Дайджест новостей на 10.11.2020

 

Дайджест новостей на 10.11.2020

 

[В мире]

 

Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

 

https://ria.ru/20200219/1564967582.html

 

ОАЭ помогли эвакуировать йеменских студентов из Уханя

 

https://ria.ru/20200219/1564987552.html

 

[Внешняя политика]

 

В Госдуме прокомментировали задержание в России японского журналиста

 

https://ria.ru/20200127/1563928905.html

 

[Внутренняя политика]

 

СМИ назвали тезисы Кремля для «агитации» за поправки в Конституцию

 

https://www.rbc.ru/politics/15/02/2020/5e474bd19a794798cda958ca

 

[Экономика]

 

Минсельхоз Кубани отрицает закрытие сахарных заводов в регионе

 

https://www.kommersant.ru/doc/4268330

 

[Общество]

 

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

 

https://www.interfax.ru/russia/696540

 

[Происшествия]

 

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2000 человек

 

https://ria.ru//20200219/1564948142.html

 

На судне Diamond Princess сняли карантин

 

https://ria.ru/20200219/15564948917.html

 

Второй житель Гонконга скончался от коронавируса

 

https://ria.ru/20200219/1564949211.html

 

[Протесты]

 

В Палестине неизвестные подожгли школу в арабской деревне

 

https://ria.ru/20200128/1563960200.html

 

[Пенсии]

 

В Приангарье спасли пенсионерку, обморозившую руки в собственном доме

 

https://ria.ru/20200219/1564955259.html

 

[Наука]

 

Астрономы нашли первую пригодную для жизни экзопланету

 

https://ria.ru/20200227/1565245699.html

 

[В мире]

 

Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами

 

https://ria.ru/20200220/1564995509.html

 

Австралия продлила запрет на въезд прибывающим из Китая

 

https://ria.ru/20200220/1564995905.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия временно остановила въезд граждан Китая

 

https://ria.ru/20200218/1564942306.html

 

[Внутренняя политика]

 

Госдума приняла закон о материнском капитале после рождения первенца

 

https://www.interfax.ru/russia/696105

 

[Экономика]

 

В Краснодарском крае закрылось каждое четвертое предприятие

 

https://www.livekuban.ru/news/ekonomika/v-krasnodarskom-krae-zakrylos-kazhdoe-chetvertoe-predpriyatie/

 

[Общество]

 

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

 

https://www.kommersant.ru/doc/4268273

 

[Происшествия]

 

Прибывших в Хабаровский край граждан Китая поместили на карантин

 

https://ria.ru/20200219/1564949371.html

 

Экипаж Diamond Princess остался на судне в отдельных каютах

 

https://ria.ru/20200219/1564950342.html

 

В Иране сообщили о двух возможных случаях заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200219/1564964484.html

 

В Иране от коронавируса погибли два человека

 

https://ria.ru/20200219/1564981541.html

 

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

 

https://ria.ru/20200220/1564990563.html

 

[Протесты]

 

В Париже произошли столкновения протестующих с полицией

 

https://ria.ru/20200128/1563979084.html

 

[Пенсии]

 

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

 

https://ria.ru/20200219/1564969389.html

 

[Наука]

 

Сибирские ученые обнаружили в озере следы Тунгусского метеорита

 

https://ria.ru/20200226/1565224889.html

 

[В мире]

 

Мэр южнокорейского города Тэгу призвал граждан не выходить из дома

 

https://ria.ru/20200220/1564997571.html

 

Ирак закрыл КПП на границе с Ираном из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200220/1565026547.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам

 

https://ria.ru/20200218/1564942976.html

 

[Внутренняя политика]

 

Песков прокомментировал исследование о смене главы государства

 

https://tass.ru/politika/7814119

 

[Экономика]

 

Доля средств россиян на текущих счетах в банках достигла рекордной отметки

 

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/02/27/823951-v

 

[Общество]

 

Зарисовки из жизни работников скорой помощи

 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/18/83977-deneg-net-no-vy-spasayte

 

[Происшествия]

 

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек

 

https://ria.ru/20200220/1564990871.html

 

Умершие от коронавируса пассажиры Diamond Princess не были россиянами

 

https://ria.ru/20200220/1564991245.html

 

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

 

https://ria.ru/20200220/1564991748.html

 

В Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом

 

https://ria.ru/20200220/1565004203.html

 

Россиян с коронавирусом госпитализировали с японского лайнера

 

https://ria.ru/20200220/1565017137.html

 

[Протесты]

 

В столкновениях с израильскими военными пострадали 12 палестинцев

 

https://ria.ru/20200128/1563991274.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд России пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

 

https://ria.ru/20200219/1564977156.html

 

[Наука]

 

Мнения ученых о новых наукометрических методах оценки эффективности

 

https://indicator.ru/humanitarian-science/nauka-odna-a-yazyki-u-nee-raznye.htm

Рабкор.ру
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11-3-2020 События, , 22
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