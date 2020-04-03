Дайджест новостей на 01.04.2020
[В мире]
Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром
https://ria.ru/20200225/1565201710.html
Страны Шенгенской зоны могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
https://ria.ru/20200225/1565183418.html
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала вокруг Босфора
https://lenta.ru/news/2020/03/09/erdogan/
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e68a02f9a7947e4e1e371d3
В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
https://ria.ru/20200229/1565738791.html
[Внешняя политика]
Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с двадцатилетием
https://ria.ru/20200315/1568622138.html
[Внутренняя политика]
Пассажирам московского метро начали выборочно измерять температуру
https://www.interfax.ru/moscow/697451
[Экономика]
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
https://ria.ru/20200315/1568637417.html
[Общество]
Компанию, обманувшую Бориса Ротенберга, привлекли к ответственности
https://www.kommersant.ru/doc/4299971
[Происшествия]
В Словакии зарегистрировали первый случай коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568247079.html
В порту Неаполя заблокировали судно из-за подозрения на коронавирус
https://ria.ru/20200306/1568249018.html
[Протесты]
В Бейруте 18 человек пострадали в ходе протестов
https://ria.ru/20200211/1564542766.html
[Пенсии]
Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
https://ria.ru/20200306/1568223646.html
[Образование]
Студентов трех кузбасских вузов перевели на дистанционное обучение
https://ria.ru/20200315/1568628437.html
[В мире]
Минобороны Южной Кореи закрыло на дезинфекцию свой пресс-центр
https://www.interfax.ru/world/696526
Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за эпидемии коронавируса
https://www.interfax.ru/world/697072
В Японии эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа Diamond Princess
https://www.interfax.ru/world/697297
Китай ужесточит проверки на коронавирус пересекающих границу КНР
https://www.interfax.ru/world/697307
Во Франции нацсобрание не поддержало вотум недоверия правительству
https://ria.ru/20200304/1568124477.html
[Внешняя политика]
Россия приостановила выдачу виз иранцам и прекратила авиасообщение с Южной Кореей
https://www.interfax.ru/russia/696786
[Внутренняя политика]
Кудрин допустил государственную поддержку промышленности из-за коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568270500.html
[Экономика]
«Аэрофлот» запустил специальную программу для возвращения россиян из Европы
https://ria.ru/20200315/1568639728.html
[Общество]
Как мигранты возвращаются домой из России через закрытые границы
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/21/84435-neuletevshie-ili-kirgizskiy-titanik
[Происшествия]
В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568251467.html
В Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568238930.html
[Протесты]
На Западном берегу реки Иордан прошли митинги против «сделки века»
https://ria.ru/20200211/1564560180.html
[Пенсии]
В Пенсионном фонде рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
https://ria.ru/20200307/1568300956.html
[Образование]
Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение
https://ria.ru/20200315/1568638470.html
[В мире]
Еврокоммисия повысила уровень угрозы по коронавирусу
https://www.interfax.ru/world/697414
Наследный принц Абу-Даби обсудил с Биллом Гейтсом борьбу с коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568240733.html
В Японии отменили церемонию памяти жертв землетрясения 2011 года
https://ria.ru/20200306/1568241412.html
Грузия приостановила авиасообщение с Италией из-за коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568246826.html
Президент Франции призвал реже посещать пожилых людей
https://ria.ru/20200306/1568251573.html
[Внешняя политика]
Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу
https://www.interfax.ru/moscow/697140
[Внутренняя политика]
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
https://www.kommersant.ru/doc/4298559
[Экономика]
Завод Volkswagen Slovakia приостановил работу из-за коронавируса
https://ria.ru/20200315/1568643364.html
[Общество]
Брянские чиновники, отправившие своих детей на отдых за счет благотворительного фонда, год спустя
https://newizv.ru/news/society/25-03-2020/bryanskie-chinovniki-ograbivshie-bolnyh-detey-chuvstvuyut-sebya-luchshe-prezhnego/
[Происшествия]
Таллинскую гимназию закроют на карантин из-за обнаружения коронавируса
https://ria.ru/20200306/1568252404.html
В Колумбии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200306/1568274029.html
[Протесты]
Жители островов Эгейского моря протестовали против лагерей мигрантов
https://ria.ru/20200213/1564667735.html
[Пенсии]
В Пенсионном фонде объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
https://ria.ru/20200308/1568323300.html
[Образование]
СПбГУ перешел на дистанционное обучение
https://ria.ru/20200315/1568642154.html