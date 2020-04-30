Дайджест новостей на 26.04.2020

 

Дайджест новостей на 26.04.2020

 

[В мире]

 

Австралия выделит 80 миллиардов долларов на поддержку работников

 

https://ria.ru/20200330/1569334581.html

 

Парламент Азербайджана проголосовал за продление срока призыва в армию

 

https://ria.ru/20200330/1569338711.html

 

Камбоджа закрыла все казино в стране из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569342245.html

 

В Буэнос-Айресе вернувшихся из-за рубежа граждан разместили в отелях

 

https://ria.ru/20200329/1569317432.html

 

[Внешняя политика]

 

Посольство в Италии прорабатывает вывоз россиян с круизных лайнеров

 

https://ria.ru/20200329/1569315013.html

 

[Внутренняя политика]

 

Власти Оренбургской области призвали жителей старше 65 лет самоизолироваться

 

https://ria.ru/20200323/1569034999.html

 

ФАС усиливает контроль над ценами на социально-значимые продукты

 

https://ria.ru/20200323/1569020651.html

 

[Экономика]

 

Компания РЖД отменила 32 поезда из-за ситуации с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200412/1569934694.html

 

[Общество]

 

Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции

 

https://ria.ru/20200330/1569347215.html

 

[Происшествия]

 

В Белизе выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569040574.html

 

Шесть туристов в Уругвае попросили о срочном возвращении в Россию

 

https://ria.ru/20200323/1569041244.html

 

[Протесты]

 

«Желтые жилеты» вышли на акцию 14 марта, не смотря на коронавирус

 

https://ria.ru/20200314/1568601069.html

 

[Пенсии]

 

Более 16 тысяч человек получили выплаты к юбилею Победы от Министерства обороны

 

https://ria.ru/20200408/1569753622.html

 

[Образование]

 

Всероссийские проверочные работы в школах переносят на осень

 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/04/17/n_14304805.shtml

 

[В мире]

 

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

 

https://ria.ru/20200329/1569323557.html

 

В Казахстане на карантин из-за коронавируса закрыли пять городов

 

https://ria.ru/20200329/1569311009.html

 

В Греции из-за коронавируса отменили пикники на Пасху

 

https://ria.ru/20200329/1569311488.html

 

В Британии медикам бесплатно предоставляют транспорт

 

https://ria.ru/20200329/1569311911.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия с 30 марта временно закрыла границу из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/russia/701367

 

[Внутренняя политика]

 

Совет Федерации перевел на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет

 

https://ria.ru/20200323/1569033277.html

 

Мэрия Казани передала автомобили больницам для обслуживания вызовов

 

https://ria.ru/20200323/1569026259.html

 

[Экономика]

 

Четверть компаний планируют снижать зарплаты

 

https://iz.ru/999356/anna-ivushkina/trudovye-oslozhneniia-chetvert-kompanii-planiruiut-snizhat-zarplaty

 

[Общество]

 

В России выросло число жалоб на домашнее насилие над пожилыми

 

https://ria.ru/20200330/1569349124.html

 

[Происшествия]

 

Россиянин на Кубе заразился коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569037418.html

 

Более ста человек возвратились из Мальты в Москву

 

https://ria.ru/20200323/1569042119.html

 

[Протесты]

 

В Пакистане две больницы объявили забастовку из-за ситуации с масками

 

https://ria.ru/20200407/1569698648.html

 

[Пенсии]

 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала понижение пенсионного возраста на Крайнем Севере

 

https://ria.ru/20200414/1569997058.html

 

[Образование]

 

Военное училище в Тюмени закрыли на карантин после заражения курсантов

 

https://www.gazeta.ru/army/news/2020/04/17/14304541.shtml

 

[В мире]

 

В Великобритании вернулись на работу около 20 тысяч бывших медслужащих

 

https://ria.ru/20200330/1569342649.html

 

В Испании запретили публичные церемонии прощания с покойниками

 

https://ria.ru/20200330/1569343137.html

 

В Словении ограничили передвижение из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569343588.html

 

Китай вводит общенациональный запрет на еду и напитки в метро

 

https://ria.ru/20200330/1569343914.html

 

[Внешняя политика]

 

РЖД из-за коронавируса отменили поезд между Москвой и Сухумом

 

https://ria.ru/20200329/1569321907.html

 

[Внутренняя политика]

 

Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу

 

https://ria.ru/20200323/1569026654.html

 

Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569034239.html

 

[Экономика]

 

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

 

https://www.kommersant.ru/doc/4323874

 

[Общество]

 

Сбербанк зафиксировал снижение числа клиентов в московских офисах

 

https://ria.ru/20200330/1569360046.html

 

[Происшествия]

 

Рейсом «Аэрофлота» в Москву из Каира вернулось 168 россиян

 

https://ria.ru/20200323/1569041858.html

 

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Мьянме

 

https://ria.ru/20200323/1569043360.html

 

[Протесты]

 

Греческие врачи прогнали полицейских со своего митинга

 

https://ria.ru/20200407/1569701239.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионеры со сберкнижкой смогут получить пенсии почтовым курьером

 

https://ria.ru/20200415/1570077490.html

 

[Образование]

 

У 31 воспитанника Нахимовского училища обнаружен коронавирус

 

https://www.interfax.ru/russia/704698

 

 

Рабкор.ру
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30-4-2020 События, , 4
Хроники коронавируса 4Дайджест новостей на 28.04.2020
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