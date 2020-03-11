Дайджест новостей на 10.11.2020

[В мире]

Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

https://ria.ru/20200219/1564967582.html

ОАЭ помогли эвакуировать йеменских студентов из Уханя

https://ria.ru/20200219/1564987552.html

[Внешняя политика]

В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста

https://ria.ru/20200127/1563928905.html

[Внутренняя политика]

СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию

https://www.rbc.ru/politics/15/02/2020/5e474bd19a794798cda958ca

[Экономика]

Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе

https://www.kommersant.ru/doc/4268330

[Общество]

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

https://www.interfax.ru/russia/696540

[Происшествия]

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2000 человек

https://ria.ru//20200219/1564948142.html

На судне Diamond Princess сняли карантин

https://ria.ru/20200219/15564948917.html

Второй житель Гонконга скончался от коронавируса

https://ria.ru/20200219/1564949211.html

[Протесты]

В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне

https://ria.ru/20200128/1563960200.html

[Пенсии]

В Приангарье спасли пенсионерку, обморозившую руки в собственном доме

https://ria.ru/20200219/1564955259.html

[Наука]

Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету

https://ria.ru/20200227/1565245699.html

[В мире]

Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами

https://ria.ru/20200220/1564995509.html

Австралия продлила запрет на въезд прибывающим из Китая

https://ria.ru/20200220/1564995905.html

[Внешняя политика]

Россия временно остановила въезд граждан Китая

https://ria.ru/20200218/1564942306.html

[Внутренняя политика]

Госдума приняла закон о материнском капитале после рождения первенца

https://www.interfax.ru/russia/696105

[Экономика]

В Краснодарском крае закрылось каждое четвертое предприятие

https://www.livekuban.ru/news/ekonomika/v-krasnodarskom-krae-zakrylos-kazhdoe-chetvertoe-predpriyatie/

[Общество]

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

https://www.kommersant.ru/doc/4268273

[Происшествия]

Прибывших в Хабаровский край граждан Китая поместили на карантин

https://ria.ru/20200219/1564949371.html

Экипаж Diamond Princess остался на судне в отдельных каютах

https://ria.ru/20200219/1564950342.html

В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200219/1564964484.html

В Иране от коронавируса погибли два человека

https://ria.ru/20200219/1564981541.html

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

https://ria.ru/20200220/1564990563.html

[Протесты]

В Париже произошли столкновения протестующих с полицией

https://ria.ru/20200128/1563979084.html

[Пенсии]

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

https://ria.ru/20200219/1564969389.html

[Наука]

Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита

https://ria.ru/20200226/1565224889.html

[В мире]

Мэр южнокорейского города Тэгу призвал граждан не выходить из дома

https://ria.ru/20200220/1564997571.html

Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

https://ria.ru/20200220/1565026547.html

[Внешняя политика]

Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам

https://ria.ru/20200218/1564942976.html

[Внутренняя политика]

Песков прокомментировал исследование о смене главы государства

https://tass.ru/politika/7814119

[Экономика]

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекордной отметки

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/02/27/823951-v

[Общество]

Зарисовки из жизни работников скорой помощи

https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/18/83977-deneg-net-no-vy-spasayte

[Происшествия]

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек

https://ria.ru/20200220/1564990871.html

Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами

https://ria.ru/20200220/1564991245.html

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

https://ria.ru/20200220/1564991748.html

В Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом

https://ria.ru/20200220/1565004203.html

Россиян с коронавирусом госпитализировали с японского лайнера

https://ria.ru/20200220/1565017137.html

[Протесты]

В столкновениях с израильскими военными пострадали 12 палестинцев

https://ria.ru/20200128/1563991274.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд России пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

https://ria.ru/20200219/1564977156.html

[Наука]

Мнения ученых о новых наукометрических методах оценки эффективности

https://indicator.ru/humanitarian-science/nauka-odna-a-yazyki-u-nee-raznye.htm