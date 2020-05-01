Немцы протестуют против самоизоляции

Немецкая полиция в специальном обмундировании и шлемах вступила в субботу в схватку с десятками демонстрантов, выступающих в центре Берлина против самоизоляции из-за коронавируса.

Протестующие кричали «Я хочу вернуть свою жизнь» и держали плакаты с лозунгами, такими как «Защитите конституционные права», «Свобода — это не все, но без свободы все — ничто» и «Папа, что такое поцелуй?»

Полиция сообщила в твиттере, что арестовала более 100 человек.

Некоторые протестующие пытались держаться на расстоянии друг от друга, они сидели на земле и были в масках, но другие собрались вместе.

Как десятки стран по всему земному шару, Германия ввела строгие запреты на общественную жизнь для того, чтобы замедлить распространение коронавируса Covid-19, введя их с 17 марта.

Протестующие раздавали газеты под названием «Демократическое сопротивление», в которых говорилось, что новый коронавирус является попыткой захвата власти путем распространения страха. В газетах цитировались 127 врачей со всего мира, которые ставят под сомнение необходимость строгих ограничений.

Представитель полиции Тило Каблиц сказал, что разрешение было дано на кампанию по распространению газет, но органы здравоохранения не давали разрешения на публичную демонстрацию.

«Во время эпидемии коронавируса в соответствии с ограничительными правилами мы были обязаны противодействовать собранию», — сказал Каблитц, добавив, что в операции было задействовано 180 полицейских.

Ранее в этом месяце Конституционный суд Германии постановил, что люди имеют право проводить акции протеста, если они придерживаются правил социального дистанцирования, после того, как активисты, выступающие за демократию, подали иск, утверждая, что запрет нарушает свободу собраний.

В субботу некоторые демонстранты мирно сидели на земле на расстоянии друг от друга, держа белые розы, намек на движение сопротивления белых роз против нацистов.

«Мы здесь сегодня… чтобы отстаивать наше мнение. За защиту конституционных прав, свободу и прежде всего свободу слова», — сказала женщина с розой, назвавшаяся просто Сандрой.

Германия занимает пятое место по количеству случаев заболевания Covid-19, отставая от США, Испании, Италии и Франции. Тем не менее, уровень смертности в стране благодаря раннему и обширному тестированию остается довольно низким.

Воодушевленное относительно небольшим числом зараженных, правительство разрешило с понедельника открыть небольшие магазины, салоны по продаже автомобилей и велосипедов, а также книжные магазины, но правила социального дистанцирования остаются в силе до 3 мая.

Число подтвержденных случаев заболевания в стране согласно данным Института Роберта Коха (RKI) увеличилось на 2055 до 152438, а число погибших возросло на 179 до 5500, таким образом суббота стала вторым днем подряд, когда число заболевших и число летальных случаев уменьшалось.

Источник: https://www.aol.co.uk/news/2020/04/25/germans-protest-against-lockdown/

Перевела Мария Полякова