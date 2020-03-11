Дайджест новостей на 10.11.2020
[В мире]
Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
https://ria.ru/20200219/1564967582.html
ОАЭ помогли эвакуировать йеменских студентов из Уханя
https://ria.ru/20200219/1564987552.html
[Внешняя политика]
В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста
https://ria.ru/20200127/1563928905.html
[Внутренняя политика]
СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию
https://www.rbc.ru/politics/15/02/2020/5e474bd19a794798cda958ca
[Экономика]
Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе
https://www.kommersant.ru/doc/4268330
[Общество]
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
https://www.interfax.ru/russia/696540
[Происшествия]
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2000 человек
https://ria.ru//20200219/1564948142.html
На судне Diamond Princess сняли карантин
https://ria.ru/20200219/15564948917.html
Второй житель Гонконга скончался от коронавируса
https://ria.ru/20200219/1564949211.html
[Протесты]
В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне
https://ria.ru/20200128/1563960200.html
[Пенсии]
В Приангарье спасли пенсионерку, обморозившую руки в собственном доме
https://ria.ru/20200219/1564955259.html
[Наука]
Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету
https://ria.ru/20200227/1565245699.html
[В мире]
Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами
https://ria.ru/20200220/1564995509.html
Австралия продлила запрет на въезд прибывающим из Китая
https://ria.ru/20200220/1564995905.html
[Внешняя политика]
Россия временно остановила въезд граждан Китая
https://ria.ru/20200218/1564942306.html
[Внутренняя политика]
Госдума приняла закон о материнском капитале после рождения первенца
https://www.interfax.ru/russia/696105
[Экономика]
В Краснодарском крае закрылось каждое четвертое предприятие
https://www.livekuban.ru/news/ekonomika/v-krasnodarskom-krae-zakrylos-kazhdoe-chetvertoe-predpriyatie/
[Общество]
Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей
https://www.kommersant.ru/doc/4268273
[Происшествия]
Прибывших в Хабаровский край граждан Китая поместили на карантин
https://ria.ru/20200219/1564949371.html
Экипаж Diamond Princess остался на судне в отдельных каютах
https://ria.ru/20200219/1564950342.html
В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200219/1564964484.html
В Иране от коронавируса погибли два человека
https://ria.ru/20200219/1564981541.html
В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
https://ria.ru/20200220/1564990563.html
[Протесты]
В Париже произошли столкновения протестующих с полицией
https://ria.ru/20200128/1563979084.html
[Пенсии]
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
https://ria.ru/20200219/1564969389.html
[Наука]
Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита
https://ria.ru/20200226/1565224889.html
[В мире]
Мэр южнокорейского города Тэгу призвал граждан не выходить из дома
https://ria.ru/20200220/1564997571.html
Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса
https://ria.ru/20200220/1565026547.html
[Внешняя политика]
Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
https://ria.ru/20200218/1564942976.html
[Внутренняя политика]
Песков прокомментировал исследование о смене главы государства
https://tass.ru/politika/7814119
[Экономика]
Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекордной отметки
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/02/27/823951-v
[Общество]
Зарисовки из жизни работников скорой помощи
https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/18/83977-deneg-net-no-vy-spasayte
[Происшествия]
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
https://ria.ru/20200220/1564990871.html
Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами
https://ria.ru/20200220/1564991245.html
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
https://ria.ru/20200220/1564991748.html
В Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом
https://ria.ru/20200220/1565004203.html
Россиян с коронавирусом госпитализировали с японского лайнера
https://ria.ru/20200220/1565017137.html
[Протесты]
В столкновениях с израильскими военными пострадали 12 палестинцев
https://ria.ru/20200128/1563991274.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд России пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
https://ria.ru/20200219/1564977156.html
[Наука]
Мнения ученых о новых наукометрических методах оценки эффективности
https://indicator.ru/humanitarian-science/nauka-odna-a-yazyki-u-nee-raznye.htm