Дайджест новостей на 23 февраля

[В мире]

Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство

https://ria.ru/20200211/1564527345.html

Китай восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии

https://ria.ru/20200212/1564598498.html

[Внешняя политика]

Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

https://russian.rt.com/business/news/716249-kozak-belorussiya-neft

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

https://iz.ru/973928/2020-02-08/posolstvo-rf-obvinilo-norvegiiu-v-narushenii-obiazatelstv-po-shpitcbergenu

[Внутренняя политика]

В России вырос утилизационный сбор на автомобили

https://ria.ru/20200101/1563057487.html

[Экономика]

Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным

https://www.kommersant.ru/doc/4252544

[Общество]

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

https://www.kommersant.ru/doc/4252567

[Происшествия]

Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%

https://ria.ru/20200209/1564451017.html

В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек

https://ria.ru/20200209/1564446871.html

[Протесты]

Оппозиция уведомила власти Москвы о марше Немцова 29 февраля

https://www.kommersant.ru/doc/4252444

[Пенсии]

Саратовским ветеранам выплатят десять тысяч рублей к юбилею Победы

https://ria.ru/20200205/1564285296.html

[Культура]

В Успенском соборе Московского Кремля нашли неизвестные фрески

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7790/

[В мире]

В Абхазии стартовала кампания по выборам президента

https://ria.ru/20200122/1563704474.html

Президентом Греции впервые избрали женщину

https://ria.ru/20200122/1563717792.html

[Внешняя политика]

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

https://ria.ru/20200208/1564437044.html

Спецборт МЧС России доставил медицинские препараты в Китай

https://ria.ru/20200209/1564447080.html

[Внутренняя политика]

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

https://iz.ru/973311/2020-02-07/putin-podpisal-zakon-o-prave-detei-na-zhile-posle-razvoda-roditelei

[Экономика]

Газпром ждет волна перезаключений долгосрочных контрактов

https://www.kommersant.ru/doc/4252745

[Общество]

Генерал ФСБ построил вместо застав жилые дома

https://www.kommersant.ru/doc/4252765

[Происшествия]

Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS

https://ria.ru/20200209/1564447713.html

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

https://ria.ru/20200210/1564468852.html

[Протесты]

Петербуржцы вышли на протест против мусоросжигательного завода в Петергофе

https://novostroy.spb.ru/novosti/peterburzhcy_vyshli_na_protest_protiv_musoroszhigatelnogo_zavoda_v_petergofe/

[Пенсии]

В Госдуме хотят разрешить перенаправлять материнский капитал с накопительной пенсии на другие цели

https://ria.ru/20200207/1564382564.html

[Наука]

Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что в Конституции надо подчеркнуть историческое значение науки

https://ria.ru/20200213/1564678066.html