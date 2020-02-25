Дайджест новостей на 23 февраля
[В мире]
Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство
https://ria.ru/20200211/1564527345.html
Китай восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии
https://ria.ru/20200212/1564598498.html
[Внешняя политика]
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
https://russian.rt.com/business/news/716249-kozak-belorussiya-neft
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену
https://iz.ru/973928/2020-02-08/posolstvo-rf-obvinilo-norvegiiu-v-narushenii-obiazatelstv-po-shpitcbergenu
[Внутренняя политика]
В России вырос утилизационный сбор на автомобили
https://ria.ru/20200101/1563057487.html
[Экономика]
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
https://www.kommersant.ru/doc/4252544
[Общество]
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
https://www.kommersant.ru/doc/4252567
[Происшествия]
Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%
https://ria.ru/20200209/1564451017.html
В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек
https://ria.ru/20200209/1564446871.html
[Протесты]
Оппозиция уведомила власти Москвы о марше Немцова 29 февраля
https://www.kommersant.ru/doc/4252444
[Пенсии]
Саратовским ветеранам выплатят десять тысяч рублей к юбилею Победы
https://ria.ru/20200205/1564285296.html
[Культура]
В Успенском соборе Московского Кремля нашли неизвестные фрески
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7790/
[В мире]
В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
https://ria.ru/20200122/1563704474.html
Президентом Греции впервые избрали женщину
https://ria.ru/20200122/1563717792.html
[Внешняя политика]
Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа
https://ria.ru/20200208/1564437044.html
Спецборт МЧС России доставил медицинские препараты в Китай
https://ria.ru/20200209/1564447080.html
[Внутренняя политика]
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
https://iz.ru/973311/2020-02-07/putin-podpisal-zakon-o-prave-detei-na-zhile-posle-razvoda-roditelei
[Экономика]
Газпром ждет волна перезаключений долгосрочных контрактов
https://www.kommersant.ru/doc/4252745
[Общество]
Генерал ФСБ построил вместо застав жилые дома
https://www.kommersant.ru/doc/4252765
[Происшествия]
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
https://ria.ru/20200209/1564447713.html
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
https://ria.ru/20200210/1564468852.html
[Протесты]
Петербуржцы вышли на протест против мусоросжигательного завода в Петергофе
https://novostroy.spb.ru/novosti/peterburzhcy_vyshli_na_protest_protiv_musoroszhigatelnogo_zavoda_v_petergofe/
[Пенсии]
В Госдуме хотят разрешить перенаправлять материнский капитал с накопительной пенсии на другие цели
https://ria.ru/20200207/1564382564.html
[Наука]
Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что в Конституции надо подчеркнуть историческое значение науки
https://ria.ru/20200213/1564678066.html