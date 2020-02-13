Дайджест новостей на 13.02.2020
[В мире]
Южная Корея эвакуировала половину сограждан из китайского Уханя
https://www.interfax.ru/world/693455
Пекин разрешил эвакуировать из провинции Хубэй больше ста граждан ФРГ
https://www.interfax.ru/world/693524
[Внешняя политика]
Россия введет временный запрет на различные визы для граждан КНР
https://www.interfax.ru/russia/693568
[Внутренняя политика]
Возвратившихся из Китая людей поместили на карантин в Тюменской области
https://www.kommersant.ru/doc/4242697
Мишустин заявил, что силовики не получат неограниченный доступ к данным россиян
https://www.interfax.ru/russia/693344
[Экономика]
Ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
https://ria.ru/20191230/1563021374.html
[Общество]
В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке
https://ria.ru/20200128/1563972504.html
[Происшествия]
Бастрыкин поручил возбудить дело по обрушению спортивно-концертного комплекса «Петербургский»
https://ria.ru/20200131/1564129015.html
В России выявили двух первых больных коронавирусом
https://www.interfax.ru/russia/693554
[Пенсии]
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
https://ria.ru/20200128/1563960531.html
[Протесты]
По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники
https://tass.ru/obschestvo/7664609
[Культура]
По мнению Рустама Рахматуллина Юсуповские палаты в Москве находятся под угрозой гибели
https://kulturomania.ru/articles/item/rustam-rakhmatullin-koordinator-arkhnadzora-yusupovy-palaty-nakhodyatsya-pod-ugrozoy-gibeli/
[В мире]
Сингапур и Иран из-за коронавируса ввели ограничения на въезд из Китая
https://www.interfax.ru/world/693535
В Италии из-за коронавируса на полгода ввели чрезвычайное положение
https://www.interfax.ru/world/693536
[Внешняя политика]
С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай
https://www.interfax.ru/russia/693616
[Внутренняя политика]
В Верхневолжье в 2020 году к газу подключат более 2400 домовладений
https://ria.ru/20191230/1563025116.html
Утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути
https://radiosputnik.ria.ru/20191230/1563014543.html
[Экономика]
70% россиян признались в том, что экономят
https://www.gazeta.ru/business/2020/01/31/12937718.shtml
[Общество]
Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям
https://www.kommersant.ru/doc/4234254
[Происшествия]
Коронавирус у пассажиров задержанного в Италии круизного лайнера не обнаружен
https://www.interfax.ru/world/693443
В результате теракта на юге Лондона ранены три человека
https://tass.ru/proisshestviya/7666819
[Пенсии]
Конституционный суд постановил изменить нормы о пенсиях адвокатов
https://ria.ru/20200129/1564011736.html
[Протесты]
Число пострадавших в столкновениях в Бейруте превысило 165 человека
https://ria.ru/20200118/1563587224.html
[Культура]
На Патриаршьих прудах в Москве собираются снести шесть особняков для строительства девятиэтажного дома
https://moskvichmag.ru/gorod/na-patriarshih-sobirayutsya-snesti-shest-osobnyakov-dlya-stroitelstva-devyatietazhnogo-doma/