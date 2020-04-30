Дайджест новостей на 26.04.2020

[В мире]

Австралия выделит 80 миллиардов долларов на поддержку работников

https://ria.ru/20200330/1569334581.html

Парламент Азербайджана проголосовал за продление срока призыва в армию

https://ria.ru/20200330/1569338711.html

Камбоджа закрыла все казино в стране из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569342245.html

В Буэнос-Айресе вернувшихся из-за рубежа граждан разместили в отелях

https://ria.ru/20200329/1569317432.html

[Внешняя политика]

Посольство в Италии прорабатывает вывоз россиян с круизных лайнеров

https://ria.ru/20200329/1569315013.html

[Внутренняя политика]

Власти Оренбургской области призвали жителей старше 65 лет самоизолироваться

https://ria.ru/20200323/1569034999.html

ФАС усиливает контроль над ценами на социально-значимые продукты

https://ria.ru/20200323/1569020651.html

[Экономика]

Компания РЖД отменила 32 поезда из-за ситуации с коронавирусом

https://ria.ru/20200412/1569934694.html

[Общество]

Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции

https://ria.ru/20200330/1569347215.html

[Происшествия]

В Белизе выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569040574.html

Шесть туристов в Уругвае попросили о срочном возвращении в Россию

https://ria.ru/20200323/1569041244.html

[Протесты]

«Желтые жилеты» вышли на акцию 14 марта, не смотря на коронавирус

https://ria.ru/20200314/1568601069.html

[Пенсии]

Более 16 тысяч человек получили выплаты к юбилею Победы от Министерства обороны

https://ria.ru/20200408/1569753622.html

[Образование]

Всероссийские проверочные работы в школах переносят на осень

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/04/17/n_14304805.shtml

[В мире]

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

https://ria.ru/20200329/1569323557.html

В Казахстане на карантин из-за коронавируса закрыли пять городов

https://ria.ru/20200329/1569311009.html

В Греции из-за коронавируса отменили пикники на Пасху

https://ria.ru/20200329/1569311488.html

В Британии медикам бесплатно предоставляют транспорт

https://ria.ru/20200329/1569311911.html

[Внешняя политика]

Россия с 30 марта временно закрыла границу из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/russia/701367

[Внутренняя политика]

Совет Федерации перевел на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет

https://ria.ru/20200323/1569033277.html

Мэрия Казани передала автомобили больницам для обслуживания вызовов

https://ria.ru/20200323/1569026259.html

[Экономика]

Четверть компаний планируют снижать зарплаты

https://iz.ru/999356/anna-ivushkina/trudovye-oslozhneniia-chetvert-kompanii-planiruiut-snizhat-zarplaty

[Общество]

В России выросло число жалоб на домашнее насилие над пожилыми

https://ria.ru/20200330/1569349124.html

[Происшествия]

Россиянин на Кубе заразился коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569037418.html

Более ста человек возвратились из Мальты в Москву

https://ria.ru/20200323/1569042119.html

[Протесты]

В Пакистане две больницы объявили забастовку из-за ситуации с масками

https://ria.ru/20200407/1569698648.html

[Пенсии]

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала понижение пенсионного возраста на Крайнем Севере

https://ria.ru/20200414/1569997058.html

[Образование]

Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов

https://www.gazeta.ru/army/news/2020/04/17/14304541.shtml

[В мире]

В Великобритании вернулись на работу около 20 тысяч бывших медслужащих

https://ria.ru/20200330/1569342649.html

В Испании запретили публичные церемонии прощания с покойниками

https://ria.ru/20200330/1569343137.html

В Словении ограничили передвижение из-за коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569343588.html

Китай вводит общенациональный запрет на еду и напитки в метро

https://ria.ru/20200330/1569343914.html

[Внешняя политика]

РЖД из-за коронавируса отменили поезд между Москвой и Сухумом

https://ria.ru/20200329/1569321907.html

[Внутренняя политика]

Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу

https://ria.ru/20200323/1569026654.html

Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569034239.html

[Экономика]

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

https://www.kommersant.ru/doc/4323874

[Общество]

Сбербанк зафиксировал снижение числа клиентов в московских офисах

https://ria.ru/20200330/1569360046.html

[Происшествия]

Рейсом «Аэрофлота» в Москву из Каира вернулось 168 россиян

https://ria.ru/20200323/1569041858.html

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Мьянме

https://ria.ru/20200323/1569043360.html

[Протесты]

Греческие врачи прогнали полицейских со своего митинга

https://ria.ru/20200407/1569701239.html

[Пенсии]

Пенсионеры со сберкнижкой смогут получить пенсии почтовым курьером

https://ria.ru/20200415/1570077490.html

[Образование]

У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус

https://www.interfax.ru/russia/704698