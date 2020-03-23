Экобессрочка в Уфе: давление на протестующих

Уфимская экобессрочка родилась в ноябре 2019 года, и создана была для поднятия важных экологических тем и помощи протестующим в Сибае, Нефтекамске и Куштау, где развернулись сербезные конфликты. Немного позже был образован экосоциальный комитет. Активность движения была направлена на объединение экологических народных протестов в единую организацию с целью координации действий для эффективного давления на власть.

На базе народного протеста организаторы движения надеются в будущем создать эко-социалистическую зеленую партию: «Ведь мы понимаем, что все экологические проблемы-логическое следствие алчности капиталистов,и остановка в одном конкретном месте-это не решит проблемы,а лишь заметет ее под ковер, где она будет еще долго напоминать о себе. У нас удалось объединить в эту организацию часть экобессрочек».

После объявления о целях организации экосоцкомитета, сразу ко всем активистам экобессочки Уфы пришли сотрудники полиции, предупреждая “о недопустимости экстремистских действий”, что отпугнуло часть активистов. Однако после этого экобессрочка только окрепла. В конце января движение объявило уже о инициативе создания эколагеря, после чего началась слежка за активистами, включая организатора группы Андрея Горских.

Еще в конце прошлого года к экобессрочке присоединилась Альфия Загидуллина,которая еще с ноября занималась темой экопротеста вокруг Куштау, и сразу зарекомендовала себя как хорошего лидера экобессрочки. 2-3 февраля она стала лидером экобессрочки. 19 февраля ночью были задержанны два активиста уфимской экобессрочки людьми с удостоверением ФСБ. Координатора группы Андрея Горских увезли в 7 отделение полиции по Республике Башкортостан, где предупредили, что темой Куштау заниматься не надо (тем, кому надо, те и занимаются). Альфию Загидуллину также двое сотрудников ФСБ увезли в Затон, на окрайну города Уфы, где закрыли в квартире, после требовали прекратить заниматься темой Куштау, угрожая в противном случае заведением уголовных дел и проблемой с учебой. Время от времени один из сотрудников шутил “вот изнасилуют тебя тут, и что делать будешь?”. После Альфия вернувшись домой написала обращение с просьбой помочь,на которую однако не многие отозвались.