запреты, вызванные борьбой с инфекцией, некоторые особо хитрые предприниматели понимают своеобразно. Так, например, сеть магазинов Леруа Мерлен, реализующая товары для дома и ремонта, продолжает работать вопреки запретам. Представитель компании объяснил, что магазины продолжают работу, так как реализуют товары первой необходимости. В ассортименте этих магазинов, к примеру, есть свечи, спички и антисептики. У конкурентов Леруа Мерлен ассортимент товаров первой необходимости даже больше, однако, они были вынуждены закрыться[1]. В связи с майскими праздниками возник ажиотажный спрос на товары для дома и ремонта, а вместе с ним появились и очереди, за которые обыгравшему конкурентов магазину пришлось извиняться[2]. Владельцам отличившегося магазина следовало бы понимать, что их уловки ведут к распространению болезни.

Переходя к бытовым наблюдениям, стоит отметить, что мелкие торговцы с автомобилей берут тоже осмелели и появляются к вечеру. Тяжелая экономическая ситуация теперь проявляется наглядно на улицах – часть рекламных щитов теперь рекламирует размещение рекламы. Очевидно, компании стали экономить на рекламе своих товаров.

Есть и относительно хорошая новость – некоторых аптеках и магазинах вновь появились одноразовые маски. В аптеках подешевле, в магазинах – подороже. Маски за время кризиса подскочили в цене в семь-десять раз.

Лилия Светлова

[1] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/04/30/829478-leroy-merlin

[2] https://www.retail.ru/news/lerua-merlen-izvinilsya-za-ochered-v-magazine-29-aprelya-2020-193907/