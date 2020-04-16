Хроники коронавируса: 15 апреля

За прошедшую неделю во многих странах стало уменьшаться количество болеющих. Больных становится все меньше в Германии, Иране, Исландии, Малайзии, Новой Зеландии, Ираке, Гонконге, Таиланде и Алжире. Что же касается России, то 10 апреля, в пятницу, она обогнала по количеству случаев заражения Южную Корею, а 12 апреля, в воскресенье, перегнала и Австрию. Однако, количество смертельных исходов пока остается относительно малым. По мнению автора этих строк, ситуация с коронавирусом приближается к критической.

Переходя к бытовым наблюдениям, стоит отметить, что на прошлой неделе в Москве прекратилась вся уличная торговля и закрылась большая часть киосков. Остались работать только те киоски, которые торгуют продуктами и один спекулирующий масками и антисептиками газетный киоск. Маски появились в одной из аптек, но стоят теперь 350 р. штука. Все круглосуточные магазины теперь работают до 9 часов вечера, почта до 6, а отделение Сбербанка до 4 часов дня. В продуктовых магазинах развесили объявления, о том, что нужно соблюдать дистанцию, сделали около касс разметку, но, в так как в магазине работает чаще всего только одна касса, все равно собираются очереди. Цены на мясо и субпродукты выросли примерно на 30–50 процентов. В отделе замороженных товаров в понедельник полки были полупустые, пропала замороженная рыба, остались только креветки.

Что касается столпотворения в метро случившегося утром 15 апреля, канал «Россия 24» дал ему примечательное объяснение. По мнению репортера, это граждане без пропусков сильно задерживали проверяющих на входе в метро. Судя по всему, какими бы абсурдными ни были действия властей, виноватыми всегда останутся граждане.

Лилия Светлова.