Культурный протест

Утром 11 марта на о.Русском вспыхнула стихийная забастовка строителей одного из объектов «Театрально-музейного комплекса». Причиной послужило то, что по указанию администрации, зарплаты задним числом были снижены на 40-50%, или почти вдвое.

Работодатель утверждает, что в прошлом месяце не были выполнены запланированные объёмы работ, работники в свою очередь ссылаются на недостаток инструментов, материалов и спецодежды, плохое питание, «свинские» условия содержания и обращения. Из-за простоев, рабочий день на стройке может достигать 11 часов.

Номинально, зарплаты на стройке находятся на уровне 80-120 тысяч, в этом месяце з/п упали до уровня 25-50 тысяч. Учитывая, что на этой стройке работают вахтовым методом, это не так много, проезд к месту строительства работники оплачивают из собственного кармана. Обещанная компенсация стоимости билетов всячески задерживается по времени, и люди уезжают обратно так её и не получив.

На появившихся в интернете видео, можно увидеть, как работники ломают ворота на территорию стройки и осаждают здание администрации.

Источник: Красное Приморье