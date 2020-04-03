Дайджест новостей на 01.04.2020

[В мире]

Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром

https://ria.ru/20200225/1565201710.html

Страны Шенгенской зоны могут усилить контроль на границах из-за коронавируса

https://ria.ru/20200225/1565183418.html

Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала вокруг Босфора

https://lenta.ru/news/2020/03/09/erdogan/

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e68a02f9a7947e4e1e371d3

В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

https://ria.ru/20200229/1565738791.html

[Внешняя политика]

Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с двадцатилетием

https://ria.ru/20200315/1568622138.html

[Внутренняя политика]

Пассажирам московского метро начали выборочно измерять температуру

https://www.interfax.ru/moscow/697451

[Экономика]

«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

https://ria.ru/20200315/1568637417.html

[Общество]

Компанию, обманувшую Бориса Ротенберга, привлекли к ответственности

https://www.kommersant.ru/doc/4299971

[Происшествия]

В Словакии зарегистрировали первый случай коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568247079.html

В порту Неаполя заблокировали судно из-за подозрения на коронавирус

https://ria.ru/20200306/1568249018.html

[Протесты]

В Бейруте 18 человек пострадали в ходе протестов

https://ria.ru/20200211/1564542766.html

[Пенсии]

Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

https://ria.ru/20200306/1568223646.html

[Образование]

Студентов трех кузбасских вузов перевели на дистанционное обучение

https://ria.ru/20200315/1568628437.html

[В мире]

Минобороны Южной Кореи закрыло на дезинфекцию свой пресс-центр

https://www.interfax.ru/world/696526

Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за эпидемии коронавируса

https://www.interfax.ru/world/697072

В Японии эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа Diamond Princess

https://www.interfax.ru/world/697297

Китай ужесточит проверки на коронавирус пересекающих границу КНР

https://www.interfax.ru/world/697307

Во Франции нацсобрание не поддержало вотум недоверия правительству

https://ria.ru/20200304/1568124477.html

[Внешняя политика]

Россия приостановила выдачу виз иранцам и прекратила авиасообщение с Южной Кореей

https://www.interfax.ru/russia/696786

[Внутренняя политика]

Кудрин допустил государственную поддержку промышленности из-за коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568270500.html

[Экономика]

«Аэрофлот» запустил специальную программу для возвращения россиян из Европы

https://ria.ru/20200315/1568639728.html

[Общество]

Как мигранты возвращаются домой из России через закрытые границы

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/21/84435-neuletevshie-ili-kirgizskiy-titanik

[Происшествия]

В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568251467.html

В Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568238930.html

[Протесты]

На Западном берегу реки Иордан прошли митинги против «сделки века»

https://ria.ru/20200211/1564560180.html

[Пенсии]

В Пенсионном фонде рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

https://ria.ru/20200307/1568300956.html

[Образование]

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

https://ria.ru/20200315/1568638470.html

[В мире]

Еврокоммисия повысила уровень угрозы по коронавирусу

https://www.interfax.ru/world/697414

Наследный принц Абу-Даби обсудил с Биллом Гейтсом борьбу с коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568240733.html

В Японии отменили церемонию памяти жертв землетрясения 2011 года

https://ria.ru/20200306/1568241412.html

Грузия приостановила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568246826.html

Президент Франции призвал реже посещать пожилых людей

https://ria.ru/20200306/1568251573.html

[Внешняя политика]

Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

https://www.interfax.ru/moscow/697140

[Внутренняя политика]

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

https://www.kommersant.ru/doc/4298559

[Экономика]

Завод Volkswagen Slovakia приостановил работу из-за коронавируса

https://ria.ru/20200315/1568643364.html

[Общество]

Брянские чиновники, отправившие своих детей на отдых за счет благотворительного фонда, год спустя

https://newizv.ru/news/society/25-03-2020/bryanskie-chinovniki-ograbivshie-bolnyh-detey-chuvstvuyut-sebya-luchshe-prezhnego/

[Происшествия]

Таллинскую гимназию закроют на карантин из-за обнаружения коронавируса

https://ria.ru/20200306/1568252404.html

В Колумбии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200306/1568274029.html

[Протесты]

Жители островов Эгейского моря протестовали против лагерей мигрантов

https://ria.ru/20200213/1564667735.html

[Пенсии]

В Пенсионном фонде объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

https://ria.ru/20200308/1568323300.html

[Образование]

СПбГУ перешел на дистанционное обучение

https://ria.ru/20200315/1568642154.html