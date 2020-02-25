Дайджест новостей на 23 февраля

 

 

Дайджест новостей на 23 февраля

 

[В мире]

 

Китайские власти заявили о необходимости возобновить производство

 

https://ria.ru/20200211/1564527345.html

 

Китай восстанавливает экономическую активность на фоне эпидемии

 

https://ria.ru/20200212/1564598498.html

 

[Внешняя политика]

 

Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

 

https://russian.rt.com/business/news/716249-kozak-belorussiya-neft

 

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

 

https://iz.ru/973928/2020-02-08/posolstvo-rf-obvinilo-norvegiiu-v-narushenii-obiazatelstv-po-shpitcbergenu

 

[Внутренняя политика]

 

В России вырос утилизационный сбор на автомобили

 

https://ria.ru/20200101/1563057487.html

 

[Экономика]

 

Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252544

 

[Общество]

 

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252567

 

[Происшествия]

 

Число новых случаев заражения коронавирусом вне Хубэя упало на 42,8%

 

https://ria.ru/20200209/1564451017.html

 

В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек

 

https://ria.ru/20200209/1564446871.html

 

[Протесты]

 

Оппозиция уведомила власти Москвы о марше Немцова 29 февраля

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252444

 

[Пенсии]

 

Саратовским ветеранам выплатят десять тысяч рублей к юбилею Победы

 

https://ria.ru/20200205/1564285296.html

 

[Культура]

 

В Успенском соборе Московского Кремля нашли неизвестные фрески

 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/7790/

 

[В мире]

 

В Абхазии стартовала кампания по выборам президента

 

https://ria.ru/20200122/1563704474.html

 

Президентом Греции впервые избрали женщину

 

https://ria.ru/20200122/1563717792.html

 

[Внешняя политика]

 

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

 

https://ria.ru/20200208/1564437044.html

 

Спецборт МЧС России доставил медицинские препараты в Китай

 

https://ria.ru/20200209/1564447080.html

 

[Внутренняя политика]

 

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

 

https://iz.ru/973311/2020-02-07/putin-podpisal-zakon-o-prave-detei-na-zhile-posle-razvoda-roditelei

 

[Экономика]

 

Газпром ждет волна перезаключений долгосрочных контрактов

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252745

 

[Общество]

 

Генерал ФСБ построил вместо застав жилые дома

 

https://www.kommersant.ru/doc/4252765

 

[Происшествия]

 

Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS

 

https://ria.ru/20200209/1564447713.html

 

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

 

https://ria.ru/20200210/1564468852.html

 

[Протесты]

 

Петербуржцы вышли на протест против мусоросжигательного завода в Петергофе

 

https://novostroy.spb.ru/novosti/peterburzhcy_vyshli_na_protest_protiv_musoroszhigatelnogo_zavoda_v_petergofe/

 

[Пенсии]

 

В Госдуме хотят разрешить перенаправлять материнский капитал с накопительной пенсии на другие цели

 

https://ria.ru/20200207/1564382564.html

 

[Наука]

 

Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что в Конституции надо подчеркнуть историческое значение науки

 

https://ria.ru/20200213/1564678066.html

Рабкор.ру
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25-2-2020 События, , 15
Дайджест новостей на 21.02.2020Дайджест новостей на 25 февраля
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