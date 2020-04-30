Дайджест новостей на 26.04.2020
[В мире]
Австралия выделит 80 миллиардов долларов на поддержку работников
https://ria.ru/20200330/1569334581.html
Парламент Азербайджана проголосовал за продление срока призыва в армию
https://ria.ru/20200330/1569338711.html
Камбоджа закрыла все казино в стране из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569342245.html
В Буэнос-Айресе вернувшихся из-за рубежа граждан разместили в отелях
https://ria.ru/20200329/1569317432.html
[Внешняя политика]
Посольство в Италии прорабатывает вывоз россиян с круизных лайнеров
https://ria.ru/20200329/1569315013.html
[Внутренняя политика]
Власти Оренбургской области призвали жителей старше 65 лет самоизолироваться
https://ria.ru/20200323/1569034999.html
ФАС усиливает контроль над ценами на социально-значимые продукты
https://ria.ru/20200323/1569020651.html
[Экономика]
Компания РЖД отменила 32 поезда из-за ситуации с коронавирусом
https://ria.ru/20200412/1569934694.html
[Общество]
Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции
https://ria.ru/20200330/1569347215.html
[Происшествия]
В Белизе выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569040574.html
Шесть туристов в Уругвае попросили о срочном возвращении в Россию
https://ria.ru/20200323/1569041244.html
[Протесты]
«Желтые жилеты» вышли на акцию 14 марта, не смотря на коронавирус
https://ria.ru/20200314/1568601069.html
[Пенсии]
Более 16 тысяч человек получили выплаты к юбилею Победы от Министерства обороны
https://ria.ru/20200408/1569753622.html
[Образование]
Всероссийские проверочные работы в школах переносят на осень
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/04/17/n_14304805.shtml
[В мире]
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
https://ria.ru/20200329/1569323557.html
В Казахстане на карантин из-за коронавируса закрыли пять городов
https://ria.ru/20200329/1569311009.html
В Греции из-за коронавируса отменили пикники на Пасху
https://ria.ru/20200329/1569311488.html
В Британии медикам бесплатно предоставляют транспорт
https://ria.ru/20200329/1569311911.html
[Внешняя политика]
Россия с 30 марта временно закрыла границу из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/russia/701367
[Внутренняя политика]
Совет Федерации перевел на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет
https://ria.ru/20200323/1569033277.html
Мэрия Казани передала автомобили больницам для обслуживания вызовов
https://ria.ru/20200323/1569026259.html
[Экономика]
Четверть компаний планируют снижать зарплаты
https://iz.ru/999356/anna-ivushkina/trudovye-oslozhneniia-chetvert-kompanii-planiruiut-snizhat-zarplaty
[Общество]
В России выросло число жалоб на домашнее насилие над пожилыми
https://ria.ru/20200330/1569349124.html
[Происшествия]
Россиянин на Кубе заразился коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569037418.html
Более ста человек возвратились из Мальты в Москву
https://ria.ru/20200323/1569042119.html
[Протесты]
В Пакистане две больницы объявили забастовку из-за ситуации с масками
https://ria.ru/20200407/1569698648.html
[Пенсии]
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала понижение пенсионного возраста на Крайнем Севере
https://ria.ru/20200414/1569997058.html
[Образование]
Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов
https://www.gazeta.ru/army/news/2020/04/17/14304541.shtml
[В мире]
В Великобритании вернулись на работу около 20 тысяч бывших медслужащих
https://ria.ru/20200330/1569342649.html
В Испании запретили публичные церемонии прощания с покойниками
https://ria.ru/20200330/1569343137.html
В Словении ограничили передвижение из-за коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569343588.html
Китай вводит общенациональный запрет на еду и напитки в метро
https://ria.ru/20200330/1569343914.html
[Внешняя политика]
РЖД из-за коронавируса отменили поезд между Москвой и Сухумом
https://ria.ru/20200329/1569321907.html
[Внутренняя политика]
Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу
https://ria.ru/20200323/1569026654.html
Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569034239.html
[Экономика]
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
https://www.kommersant.ru/doc/4323874
[Общество]
Сбербанк зафиксировал снижение числа клиентов в московских офисах
https://ria.ru/20200330/1569360046.html
[Происшествия]
Рейсом «Аэрофлота» в Москву из Каира вернулось 168 россиян
https://ria.ru/20200323/1569041858.html
Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Мьянме
https://ria.ru/20200323/1569043360.html
[Протесты]
Греческие врачи прогнали полицейских со своего митинга
https://ria.ru/20200407/1569701239.html
[Пенсии]
Пенсионеры со сберкнижкой смогут получить пенсии почтовым курьером
https://ria.ru/20200415/1570077490.html
[Образование]
У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус
https://www.interfax.ru/russia/704698