Дайджест новостей на 13.02.2020

[В мире]

Южная Корея эвакуировала половину сограждан из китайского Уханя

https://www.interfax.ru/world/693455

Пекин разрешил эвакуировать из провинции Хубэй больше ста граждан ФРГ

https://www.interfax.ru/world/693524

[Внешняя политика]

Россия введет временный запрет на различные визы для граждан КНР

https://www.interfax.ru/russia/693568

[Внутренняя политика]

Возвратившихся из Китая людей поместили на карантин в Тюменской области

https://www.kommersant.ru/doc/4242697

Мишустин заявил, что силовики не получат неограниченный доступ к данным россиян

https://www.interfax.ru/russia/693344

[Экономика]

Ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

https://ria.ru/20191230/1563021374.html

[Общество]

В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке

https://ria.ru/20200128/1563972504.html

[Происшествия]

Бастрыкин поручил возбудить дело по обрушению спортивно-концертного комплекса «Петербургский»

https://ria.ru/20200131/1564129015.html

В России выявили двух первых больных коронавирусом

https://www.interfax.ru/russia/693554

[Пенсии]

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

https://ria.ru/20200128/1563960531.html

[Протесты]

По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники

https://tass.ru/obschestvo/7664609

[Культура]

По мнению Рустама Рахматуллина Юсуповские палаты в Москве находятся под угрозой гибели

https://kulturomania.ru/articles/item/rustam-rakhmatullin-koordinator-arkhnadzora-yusupovy-palaty-nakhodyatsya-pod-ugrozoy-gibeli/

[В мире]

Сингапур и Иран из-за коронавируса ввели ограничения на въезд из Китая

https://www.interfax.ru/world/693535

В Италии из-за коронавируса на полгода ввели чрезвычайное положение

https://www.interfax.ru/world/693536

[Внешняя политика]

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

https://www.interfax.ru/russia/693616

[Внутренняя политика]

В Верхневолжье в 2020 году к газу подключат более 2400 домовладений

https://ria.ru/20191230/1563025116.html

Утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути

https://radiosputnik.ria.ru/20191230/1563014543.html

[Экономика]

70% россиян признались в том, что экономят

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/31/12937718.shtml

[Общество]

Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

https://www.kommersant.ru/doc/4234254

[Происшествия]

Коронавирус у пассажиров задержанного в Италии круизного лайнера не обнаружен

https://www.interfax.ru/world/693443

В результате теракта на юге Лондона ранены три человека

https://tass.ru/proisshestviya/7666819

[Пенсии]

Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов

https://ria.ru/20200129/1564011736.html

[Протесты]

Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человека

https://ria.ru/20200118/1563587224.html

[Культура]

На Патриаршьих прудах в Москве собираются снести шесть особняков для строительства девятиэтажного дома

https://moskvichmag.ru/gorod/na-patriarshih-sobirayutsya-snesti-shest-osobnyakov-dlya-stroitelstva-devyatietazhnogo-doma/