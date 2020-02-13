Дайджест новостей на 13.02.2020

 

Дайджест новостей на 13.02.2020

 

[В мире]

 

Южная Корея эвакуировала половину сограждан из китайского Уханя

 

https://www.interfax.ru/world/693455

 

Пекин разрешил эвакуировать из провинции Хубэй больше ста граждан ФРГ

 

https://www.interfax.ru/world/693524

 

[Внешняя политика]

 

Россия введет временный запрет на различные визы для граждан КНР

 

https://www.interfax.ru/russia/693568

 

[Внутренняя политика]

 

Возвратившихся из Китая людей поместили на карантин в Тюменской области

 

https://www.kommersant.ru/doc/4242697

 

Мишустин заявил, что силовики не получат неограниченный доступ к данным россиян

 

https://www.interfax.ru/russia/693344

 

[Экономика]

 

Ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

 

https://ria.ru/20191230/1563021374.html

 

[Общество]

 

В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке

 

https://ria.ru/20200128/1563972504.html

 

[Происшествия]

 

Бастрыкин поручил возбудить дело по обрушению спортивно-концертного комплекса «Петербургский»

 

https://ria.ru/20200131/1564129015.html

 

В России выявили двух первых больных коронавирусом

 

https://www.interfax.ru/russia/693554

 

[Пенсии]

 

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

 

https://ria.ru/20200128/1563960531.html

 

[Протесты]

 

По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники

 

https://tass.ru/obschestvo/7664609

 

[Культура]

 

По мнению Рустама Рахматуллина Юсуповские палаты в Москве находятся под угрозой гибели

 

https://kulturomania.ru/articles/item/rustam-rakhmatullin-koordinator-arkhnadzora-yusupovy-palaty-nakhodyatsya-pod-ugrozoy-gibeli/

 

[В мире]

 

Сингапур и Иран из-за коронавируса ввели ограничения на въезд из Китая

 

https://www.interfax.ru/world/693535

 

В Италии из-за коронавируса на полгода ввели чрезвычайное положение

 

https://www.interfax.ru/world/693536

 

[Внешняя политика]

 

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

 

https://www.interfax.ru/russia/693616

 

[Внутренняя политика]

 

В Верхневолжье в 2020 году к газу подключат более 2400 домовладений

 

https://ria.ru/20191230/1563025116.html

 

Утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути

 

https://radiosputnik.ria.ru/20191230/1563014543.html

 

[Экономика]

 

70% россиян признались в том, что экономят

 

https://www.gazeta.ru/business/2020/01/31/12937718.shtml

 

[Общество]

 

Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234254

 

[Происшествия]

 

Коронавирус у пассажиров задержанного в Италии круизного лайнера не обнаружен

 

https://www.interfax.ru/world/693443

 

В результате теракта на юге Лондона ранены три человека

 

https://tass.ru/proisshestviya/7666819

 

[Пенсии]

 

Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов

 

https://ria.ru/20200129/1564011736.html

 

[Протесты]

 

Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человека

 

https://ria.ru/20200118/1563587224.html

 

[Культура]

 

На Патриаршьих прудах в Москве собираются снести шесть особняков для строительства девятиэтажного дома

 

https://moskvichmag.ru/gorod/na-patriarshih-sobirayutsya-snesti-shest-osobnyakov-dlya-stroitelstva-devyatietazhnogo-doma/

 

Рабкор.ру
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13-2-2020 События, , 1
Оппозиция проводит митинг против изменения конституции
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