Дайджест новостей на 01.04.2020

 

Дайджест новостей на 01.04.2020

 

[В мире]

 

Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром

 

https://ria.ru/20200225/1565201710.html

 

Страны Шенгенской зоны могут усилить контроль на границах из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200225/1565183418.html

 

Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала вокруг Босфора

 

https://lenta.ru/news/2020/03/09/erdogan/

 

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e68a02f9a7947e4e1e371d3

 

В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

 

https://ria.ru/20200229/1565738791.html

 

[Внешняя политика]

 

Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с двадцатилетием

 

https://ria.ru/20200315/1568622138.html

 

[Внутренняя политика]

 

Пассажирам московского метро начали выборочно измерять температуру

 

https://www.interfax.ru/moscow/697451

 

[Экономика]

 

«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу

 

https://ria.ru/20200315/1568637417.html

 

[Общество]

 

Компанию, обманувшую Бориса Ротенберга, привлекли к ответственности

 

https://www.kommersant.ru/doc/4299971

 

[Происшествия]

 

В Словакии зарегистрировали первый случай коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568247079.html

 

В порту Неаполя заблокировали судно из-за подозрения на коронавирус

 

https://ria.ru/20200306/1568249018.html

 

[Протесты]

 

В Бейруте 18 человек пострадали в ходе протестов

 

https://ria.ru/20200211/1564542766.html

 

[Пенсии]

 

Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

 

https://ria.ru/20200306/1568223646.html

 

[Образование]

 

Студентов трех кузбасских вузов перевели на дистанционное обучение

 

https://ria.ru/20200315/1568628437.html

 

[В мире]

 

Минобороны Южной Кореи закрыло на дезинфекцию свой пресс-центр

 

https://www.interfax.ru/world/696526

 

Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за эпидемии коронавируса

 

https://www.interfax.ru/world/697072

 

В Японии эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа Diamond Princess

 

https://www.interfax.ru/world/697297

 

Китай ужесточит проверки на коронавирус пересекающих границу КНР

 

https://www.interfax.ru/world/697307

 

Во Франции нацсобрание не поддержало вотум недоверия правительству

 

https://ria.ru/20200304/1568124477.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия приостановила выдачу виз иранцам и прекратила авиасообщение с Южной Кореей

 

https://www.interfax.ru/russia/696786

 

[Внутренняя политика]

 

Кудрин допустил государственную поддержку промышленности из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568270500.html

 

[Экономика]

 

«Аэрофлот» запустил специальную программу для возвращения россиян из Европы

 

https://ria.ru/20200315/1568639728.html

 

[Общество]

 

Как мигранты возвращаются домой из России через закрытые границы

 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/21/84435-neuletevshie-ili-kirgizskiy-titanik

 

[Происшествия]

 

В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568251467.html

 

В Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568238930.html

 

[Протесты]

 

На Западном берегу реки Иордан прошли митинги против «сделки века»

 

https://ria.ru/20200211/1564560180.html

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

 

https://ria.ru/20200307/1568300956.html

 

[Образование]

 

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

 

https://ria.ru/20200315/1568638470.html

 

[В мире]

 

Еврокоммисия повысила уровень угрозы по коронавирусу

 

https://www.interfax.ru/world/697414

 

Наследный принц Абу-Даби обсудил с Биллом Гейтсом борьбу с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568240733.html

 

В Японии отменили церемонию памяти жертв землетрясения 2011 года

 

https://ria.ru/20200306/1568241412.html

 

Грузия приостановила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568246826.html

 

Президент Франции призвал реже посещать пожилых людей

 

https://ria.ru/20200306/1568251573.html

 

[Внешняя политика]

 

Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

 

https://www.interfax.ru/moscow/697140

 

[Внутренняя политика]

 

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет

 

https://www.kommersant.ru/doc/4298559

 

[Экономика]

 

Завод Volkswagen Slovakia  приостановил работу из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200315/1568643364.html

 

[Общество]

 

Брянские чиновники, отправившие своих детей на отдых за счет благотворительного фонда, год спустя

 

https://newizv.ru/news/society/25-03-2020/bryanskie-chinovniki-ograbivshie-bolnyh-detey-chuvstvuyut-sebya-luchshe-prezhnego/

 

[Происшествия]

 

Таллинскую гимназию закроют на карантин из-за обнаружения коронавируса

 

https://ria.ru/20200306/1568252404.html

 

В Колумбии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200306/1568274029.html

 

[Протесты]

 

Жители островов Эгейского моря протестовали против лагерей мигрантов

 

https://ria.ru/20200213/1564667735.html

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

 

https://ria.ru/20200308/1568323300.html

 

[Образование]

 

СПбГУ перешел на дистанционное обучение

 

https://ria.ru/20200315/1568642154.html

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3-4-2020 События, , 56
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